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дожди (228) Киев (24538) Метрополитен (966)

Дожди становятся реальной угрозой для столицы: эксперты предупредили о риске серьезного ЧП на станции метро "Вырлица"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Дожди становятся реальной угрозой для столицы: эксперты предупредили о риске серьезного ЧП на станции метро

Дожди в Киеве несут все большую опасность для метрополитена. Так, в частности, 29 августастанция метро "Героев Днепра" полностью парализована. В зоне риска подтопления находится также станция метро "Вырлица".

Об этом KV стало известно из сообщения Интерфакс-Украина и других открытых источников.

Подобные случаи имели место этим летом и на других станциях метро. А сейчас ряд станций метрополитена, которые находятся в зоне риска подтопления, пополнила станция "Вырлица".

Речь идет о береговой линии озера Вырлица в Дарницком районе Киева. Уровень поднявшихся грунтовых вод водоема здесь несет угрозу ветке метрополитена и станции "Вырлица". При этом Киевсовет может не только сэкономить городской бюджет, но и спасти станцию метро от затопления.

Следует отметить, что озеро Вырлица – это затопленный песчаный карьер, возникший после добычи песка. В ходе строительства ветки метро оказалось, что работы на Вырлице повлияли на уровень грунтовых вод. К тому же изоляционные материалы туннелей метро были рассчитаны всего на 15 лет службы, указал заместитель гендиректора "Киевметробуда" Олег Борисов. По его словам, сразу же после запуска станции ее открыли, а через пару месяцев закрыли из-за подтопления.

"Когда в марте 2006 (Вырлицу) открыли, то в июле пришлось закрыть, так как станцию постоянно подтапливало. Ее и сейчас продолжает подтапливать, срабатывает антипаводковая защита. Поэтому всем нам нужно быть готовыми, что скоро придется выделять достаточно большие финансовые средства, чтобы предотвратить затопление", – рассказывает Борисов.

Угрозу затопления метро на участке подтвердили и в КП "Киевский Метрополитен". В КП инициировали инженерно-геологический и гидрологический анализ ситуации в районе, работу проводило ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Предприятием выполнены работы по поднятию верхней площадки маршевых ступеней на входе-выходе с подземного перехода станции.

У участка есть землепользователь – компания "Мрия-Инвест", которая платит в бюджет за аренду участка более 15 млн гривен ежегодно. Компания заявила о готовности выполнить работы по спасению станции метро. Проект благоустройства, а также очистки воды в Вырлице у ООО "Мрия-Инвест" уже готов. Представитель компании Александр Крупник прокомментировал ситуацию.

"Мы уже обращались к депутатам города с просьбой продлить аренду участка, что необходимо в том числе и для реализации комплекса мер по укреплению береговой линии и полного благоустройства. Мы видим целесообразность в инвестировании в эффективный результат – благоустроено озеро и вся территория, выполнено берего-укрепление. Для этого тесно взаимодействуем с метрополитеном и другими инстанциями и службами города, провели аудит озера и досконально знаем все технические и экологические возможности и риски этого участка. Бюджет на такие работы на сегодня составляет выше 300 млн грн, и мы готовы выполнить все работы", – отметил он.

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Топ комментарии
+5
ну так заселили поймы рек а потом их затапливает
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30.08.2021 17:55
+3
І як то британці з французами побудували тунель під ламаншем?
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30.08.2021 17:44
+3
Хватит уже под Кличка копать - станет Кличко президентом, весь этот зелёный апокалипто закончится за 10 минут
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30.08.2021 21:53
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І як то британці з французами побудували тунель під ламаншем?
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30.08.2021 17:44 Ответить
так там в глине прорыт тунель а вся Оболонь на песке
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30.08.2021 17:48 Ответить
К тому же изоляционные материалы туннелей метро были рассчитаны всего на 15 лет службы, !!!

еще вопросы есть ?
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30.08.2021 22:01 Ответить
проливные (обильные) дожди - угроза в любом городе...да и селе...
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30.08.2021 17:47 Ответить
ну так заселили поймы рек а потом их затапливает
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30.08.2021 17:55 Ответить
Ух ты.
Надо быть экспертом, что бы уразуметь, что при отбитоголовом ливнестоки ни разу не чистили.
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30.08.2021 18:04 Ответить
Вырлицу при "Юще Лучезарном" построили, и она уже с 2007 года "подкапывала" после дождя.
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30.08.2021 18:14 Ответить
Лінію провели там ще при Кравчукє
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30.08.2021 23:46 Ответить
А станцию открыли при Ющенко.
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31.08.2021 15:25 Ответить
а никто не спросил градоначальников и архитекторов, почему так? сук на котором сидиш резать нельзя а на котором сидит сосед можно? раздавать разрешения на строительство не взирая ни на что, это правильный подход? а в киеве и области ростут небоскребы и частные города без клиник садиков и школ, это нормально?
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30.08.2021 18:45 Ответить
Дожді будуть завжди...А от Клічко - врємєний...І це вселяє надію...
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30.08.2021 19:09 Ответить
нє врємєннєй клоуна
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30.08.2021 23:43 Ответить
Хватит уже под Кличка копать - станет Кличко президентом, весь этот зелёный апокалипто закончится за 10 минут
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30.08.2021 21:53 Ответить
100%
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30.08.2021 23:44 Ответить
Нужно забацать на Вырлице похожий торговый центр, как на Героев Днепра. Тогда дело пойдёт гораздо быстрее
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02.09.2021 21:40 Ответить
 
 