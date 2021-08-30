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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму:

Ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора в оккупированном Крыму является катастрофической.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - сказал он.

"Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не требуется больших средств", - добавил Аксенов.

Также читайте: Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Те, кто поддержал рашку в Крыму, из навоза вышли - в навозе и сгинут.
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30.08.2021 17:39
+20
Садовий вже возить на Крим. Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 1832
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30.08.2021 17:41
+17
ну так вернулись жеж в родную говень.....радуйтесь
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30.08.2021 17:43
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Те, кто поддержал рашку в Крыму, из навоза вышли - в навозе и сгинут.
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30.08.2021 17:39 Ответить
это была их мечта.
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30.08.2021 18:06 Ответить
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму

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Засрали! Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 8593 Нічого...Це ще не каміння з неюа....Але холера,черевний тиф та чума вже на підході..Але то дрібниці-головне в радной говєні! Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 3127
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30.08.2021 18:52 Ответить
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 9388 Всё вокруг себя быстренько засрать - главная скрепа.
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30.08.2021 17:40 Ответить
Мост построить денег хватило, а на вывоз мусора нет? Зато об Украине ежесуточно кукарекают лишнехромосомные Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 4990
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30.08.2021 17:40 Ответить
жить в навозе и лайне это традиционная национальная игра Кацапстана...
мусор грязь запустение обвештание разруха ЭТО НАШЕ (КАЦАПСКОЕ УСЕ) но обвиняют в этом всех весь мир...
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30.08.2021 17:51 Ответить
смотри новость ниже "Русские обмазываются говном" Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 5765
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30.08.2021 17:53 Ответить
так и у них скотина живет в одной избе с ними только с разных сторон
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30.08.2021 18:03 Ответить
Садовий вже возить на Крим. Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 1832
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30.08.2021 17:41 Ответить
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 6447
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30.08.2021 18:09 Ответить
Это только начало. Там еще и камни с неба на подлете. Ну, те самые, о которых крысчане блеяли. Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму: "Баки занимают иногда и проезжую часть" - Цензор.НЕТ 8354
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30.08.2021 17:42 Ответить
Ну так как бы...насрать🥱
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30.08.2021 17:42 Ответить
Незабаром Крим перетвориться в "сплошной Омск"
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30.08.2021 17:42 Ответить
ну так вернулись жеж в родную говень.....радуйтесь
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30.08.2021 17:43 Ответить
Треба кацапокримчанам пожалітися в ООН ,вади нету і праклятие бенндери сміття до себе не вивозять.
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30.08.2021 17:43 Ответить
ну так они в курсе дел.. ждут очередного потопа.... зачем вывозить если просто смоет
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30.08.2021 17:44 Ответить
Это фсё америкосы гадят ! Спецом перед выборами в госдуру !
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30.08.2021 17:44 Ответить
Ну. Навезли генетического мусора со всей страны-помойки и удивляются, шо они все засрали. Они свою расссеюшку с собою притащили, крысчане чего-то другого ожидали?
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30.08.2021 17:45 Ответить
вентилятор и говно,в роССии главное оно.
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30.08.2021 17:45 Ответить
Ничего удивительного, это естественно для "русского мира", насрать и не убирать.
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30.08.2021 17:46 Ответить
Відгоніть козу від смітника доки кульків не нажерлася.
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30.08.2021 17:46 Ответить
Посвозили засранцев туда, а теперь заявляют. Решайте сами проблему!
То воду им подайте, теперь мусор уберите?
Отобрали у Украины и теперь не знают, что с этим всем делать. Ворьё.

Жалко Крым, эти ушлепки превращают его в Индию.
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30.08.2021 17:46 Ответить
прям как в Сочи - там мусорник с собакой нужно искать
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30.08.2021 17:47 Ответить
Баки с камнями с неба? Это еще цветочки, все самое интересное ещё впереди
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30.08.2021 17:50 Ответить
судя по реакции, стало пованивать тем, кто понастроил там поместий и вилл, так это же замечательно - крымчанам надо бороться за улучшение своей жизни ухудшением ситуации с мусором - клин клином выбивают
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30.08.2021 17:54 Ответить
мусоророссы
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30.08.2021 17:54 Ответить
Навозные мухи должны жить в дерьме.
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30.08.2021 17:56 Ответить
навознЫе
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30.08.2021 17:57 Ответить
оккупированный кацапами Крым -
территория бедствий, проблем, катастроф
и экспериментов с февраля 2014 года
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30.08.2021 18:00 Ответить
А исконно-сруцкий обыватель на фото, кто он?
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30.08.2021 18:02 Ответить
Козломордый.
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30.08.2021 18:12 Ответить
Ничего нового. Где кацапы - там всегда проблемы с мусором.
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30.08.2021 18:09 Ответить
Так вна Росії выглядає "Чістий город". Написано ж на баках.
Це ви ще Грязный город не бачили ))
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30.08.2021 18:22 Ответить
как там в "нашей раше" - рублёвская помойка. наслаждайтесь и гордитесь!
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30.08.2021 18:31 Ответить
Все життя борсатися в лайні, бруді та смороді серед щурів та мух це одна з найголовніших "скрєп" кацапів, відтак, нічого дивного, що окупанти в Криму створили комфортне для себе середовище.
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30.08.2021 18:32 Ответить
"все своє нікчемне життя ця "нація" борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому весь світ"(с)
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30.08.2021 19:05 Ответить
Народу в Крыму сейчас валом. Другое дело,что платежеспособность стала у всех очень низкой. Практически все везут все из дому. Там и выбрасывают в мусор. Местным при большем количестве отдыхающих,заработать получается намного меньше.А хлопот больше.
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30.08.2021 18:36 Ответить
И фотка зачетная , там маленький кацап на фоне мусора , то есть родной стихии !
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30.08.2021 18:53 Ответить
И надпись "чистый город"
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30.08.2021 19:32 Ответить
От тупые! В посадки мусор, как у нас, в Украине! 40 тыс. несанкционированных мусорных свалок в стране и митинги против постройки мусорных заводов!
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30.08.2021 19:29 Ответить
Там этого добра в посадках и так хватает.
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30.08.2021 19:33 Ответить
Это был сарказм
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30.08.2021 20:25 Ответить
Воды, правда нет. Ну хоть чего то много.
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30.08.2021 19:33 Ответить
Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 9410
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30.08.2021 19:39 Ответить
привыкай крым - теперь это твоя естественная среда обитания.....
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30.08.2021 20:02 Ответить
кацапы по мосту мусор возить не будут и рано или поздно начнут топить в море, у лишнехромосомных это в порядке вещей, превращать свою среду обитания в говени.
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30.08.2021 20:24 Ответить
Че одну справу за екоцид проти України відкриють.
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30.08.2021 20:46 Ответить
Нічо нічо , вся росія в гамні живе і ніхто не бідкається . Не на курорті , ****.
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30.08.2021 21:11 Ответить
засрать все вокруг и бросить, это очень по руSSки.
Лет 10 всей Украиной будем выгребать то дерьмо, что оставит роSSия, после своего ухода из Крыма.
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30.08.2021 22:41 Ответить
ну рашен пігз перетворюють Крим на свою звичну середу існування Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 3376
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30.08.2021 23:37 Ответить
Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям у Криму: "Баки займають іноді і проїжджу частину" - Цензор.НЕТ 4671
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31.08.2021 00:46 Ответить
 
 