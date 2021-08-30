Разумков на фронте: Мы не будем молчать, когда на нас осуществляют атаки

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Посетил район проведения операции Объединенных сил. Враг продолжает нарушать договоренности и открывает огонь по позициям украинских военных и гражданским объектам. А несколько дней назад состоялся дерзкий обстрел мирной Авдеевки из запрещенного вооружения.

Украина выполняет свои обязательства и придерживается Минских договоренностей. Но мы точно не будем молчать, когда на нас осуществляются атаки. Ведь люди и их здоровье для нас - самое главное.

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Мы стараемся, чтобы жизнь гражданских людей на прифронтовых территориях была мирной. Уверен, украинская армия и военно-гражданская администрация сделают все от них зависящее. И Верховная Рада со своей стороны также готова присоединиться, чтобы именно так и было", - написал Разумков.

Напомним, 28 августа войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

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