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Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Новозвановки враг обстрелял позиции украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

Также читайте: С погибшим в результате российского обстрела воином 74-го ОРБ Андреем Выскребцом простились в Запорожье. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Шоб возити на мотузочку на параді.
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30.08.2021 17:38
+5
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5912
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30.08.2021 17:33
+3
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе,
мы завели уголовные дела,- штаб ООС
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30.08.2021 17:33
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***** воює з Америкою в Україні.
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30.08.2021 17:30 Ответить
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе,
мы завели уголовные дела,- штаб ООС
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30.08.2021 17:33 Ответить
А РОЗУМКОВ НЕ СТАВ МОВЧАТЬ І 3 РАЗИ ПРОКРИЧАВ РЯТУЙТЕ.
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30.08.2021 19:12 Ответить
Я думаю - ему вааще пофиг. Как и гавнокомандующему Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4257
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30.08.2021 22:30 Ответить
Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5912
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30.08.2021 17:33 Ответить
?
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30.08.2021 17:37 Ответить
Головне що дуже змістовно ,нагадує адекватну відповідь ЗСУ на артобстріл орків !!!)))
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30.08.2021 17:54 Ответить
нащо купляли байрактари у Туреччини?
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30.08.2021 17:37 Ответить
Шоб возити на мотузочку на параді.
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30.08.2021 17:38 Ответить
Це лише декораціі до лялькового балагана ,імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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30.08.2021 17:56 Ответить
"А в ответ тишина..." ! )))
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30.08.2021 17:53 Ответить
Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6686

На Донбассе снова обстреляли украинские позиции.

Как сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север», это произошло вечером в понедельник, 30 августа.
Один украинский военный погиб, еще один был ранен и доставлен в госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Имя погибшего бойца пока не названо..
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30.08.2021 22:46 Ответить
 
 