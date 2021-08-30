Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть"

Ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора в оккупированном Крыму является катастрофической.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - сказал он.

"Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не требуется больших средств", - добавил Аксенов.

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