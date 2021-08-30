Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, возле Новозвановки враг обстрелял позиции украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Троицкого враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.
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На Донбассе снова обстреляли украинские позиции.
Как сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север», это произошло вечером в понедельник, 30 августа.
Один украинский военный погиб, еще один был ранен и доставлен в госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Имя погибшего бойца пока не названо..