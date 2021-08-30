Дожди становятся реальной угрозой для столицы: эксперты предупредили о риске серьезного ЧП на станции метро "Вырлица"

Дожди в Киеве несут все большую опасность для метрополитена. Так, в частности, 29 августастанция метро "Героев Днепра" полностью парализована. В зоне риска подтопления находится также станция метро "Вырлица".

Об этом KV стало известно из сообщения Интерфакс-Украина и других открытых источников.

Подобные случаи имели место этим летом и на других станциях метро. А сейчас ряд станций метрополитена, которые находятся в зоне риска подтопления, пополнила станция "Вырлица".

Речь идет о береговой линии озера Вырлица в Дарницком районе Киева. Уровень поднявшихся грунтовых вод водоема здесь несет угрозу ветке метрополитена и станции "Вырлица". При этом Киевсовет может не только сэкономить городской бюджет, но и спасти станцию метро от затопления.

Следует отметить, что озеро Вырлица – это затопленный песчаный карьер, возникший после добычи песка. В ходе строительства ветки метро оказалось, что работы на Вырлице повлияли на уровень грунтовых вод. К тому же изоляционные материалы туннелей метро были рассчитаны всего на 15 лет службы, указал заместитель гендиректора "Киевметробуда" Олег Борисов. По его словам, сразу же после запуска станции ее открыли, а через пару месяцев закрыли из-за подтопления.

"Когда в марте 2006 (Вырлицу) открыли, то в июле пришлось закрыть, так как станцию постоянно подтапливало. Ее и сейчас продолжает подтапливать, срабатывает антипаводковая защита. Поэтому всем нам нужно быть готовыми, что скоро придется выделять достаточно большие финансовые средства, чтобы предотвратить затопление", – рассказывает Борисов.

Угрозу затопления метро на участке подтвердили и в КП "Киевский Метрополитен". В КП инициировали инженерно-геологический и гидрологический анализ ситуации в районе, работу проводило ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Предприятием выполнены работы по поднятию верхней площадки маршевых ступеней на входе-выходе с подземного перехода станции.

У участка есть землепользователь – компания "Мрия-Инвест", которая платит в бюджет за аренду участка более 15 млн гривен ежегодно. Компания заявила о готовности выполнить работы по спасению станции метро. Проект благоустройства, а также очистки воды в Вырлице у ООО "Мрия-Инвест" уже готов. Представитель компании Александр Крупник прокомментировал ситуацию.

"Мы уже обращались к депутатам города с просьбой продлить аренду участка, что необходимо в том числе и для реализации комплекса мер по укреплению береговой линии и полного благоустройства. Мы видим целесообразность в инвестировании в эффективный результат – благоустроено озеро и вся территория, выполнено берего-укрепление. Для этого тесно взаимодействуем с метрополитеном и другими инстанциями и службами города, провели аудит озера и досконально знаем все технические и экологические возможности и риски этого участка. Бюджет на такие работы на сегодня составляет выше 300 млн грн, и мы готовы выполнить все работы", – отметил он.

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