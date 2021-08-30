Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом
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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" в своем видеообращении дал ряд советов Владимиру Зеленскому перед его визитом в США.
Об этом сообщает официальный сайт политической силы.
В своем видеообращении Порошенко подчеркнул - надо использовать все возможности, чтобы поездка была содержательной, а не просто пиар-визитом.
"По приглашению президента США Джозефа Байдена состоится долгожданный визит президента Украины в США. По собственному опыту знаю вес и значение Вашингтона для становления независимой, демократической и сильной Украины. Поэтому не могу не болеть за успех и результативность украинско-американского саммита", - отмечает Порошенко.
"Поэтому и сам лично использовал свои американские контакты и активно привлекался к продвижению украинских интересов для достижения содержательных результатов встречи двух президентов в Белом доме", - напомнил пятый президент.
"Первое и, на мой взгляд, самое главное - установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО"? Это - важная предпосылка успешности встречи ", - убежден Порошенко.
Второе - подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами, и наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства, отметил лидер "ЕС".
Порошенко также подчеркнул - все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена.
"Речь идет о важных составляющих укрепления стойкости Украины в отпоре российскому агрессору путем и заключения соглашения по безопасности, и координацию усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации. Обо всем этом уже начинали говорить и говорили, и делали. И о "Пэтриотах", и о кораблях, и о ракетах, и о вертолетах, и об антиснайперских системах", - говорит Порошенко.
По его словам, стоит также попробовать найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе.
"Третье - убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией. То, что действительно важно для серьезного иностранного бизнеса, - это не "няни" или устные квази-гарантии Банковой, а прежде всего верховенство права и обеспечение независимости правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов, банковского сектора в Украине", - отмечает Порошенко.
Он подчеркивает - инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов в Украину, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой, а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников.
"Зеленскому следовало бы поставить точку и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца "Приват-Банка" Коломойского, который находится под санкциями США, покрывательства предателей по делу "вагнеровцов", личных мотивов в инструментализации судебной системы для преследования демократической оппозиции", - убежден пятый президент.
"Именно через реальные реформы и настоящее независимое правосудие пролегает путь к реализации так называемого американского "плана Маршалла-Байдена" по Украине, который я предложил новоизбранному президенту Байдену во время первых контактов с его командой в начале года. Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом", - отмечает Порошенко.
Лидер партии также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должно стать совместное противодействие "Северному потоку-2".
"И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину Президента США Джозефа Байдена, который станет подтверждением успешности встречи. Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой", - объясняет Порошенко.
"Не менее важным является и символическое направление - штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма", - констатирует Порошенко.
Он отметил, что последующие дни все будут внимательно следить и болеть за дипломатические успехи главы государства на американском направлении.
"Ибо крепкое украинское-американское стратегическое партнерство - это об Украине, о нашей независимости, демократии, безопасности, мире и благополучии. Ответственность за здоровый дух в этом партнерстве сегодня лежит полностью на президенте Зеленском", - отмечает Порошенко.
"Как никогда, совместно с Вашингтоном мы нуждаемся в истории успеха. И сейчас есть все условия, чтобы это произошло", - резюмировал пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Уже с новым презом будет говорить.
На камеру - пожалуйста: хоть войну всему миру объявит, а при личной встрече, "чего изволите"!
- Андрей Васильев. 30.08.2021
- Нет, ребята-демократы, только чай.))))
- От даров, ты их сурово отвернись!,
Мол, у нас, самих такого, завались.....)))) (из В.Высоцкого)
Тупому наркєше?! Та воно вже разучує тексти, накарябані дєрьмаком!
Ну як діти малі, їй бо!...
А Пётр Алексеевич, по-моему, просто троллит этого дурачка.
Есть старая как мир поговорка: метать бисер перед свиньями.
И не давай дурных советов политикам!
Он прекрасен, не правда ли?
Непонятно, на что рассчитывает порошенко, имея самый большой антирейтинг.
Порохоботы, ищите другого кандидата, не теряйте время даром!
Хотя, из кого там искать? В его кругу все такие: языкатые и псевдопатриоты.
А вот, если Байден к нам не приедет, то порохоботы поднимут гвалт, что поездка была позорной, и что Зеленский опозорился.
И вообще. Все такие умные, когда уже ни при делах. Задним числом.
Почему сам порошенко всего этого не добился при своей каденции?
Так и не научился пониманию психологии народа....
Надо было учитывать, что Зеля обязательно сделат всё НАОБОРОТ тому, что ты сказл!
На сайті редакція "Фокусу" виставила список зі 100 людей і закликала читачів оцінити наслідки їхнього впливу на розвиток України та висловити довіру або недовіру до кожного з них.
За результатами народного голосування Петро Порошенко посів перше місце за рівнем довіри. За нього проголосувало 2815 читачів журналу.
Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко визнаний найефективнішим Главою держави - керівником зовнішньополітичної діяльності. Такі результати опитування 100 експертів аналітичних центрів і журналістів-міжнародників, яке провела Рада зовнішньої політики "Українська призма". За Петра Порошенка проголосували 75% експертів.
Крім того, Порошенко очолив рейтинг державних діячів, які найбільше зміцнили державність і суверенітет України. Про це свідчать дані опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.