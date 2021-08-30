Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора в оккупированном Крыму является катастрофической.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - сказал он.
"Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не требуется больших средств", - добавил Аксенов.
Топ комментарии
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Засрали! Нічого...Це ще не каміння з неюа....Але холера,черевний тиф та чума вже на підході..Але то дрібниці-головне в радной говєні!
мусор грязь запустение обвештание разруха ЭТО НАШЕ (КАЦАПСКОЕ УСЕ) но обвиняют в этом всех весь мир...
То воду им подайте, теперь мусор уберите?
Отобрали у Украины и теперь не знают, что с этим всем делать. Ворьё.
Жалко Крым, эти ушлепки превращают его в Индию.
территория бедствий, проблем, катастроф
и экспериментов с февраля 2014 года
Це ви ще Грязный город не бачили ))
Лет 10 всей Украиной будем выгребать то дерьмо, что оставит роSSия, после своего ухода из Крыма.