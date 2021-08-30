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День на Паралимпиаде: Украина завоевала 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали

Новости Цензор.НЕТ Спорт

День на Паралимпиаде: Украина завоевала 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали

Украинские спортсмены на шестой день Паралимпийских игр в Токио выиграли 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Всего с начала соревнований наша сборная завоевала уже 54 награды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, золото сегодня выиграли пловец Андрей Трусов (плавание на спине на дистанции 100 м) и теннисистка Марина Литовченко (настольный теннис).

Серебро завоевали теннисист Виктор Дидух (настольный теннис), стрелок Андрей Дорошенко (пулевая стрельба из пневматической винтовки на 10 м стоя), пловец Михаил Сербин (200 м комплекс), а также атлеты Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м) и Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска).

Бронзовые награды выиграли Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки на 10 м стоя), пловцы Андрей Трусов, Денис Дубров, Юрий Божинский и Максим Крипак (командная победа, плавание, эстафета 4х100 м), а также атлеты Роман Павлик (легкая атлетика, прыжки в длину) и Зоя Евсей (легкая атлетика, метание диска).

Смотрите: Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 54 награды - 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 5 место.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
а что, скрин и ссылу выложить религия не позволяет:
Паралимпийские игры - 2020 в Токио

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 6803
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30.08.2021 19:12
+2
видно кацапы нашли допинги, которые гейРопа не научилась определять...
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30.08.2021 19:16
+2
Браво українці!
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30.08.2021 20:56
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а что, скрин и ссылу выложить религия не позволяет:
Паралимпийские игры - 2020 в Токио

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 6803
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30.08.2021 19:12 Ответить
Жаль, 4 - е место уже не догнать...
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30.08.2021 19:13 Ответить
стране 404 здорово на пятки наступаем ,а если обойдем то это будет не просто победа
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30.08.2021 19:13 Ответить
та не - уже не получится... День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 9345
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30.08.2021 19:14 Ответить
видно кацапы нашли допинги, которые гейРопа не научилась определять...
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30.08.2021 19:16 Ответить
в обед смотрел США на 3 месте были а 404 на 4
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30.08.2021 19:15 Ответить
в Китае инвалиды нормально медалей выиграли
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30.08.2021 19:18 Ответить
Так у них население огромное, понятно, что и инвалидов множество.
Странно что Индия с огромным населением и количеством инвалидов лишь на 23 месте с 8 медалями.
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30.08.2021 19:25 Ответить
Індія дуке бідна країна!
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30.08.2021 19:54 Ответить
В Китаї населення 1,5 мільярда!
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30.08.2021 19:52 Ответить
Сама идея "паралимпиады" вызывает во мне смешанные чувства, на основной "олимпиаде" немало грязи, подлости и злоупотреблений, а здесь мухлеж и подставы просто за гранью здравого смысла!
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30.08.2021 19:31 Ответить
Браво українці!
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30.08.2021 20:56 Ответить
И вот паралимпийцы оказались больше украинцами, чем некоторые олимпийцы.
День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 6502

День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі - Цензор.НЕТ 8940
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31.08.2021 02:07 Ответить
 
 