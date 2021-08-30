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Новости Политика Украины
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Байден (2384) Денисова (994) Зеленский (16549) переговоры (4649) плен (2354) политзаключенные (1603) пленные (1835)

Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова

Президент Украины Владимир Зеленский везет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев. Во время встречи лидеры обсудят вопрос по возврату и обмену пленными.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку", - сказала Денисова.

Денисова считает, что на встрече Зеленского и Байдена вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах будут обсуждадься, включая их возврат и обмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена

Как сообщалось, сегодня, 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

Также смотрите: "Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.
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Топ комментарии
+14
с байденом? возврат пленных? трындец
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30.08.2021 18:16
+13
Такое ощущение что Байден их в заложниках держит)
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30.08.2021 18:18
+12
Осталось обменяться пленными с Байденом и усе.
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30.08.2021 18:25
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Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 6444
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30.08.2021 18:13 Ответить
Осталось обменяться пленными с Байденом и усе.
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30.08.2021 18:25 Ответить
А хто там в полоні у них? Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 728
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30.08.2021 18:14 Ответить
кроме зебилов - Н И К О Г О
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30.08.2021 18:15 Ответить
А вони між собою воювали???!! 😲🤢
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30.08.2021 18:16 Ответить
Так звідки полонені?
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30.08.2021 18:20 Ответить
О Господи!!!! Я війну проспав!!! 😮
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30.08.2021 18:23 Ответить
Хоча б сам Штатам у полон здався! 🤢
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30.08.2021 18:24 Ответить
Не, просто спросит: "Байден, почему наши пленные до сих пор не освобождены?"
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30.08.2021 18:56 Ответить
с байденом? возврат пленных? трындец
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30.08.2021 18:16 Ответить
Такое ощущение что Байден их в заложниках держит)
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30.08.2021 18:18 Ответить
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 4638
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30.08.2021 18:19 Ответить
Оказывается это американцы пленили наших войнов?
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 3062
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30.08.2021 18:19 Ответить
Бред какой-то...
Ну, причем здесь пленные украинцы в ОРДЛО и президент США?
Или Байден будет заниматься этим делом?
Боюсь, что эти списки обнаружат на мусорке у Белого Дома.
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30.08.2021 18:20 Ответить
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 8924
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30.08.2021 18:23 Ответить
Каким образом? Поедет смотреть Вове Пу в глаз?
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30.08.2021 18:30 Ответить
Ермак спецом выставляет Бубочку типиллом?
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30.08.2021 18:25 Ответить
Что значит "выставляет"? Его достаточно показать. А уж если заговорит, то ваще...
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30.08.2021 18:26 Ответить
стисняюсь спрасить
пачему Зе панически боится Пороха,
а не опзж ???
ведь ежели случится грандиозный шухер то эти его первым делом в плен вазьмут
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30.08.2021 18:25 Ответить
Они его союзники. Но это будет видно во время следующих выборов в ВР.
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30.08.2021 18:57 Ответить
А Байден передаст Бубочке список пленных американских солдат?
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30.08.2021 18:29 Ответить
Все через жопу.
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30.08.2021 18:29 Ответить
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 678
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30.08.2021 18:30 Ответить
Я давно говорил. что это будет не в этом году.
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30.08.2021 18:56 Ответить
Бедный Байден...так и не смог отмазаться от этого кретина
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30.08.2021 18:31 Ответить
Зеленский на встрече с Байденом обсудит вопросы возврата и обмена пленными, - Денисова - Цензор.НЕТ 8429
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30.08.2021 18:33 Ответить
Дурне поїхало в турне. Запасайтесь попкорном. Далі буде.
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30.08.2021 18:32 Ответить
Так ето он еще даже до США не долетел.
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30.08.2021 18:37 Ответить
Зачем это Байдену?
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30.08.2021 18:33 Ответить
Если тебе к языку привязать эбонитовую палочку, а на Косоворотьку надеть шерстяные трусы, то вы сможете добывать электричество.
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30.08.2021 18:36 Ответить
ты эту дичь про "координацию действий Украины и США по освобождению пленных" оставь для дебилов таких как ты. каким боком тут штаты? что "все" делается? когда последний раз зебил получил пленных и каких? таксистов? половина которых тут же свалила обратно? а отдал кого? цемаха, беркут... переговорщик сраный
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30.08.2021 18:40 Ответить
ты не про один отдых пороха в 2018 году расскажи а про 6-7 отдыхов вазелина оманского ежегодно
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30.08.2021 18:42 Ответить
Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 4495
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30.08.2021 18:43 Ответить
Мне просто интересно каким образом Байден будет участвовать в обмене? Поедет или позвонит Вове Пу и прикажет освободить военнопленных? Или я может чего не знаю? Зетипиллы, а ну расскажите, я послушаю.
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30.08.2021 18:41 Ответить
И много у Байдена пленных?
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30.08.2021 18:41 Ответить
Какое отношение Байден имеет к украинским пленным в засенках Путлера? Просто чтобы пожаловаться Байдену на злого дядю?
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30.08.2021 18:46 Ответить
Именно!
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30.08.2021 19:35 Ответить
С Байденом, после Афганистана?
цирк
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30.08.2021 18:48 Ответить
Схоже таки Байден жбурнув пляшку в офіс денісовой
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30.08.2021 18:49 Ответить
С врагом надо воевать, а не в поддавки с ним играть. Байден сразу напомнит про безвиз с Московией, про внешнюю торговлю в том числе электроэнергией, про вагнеровцев, про "Козыря", про сдачу российским правохранителям чеченских добровольцев, про выравнивание линии фронта, про открытую границу для Приднестровья, и т.п.
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30.08.2021 18:53 Ответить
В общем ситуация совсем печальная: зеленский понятия не имеет с чем ехать в США и о чем говорить с Президентом США.
Но конечно прокатиться в Калифорнию и отдохнуть за государственный счет (уже больше месяца не было отпуска, так можно и сгореть на работе!), это причина серьезная.
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30.08.2021 18:58 Ответить
Байден буде в шоці...Зєля його тими "плєнними" доб"є...
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30.08.2021 19:04 Ответить
Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 3639
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30.08.2021 19:20 Ответить
Ыыыы! Мы брали американцев в плен? Или они брали в плен украинцев? Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 5301 Чем Зеля собрался меняться с Байденом?
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30.08.2021 19:26 Ответить
Что подарит Байдену за встречу? Бурисма сгорела....Что ненужное будем покупать в США?
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30.08.2021 19:26 Ответить
Срочное изменение в протокол.
Надо на нейтральной территории встретиться!
Зеленський на зустрічі з Байденом обговорить питання повернення й обміну полоненими, - Денісова - Цензор.НЕТ 3545
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30.08.2021 19:36 Ответить
Уголь покупаете с шахт Ахметова и Малхасяна в США.
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30.08.2021 20:43 Ответить
А кого Байден захопив у полон???
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30.08.2021 19:38 Ответить
Бубік щось не теє... Ми що, воюємо вже і із США?
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30.08.2021 21:33 Ответить
верно. при Зе было два хороших обмена и ещё будут.
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31.08.2021 02:18 Ответить
 
 