Разумков на фронте: Мы не будем молчать, когда на нас осуществляют атаки
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил район проведения операции Объединенных сил.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Посетил район проведения операции Объединенных сил. Враг продолжает нарушать договоренности и открывает огонь по позициям украинских военных и гражданским объектам. А несколько дней назад состоялся дерзкий обстрел мирной Авдеевки из запрещенного вооружения.
Украина выполняет свои обязательства и придерживается Минских договоренностей. Но мы точно не будем молчать, когда на нас осуществляются атаки. Ведь люди и их здоровье для нас - самое главное.
Мы стараемся, чтобы жизнь гражданских людей на прифронтовых территориях была мирной. Уверен, украинская армия и военно-гражданская администрация сделают все от них зависящее. И Верховная Рада со своей стороны также готова присоединиться, чтобы именно так и было", - написал Разумков.
Напомним, 28 августа войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.
Пожалуйста, подождите...
А так это мы видим начало избирательной кампании ватноголового.
Разумков и Данилюк бубочку вкзде водили и за него говорили!
Всі ті, хто "умоталі", давно вже зрозуміли імпульсивність та надреакційність власного вибору, та зараз кусають лікті, і заздрять Нелі Штепі.
За словами помічниці "слуги народу", мова про Катерину Щуку, яка у 2016 році стала першою в Україні засудженою до довічного ув'язнення, яка вийшла заміж.
У Міністерстві юстиції України почала працювати довічно засуджена жінка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник відомства Денис Малюська, інформує UAINFO.org з посиланням на Фокус.
У коментарі до цієї публікації Яна Баранова, психологиня і помічниця народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша, написала, що мова про жінку, яку звуть Катерина Щука.
"Від довічниці Каті Щуки, яку Ви взяли на роботу, окрема подяка. Вона дуже натхненна і мотивована бути максимально корисною", - повідомила Баранова, супроводивши свій коментар знімком Катерини Щуки.
Втім, яку саме роботу виконує нова співробітниця Мін'юсту, не повідомлялося.
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У вересні 2020 року Денис Малюська говорив, що в нього була ідея працевлаштовувати засуджених до довічного ув'язнення в call-центр міністерства.
Що це? Верховна Рада бере всі мисливські і короткі стволи, їде автобусами на лінію зіткнення і починає відстрілбватся? Чи дружно йде у військкомати і підписує контракти? А як щодо Верховного? Його куди? Чи мають інформацію, що зі Штатів він не повернеться? 🤢 Невже ЩюШтати його щаарештують, як спільника Коломойського? 😮🤢
Насправді Разумков починає протиставляти себе Зєлєнскому. Тобто починає піар і самостійну гру. Цікаво, що я пропустив?
А що ж ви позавчора сцикотливо мовчали і бігом не відмінили наказ"...на вогонь-негайна відповідь"?!
Іди хлопцям в госпіталі це скажи !
Чому ж мовчали останні дні ?
Людей пробували заспокоїти вчора , що чимось там стрельнули один раз ...
Нема чого говорити, коли не здатен зробити: іди, тлі кажи.
Разумков устроил бунт в войсках, призывая игнорировать Зеленского?
Разумков - типу фрондер !
Але ж землю й він голосував продавати - й це єдине , що потрібно знати українцям про Разумкова !
Чому ? Хоча б тому , що Вован може й танцював на корпоративах Єнакієвського імбіцила , але ж він не був в його банді . Він в жодній партії не був .
А Разумков був членом риголювотини и саме тому небеспечен на перших ролях .
Ось й Альоша Гончаренко -- його перевага перед Разумковим , що Альоша не претендує на лідерство .
Й по землі він особисто пійшов проти лінії Порошенка . Тобто проти дерібану землі !
Але стрибки в протилежний кут повністю повині закривати дорого до самої гори .
Той же Тарасик Чорновіл -- нехай й залишається типо "незалежним" (порохо)еспертом .
Зараз в Україні подавна більшість йще помаранчьових виборців . Й обирати президента требо виключно з тих ,хто був цьому таборі з початку й до сьогодення .