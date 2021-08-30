РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16096 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 826 197
Байден (2384) Зеленский (16549) переговоры (4649) Порошенко (19364) США (23191)

Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без повышенных тонов и вопросов типа

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" в своем видеообращении дал ряд советов Владимиру Зеленскому перед его визитом в США.

Об этом сообщает официальный сайт политической силы.

В своем видеообращении Порошенко подчеркнул - надо использовать все возможности, чтобы поездка была содержательной, а не просто пиар-визитом.

"По приглашению президента США Джозефа Байдена состоится долгожданный визит президента Украины в США. По собственному опыту знаю вес и значение Вашингтона для становления независимой, демократической и сильной Украины. Поэтому не могу не болеть за успех и результативность украинско-американского саммита", - отмечает Порошенко.

"Поэтому и сам лично использовал свои американские контакты и активно привлекался к продвижению украинских интересов для достижения содержательных результатов встречи двух президентов в Белом доме", - напомнил пятый президент.

"Первое и, на мой взгляд, самое главное - установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО"? Это - важная предпосылка успешности встречи ", - убежден Порошенко.

Второе - подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами, и наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства, отметил лидер "ЕС".

Порошенко также подчеркнул - все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена.

"Речь идет о важных составляющих укрепления стойкости Украины в отпоре российскому агрессору путем и заключения соглашения по безопасности, и координацию усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации. Обо всем этом уже начинали говорить и говорили, и делали. И о "Пэтриотах", и о кораблях, и о ракетах, и о вертолетах, и об антиснайперских системах", - говорит Порошенко.

По его словам, стоит также попробовать найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе.

"Третье - убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией. То, что действительно важно для серьезного иностранного бизнеса, - это не "няни" или устные квази-гарантии Банковой, а прежде всего верховенство права и обеспечение независимости правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов, банковского сектора в Украине", - отмечает Порошенко.

Он подчеркивает - инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов в Украину, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой, а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников.

"Зеленскому следовало бы поставить точку и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца "Приват-Банка" Коломойского, который находится под санкциями США, покрывательства предателей по делу "вагнеровцов", личных мотивов в инструментализации судебной системы для преследования демократической оппозиции", - убежден пятый президент.

"Именно через реальные реформы и настоящее независимое правосудие пролегает путь к реализации так называемого американского "плана Маршалла-Байдена" по Украине, который я предложил новоизбранному президенту Байдену во время первых контактов с его командой в начале года. Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом", - отмечает Порошенко.

Лидер партии также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должно стать совместное противодействие "Северному потоку-2".

"И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину Президента США Джозефа Байдена, который станет подтверждением успешности встречи. Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой", - объясняет Порошенко.

"Не менее важным является и символическое направление - штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма", - констатирует Порошенко.

Он отметил, что последующие дни все будут внимательно следить и болеть за дипломатические успехи главы государства на американском направлении.

"Ибо крепкое украинское-американское стратегическое партнерство - это об Украине, о нашей независимости, демократии, безопасности, мире и благополучии. Ответственность за здоровый дух в этом партнерстве сегодня лежит полностью на президенте Зеленском", - отмечает Порошенко.

"Как никогда, совместно с Вашингтоном мы нуждаемся в истории успеха. И сейчас есть все условия, чтобы это произошло", - резюмировал пятый президент.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
"все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена".

В это время Зеля играл буем на рояле на корпоративах слуг и убийц от }{уйла. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 2893
показать весь комментарий
30.08.2021 17:58
+28
Смішно читати тебе. Порох -найуспішніший із президентів України. А ти, заткнувши вуха і заплющивши очі, тупо повторюєш старі темники Банкової.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:17
+26
Это слова не мальчика, но мужа! И боль за будущее Украины здесь не наигранная.
показать весь комментарий
30.08.2021 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сомнения меня одолевают...
показать весь комментарий
30.08.2021 18:02 Ответить
Та все сомненья прочь! Обязательно что-то отмочит.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:10 Ответить
Найвеличніший недоумок таке не дивиться.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:03 Ответить
Порошенко не прав. Нельзя все время улыбаться и твердить дякую дякую. О таких рано или поздно просто начинают вытирать ноги.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:03 Ответить
Тут шутки неуместны , так как эти изречения принадлежат Зепотерпевшему наркоше 😀
показать весь комментарий
30.08.2021 18:05 Ответить
зеЛя на уровне школьника 5 класса. так и будет вести 'переговоры' его Байден по головке погладит и домой пошлет.
Уже с новым презом будет говорить.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:04 Ответить
он будет читать с экрана.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:09 Ответить
Вава Зеленкін так не вміє. Він або бикує, або плазує.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:04 Ответить
або ваще в нирване...
показать весь комментарий
30.08.2021 18:06 Ответить
В іншому вимірі,в простраціі,між сосен корабельних блукає !!!))
показать весь комментарий
30.08.2021 18:09 Ответить
Оно, как и все убожества, никогда не выпендривается перед живым собеседником.
На камеру - пожалуйста: хоть войну всему миру объявит, а при личной встрече, "чего изволите"!
показать весь комментарий
30.08.2021 18:07 Ответить
"Шляпу сними..." (с)

Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 1735
показать весь комментарий
30.08.2021 18:08 Ответить
Вона ж личить як корові сідло.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:11 Ответить
А кому счас легко? Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 8323
показать весь комментарий
30.08.2021 18:12 Ответить
Украина не будет вступать в НАТО, чтобы рассердить Россию, - Порошенко (26 жовтня 2009 р)
показать весь комментарий
30.08.2021 18:09 Ответить
Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 4351
показать весь комментарий
30.08.2021 18:13 Ответить
"Я дебил. И не скрываю этого."
- Андрей Васильев. 30.08.2021
показать весь комментарий
30.08.2021 18:35 Ответить
-Будут с водкою дебаты, отвечай -
- Нет, ребята-демократы, только чай.))))

- От даров, ты их сурово отвернись!,
Мол, у нас, самих такого, завались.....)))) (из В.Высоцкого)
показать весь комментарий
30.08.2021 18:10 Ответить
Я думаю что зеленский все сделает с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:10 Ответить
Сотрясать атмосферу грозными криками типа "пААчиму мы не в НАТО?!!!" Косоворотька может только на внутреннюю аудиторию. На международных встречах оно начинает бекать, мекать, путаться в словах и корчить рожицы.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:14 Ответить
можливо, що i обiсциться, тому що сцИкун...
показать весь комментарий
30.08.2021 19:04 Ответить
Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 7919
показать весь комментарий
30.08.2021 18:11 Ответить
Чому Зєльонкіну ? Це ж шестьорка Єрмака.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:12 Ответить
Всіх коментаторів - в Вашінгтон,навздогін,вони знають.Мене не тре,я Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 2548
показать весь комментарий
30.08.2021 18:12 Ответить
О что то знакомое. НАТО как коммунизм они где то рядом, но к ним нужно просто стремится, а не добиваться их в реальности.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:13 Ответить
Петя! Кому ти намагаєся дати поради?!
Тупому наркєше?! Та воно вже разучує тексти, накарябані дєрьмаком!
Ну як діти малі, їй бо!...
показать весь комментарий
30.08.2021 18:13 Ответить
У вас в конторі номера скінчились?
показать весь комментарий
30.08.2021 18:17 Ответить
Переговоры удачно не пройдут -зекретина уже послали,как только его самолёт взлетел,предупредив,что бы много не попрашайничал
показать весь комментарий
30.08.2021 18:27 Ответить
Порошенко правий в тому плані, що емоцій, в данной момент, в Байдена і так через край. Його напряму починають звинувачувати в некомпетентності. Його і адміністрацію, того самого Блінкіна. По радіо цілий день передають слова мами загиблого в Афганістані морпіха, котра брутально називає його «некомпетентним ідіотом». Як ви думаєте відреагує Байден, коли до нього на зустріч прийде бикуватий актор із притензіїями? Задача Зеленського спокійно НАГАДАТИ про зобов'язання, які Америка взяла на себе.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:15 Ответить
Ворог України, сиволапий гетьман автоматично йде у сракку зі своїми порадами.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:19 Ответить
Какая не дипломатичная мама! Вот если б она была дипломатичная и просто что то напомнила Байдену, вы думаете что что то изменилось бы?
показать весь комментарий
31.08.2021 12:18 Ответить
Сделает с точностью до наоборот(((
показать весь комментарий
30.08.2021 18:17 Ответить
Компромат это в твоей голове ватник. Меньше смотри гебельс ТВ!
показать весь комментарий
30.08.2021 18:23 Ответить
Який «компромат»? Швиденько в офіс головного прокурора-у них криза жанру по Порошенко!
показать весь комментарий
30.08.2021 18:26 Ответить
Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 9609 Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО", - Порошенко дал Зеленскому ряд советов перед встречей с Байденом - Цензор.НЕТ 9766
показать весь комментарий
30.08.2021 18:19 Ответить
О Митенка мельчаешь кацапениш? Усі знають що там на стадіоні відбувалось і ці рукопожаття це данина вичливості! Як у боксерів перед поєдинком
показать весь комментарий
30.08.2021 18:22 Ответить
Ой сексота з*явилась на захист свого *патрона - кармільца * !..Карієс не дістав ?
показать весь комментарий
30.08.2021 18:25 Ответить
Як помені кацапениш лібще бути в шоколаді чим у гамні, як ти!
показать весь комментарий
30.08.2021 19:34 Ответить
Росія агресор і окупант. Україна захищається.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:25 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 4213
показать весь комментарий
30.08.2021 18:27 Ответить
русский, а когда ***** сдохнет, кто в вашей стране-помойке фюреркoм будет? шойга или рамзанка дыров?
показать весь комментарий
30.08.2021 18:33 Ответить
Пустомели.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:26 Ответить
Не скромничай, "зебил" тебе больше подходит!))))
показать весь комментарий
30.08.2021 18:47 Ответить
Никаких условий для успеха этой турпоездки у величайшего лидера всей вселенной нет по причине его тупости и полного непонимания того, что такое дипломатия и международная политика.
А Пётр Алексеевич, по-моему, просто троллит этого дурачка.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:33 Ответить
Зеля президент?Нет Мистер Байден, он Сват Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 3151в политике,почти Лех Валенса в молодости... Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 1588
показать весь комментарий
30.08.2021 18:34 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 3223
показать весь комментарий
30.08.2021 18:36 Ответить
Международный Валютный Фонд выфделил Украине транш в размере 2,7 миллиардов доляров...Зеля чемпион па любасу... Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 5124
показать весь комментарий
30.08.2021 18:39 Ответить
А вообще, давать советы зеленскому...
Есть старая как мир поговорка: метать бисер перед свиньями.
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 9462
показать весь комментарий
30.08.2021 18:40 Ответить
Неуловимый Джо.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:42 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 325
показать весь комментарий
30.08.2021 18:43 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 2147 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 1788
показать весь комментарий
30.08.2021 18:45 Ответить
Зеленое животное туда едет на шопинг со своей самкой,ему глубоко накласть на Украину и что с ней будет.Очередной раз опозорит Украину.Кстати,если зеленая самка тоже будет,то не давайте ей смотреть,где американские войска,по любому сольет своим любимым кацапам за 15000 козлорогих рублей.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:49 Ответить
Лицедея учит тот кто встретился с Обамой в коридоре.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:49 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 6996 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 8697Я вам ничего не должен Чуваки...,это вы виноваты,что эпоха бедности не прошла...
показать весь комментарий
30.08.2021 18:52 Ответить
Страна Советов уже 30 лет на погосте , но некоторьіе продолжают советовать ...
показать весь комментарий
30.08.2021 18:55 Ответить
зря!!! придурок все равно сделает по-дебильному...... смотрим......
показать весь комментарий
30.08.2021 18:55 Ответить
Та він і не буде. Розповість кілька тупих анекдотів попросить трохи грошей, відбуде офіціоз та й піде з жінкою по магазинах - ціни в США дешевші, то ж можна буде добряче закупитися.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:01 Ответить
Паралимпийцы Украины завоевали в Токио 50 медалей...,вот это да.... Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 4596 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 4596
показать весь комментарий
30.08.2021 19:02 Ответить
У гості до діда...

Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 6331
показать весь комментарий
30.08.2021 19:03 Ответить
Найкраща порада,яку Порох може дати Зєлі перед зустріччю з Байденом то сказати президенту Штатів - "я лічно знаком с Порошенком...І он вам перєдавав прівєт"...
показать весь комментарий
30.08.2021 19:08 Ответить
Байден денег не даст,а домашнее задание для вступление Украины в НАТО,даст...типа Зеля учи Азбуку и станешь начальником Украины еще разов 10 Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 988Короче учисЬ Студент....Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 9454
показать весь комментарий
30.08.2021 19:11 Ответить
При любых раскладах вовчик обсерется...при любых...по другому просто быть не может...
показать весь комментарий
30.08.2021 19:13 Ответить
По другому и не будет, учитывая его логическое мышление и лексику первоклассника.)
показать весь комментарий
30.08.2021 19:24 Ответить
Слова проєвропейського політика, патріота і державного мужа
показать весь комментарий
30.08.2021 19:17 Ответить
Ну все, теперь зеледент все с точностью до наоборот сделает назло Пороху и на радость срабсее.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:21 Ответить
з Канадою посварився -так. З Естонією - так, з Литвою, Латвією не дружить. Боря Джонсон не шукає дружби, Макрон не вїзний на Банкову, німцям крепко нахамив. Брайтон біч сердиться. Залишився Байден. Як там - по засікам метений... я від дідуся пішов, я від бабусі пішов (навряд чи).... котись, котись Північна лисиця вже пащу розкрила. Жде, А шо ? Закон джунглів
показать весь комментарий
30.08.2021 19:28 Ответить
А шо вони у калихфорнии будут делать за наше бабло???
показать весь комментарий
30.08.2021 19:29 Ответить
Лядя купальников накупила, селфиться ж где-то надо?!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:01 Ответить
Петя, занимайся конфетами и не лезь в политику.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58 Ответить
Машка, занимайся кухней и не лезь в политику.
И не давай дурных советов политикам!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:03 Ответить
це - мужик!, хоча кухнею може займатися...
показать весь комментарий
30.08.2021 20:14 Ответить
Тобто "косить" під тупу курку? Талант!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 20:19 Ответить
Если клоун не будет постоянно смешить старого маразматика, то дедушка Байден может опять уснуть! А если серьезно, то это бесполезная и бестолковая встреча, деньги на ветер /за сожженный бюджетный керосин и амортизацию самолета/, ничего существенного ждать ее не приходится!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:48 Ответить
Щось розладилось, раніше після приїзду зеленського куди-небудь траплялась катастрофа, а тепер вже катастрофа трапляється точно напередодні його приїзду
показать весь комментарий
30.08.2021 20:58 Ответить
А свиня завжди свого писка всуне ,
показать весь комментарий
30.08.2021 20:58 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 7847
показать весь комментарий
30.08.2021 21:00 Ответить
Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 6882
показать весь комментарий
30.08.2021 22:10 Ответить
установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции Источник: https://censor.net/ru/n3285337

Он прекрасен, не правда ли? Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО", - Порошенко дав Зеленському кілька порад перед зустріччю з Байденом - Цензор.НЕТ 30
показать весь комментарий
30.08.2021 21:20 Ответить
А почему молчат Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович (шутка)? И только сывочолый знает все наперед. По моему у Петра тормозной путь как у БЕЛАЗа, который год не может успокоится.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:38 Ответить
схоже навіть в ТИХ совісті побільше , а ніж в свиночолого...))
показать весь комментарий
30.08.2021 22:11 Ответить
Два года, а не год!
Непонятно, на что рассчитывает порошенко, имея самый большой антирейтинг.
Порохоботы, ищите другого кандидата, не теряйте время даром!
Хотя, из кого там искать? В его кругу все такие: языкатые и псевдопатриоты.
показать весь комментарий
30.08.2021 22:20 Ответить
на останок додав - якщо хочеш, щоб тебе не в#їб@ли в дYпY
показать весь комментарий
30.08.2021 21:49 Ответить
А интересно, почему к нам не приезжал, допустим, Трамп во время правления порошенко? Получается, что порошенко - опытный политик и чуть ли не гетьман [по мнению некоторых], - но не смог убедить Трампа? Как же так?
А вот, если Байден к нам не приедет, то порохоботы поднимут гвалт, что поездка была позорной, и что Зеленский опозорился.

И вообще. Все такие умные, когда уже ни при делах. Задним числом.
Почему сам порошенко всего этого не добился при своей каденции?
показать весь комментарий
30.08.2021 22:15 Ответить
А у меня большая надежда на ураган Ида, может сгинет зеленая шобла в пучине океана...нам меньше позора будет.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:04 Ответить
перегарный голосок, с помойки истории
показать весь комментарий
31.08.2021 07:40 Ответить
Напрасно Петр Алексеевич пытается что-то донести до пустой головы. Это все равно, что учить бегемота грамоте.
показать весь комментарий
31.08.2021 09:53 Ответить
Нда, Лексич...
Так и не научился пониманию психологии народа....
Надо было учитывать, что Зеля обязательно сделат всё НАОБОРОТ тому, что ты сказл!
показать весь комментарий
31.08.2021 10:25 Ответить
Советчик хренов и здесь нарисовался. Фигаро .
показать весь комментарий
31.08.2021 10:55 Ответить
П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко посів перше місце у народному рейтингу 100 **********, які змінили Україну. Голосування та формування "Народного рейтингу 100 **********, які змінили Україну" проводило видання "Фокус".
На сайті редакція "Фокусу" виставила список зі 100 людей і закликала читачів оцінити наслідки їхнього впливу на розвиток України та висловити довіру або недовіру до кожного з них.
За результатами народного голосування Петро Порошенко посів перше місце за рівнем довіри. За нього проголосувало 2815 читачів журналу.
Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко визнаний найефективнішим Главою держави - керівником зовнішньополітичної діяльності. Такі результати опитування 100 експертів аналітичних центрів і журналістів-міжнародників, яке провела Рада зовнішньої політики "Українська призма". За Петра Порошенка проголосували 75% експертів.
Крім того, Порошенко очолив рейтинг державних діячів, які найбільше зміцнили державність і суверенітет України. Про це свідчать дані опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
показать весь комментарий
01.09.2021 15:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 