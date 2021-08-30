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Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист

Мировые цены на железную руду устойчиво вошли в нисходящий тренд. По данным международного ценового агентства Platts цена руды 30 августа составила 158 долларов/тонна. Это на 28,5% ниже годового максимума, зафиксированного 6 июля.

Об этом пишет РБК-Украина.

Цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.

Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.

Напомним, в 2020 году Украина экспортировала черных металлов и железной руды на сумму 12,8 млрд. долл., это 35,3% всего экспорта товаров из Украины.

Как заявлял экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк рост мировых цен на сырье помог Украине выдержать экономический кризис 2020 года.

Экономист Борис Кушнирук считает, что в связи с падением мировых цен железной руды, перед украинской властью стоит задача скорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист - Цензор.НЕТ 5156
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30.08.2021 18:59
+9
На курс гривны негативно влияет то, что у нас сегодня называют президентом, ограбление страны олигархами с помощью того, что у нас сегодня называют президентом, ОПГ "Слуга народа" в ВР и огромная стая ЗеДятлов, а таких "экспертов" надо гнать в шею мокрыми, прокисшими половыми тряпками.
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30.08.2021 19:02
+8
та пох.. зелена макака все одно буде винна. Зелені ж шмарклі звинувачували що це Порох обвалив гривню щоб збагатитися..
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30.08.2021 19:03
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Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист - Цензор.НЕТ 5156
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30.08.2021 18:59 Ответить
В бюджет ідуть податки з розрахунку 78 баксів за тонну. Решта на королівські вілли у Франції.
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30.08.2021 19:42 Ответить
Практика підказує,що наша гривня,хоч і має здоров"я як у здохлого куряти,все таки найбільше боїться "майданів"...
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30.08.2021 19:00 Ответить
хорошо шо хоть на Марсе руда не дешевеет, а то Ахметка бы пошла с клунками по миру жебрать Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист - Цензор.НЕТ 7036

прям как Рашка - Трамп пернул, рубль привычно упал на бытылку, Маск что-то пошутил - рубль нырнул в говно, кореша Путина быканули против арабов - ватники визжат от "жить стало лучше, жить стало скрепней"
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30.08.2021 19:01 Ответить
На курс гривны негативно влияет то, что у нас сегодня называют президентом, ограбление страны олигархами с помощью того, что у нас сегодня называют президентом, ОПГ "Слуга народа" в ВР и огромная стая ЗеДятлов, а таких "экспертов" надо гнать в шею мокрыми, прокисшими половыми тряпками.
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30.08.2021 19:02 Ответить
то что гривна не обвалилась в три раза это плохо получается ?
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30.08.2021 19:12 Ответить
Гривня обвалилася утричі, коли було загострення на фронті... Причому, майже удвічі (з 8 до 14) обвалилася, коли у нас не було президента і був хаос у владі.

Зараз ні того, ні іншого у нас немає, чому б гривня мала падати втричі?
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30.08.2021 19:26 Ответить
та пох.. зелена макака все одно буде винна. Зелені ж шмарклі звинувачували що це Порох обвалив гривню щоб збагатитися..
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30.08.2021 19:03 Ответить
Для поддержки стабильного курса стране необходим резервный валютный фонд. Уголовник из Донецка оставил в банке "вошь на аркане" ! С тех пор живем за счет помощи, которой хватает ,разве что, на выплаты процентов по кредитам .
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30.08.2021 19:43 Ответить
Підозрюю, щ на фоні цих новин гряде новий хапок б'юджетних грошей. Великий хапок.
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30.08.2021 19:05 Ответить
Грядут компенсации Ахметову, Новинскому, Пинчуку, Фирташу, Коломойскому.
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30.08.2021 19:59 Ответить
Ну министр финансов не зря же отметился уже...
Марченко о курсе гривни к доллару: "Никаких всплесков и шоков не ожидается"

Значит все будет как у Жванецкого... Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст - Цензор.НЕТ 214
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30.08.2021 19:10 Ответить
Ну вже потроху бакс росте - на минулому тижні 26,8 був, зараз уже 27,05-27,1...
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30.08.2021 19:27 Ответить
А що зміниться? Коли долар ріс у нас піднімали ціни і казали що через те, що знецінилася гривня. Тепер долар подешевшав, гривня зміцнішала, а ціни все одно підвищуються. Практично щодня і на все. Отже, в будь-якому випадку продовжиться зростання цін та тарифів.
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30.08.2021 19:15 Ответить
То може й добре бо менше металолому будуть вивозити? Тут недавно якесь розпиналось про жопу в металургійній галузі через експорт метлому. Руда дешева теж погано? Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст - Цензор.НЕТ 6434
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30.08.2021 19:15 Ответить
Любопытно, а что НЕ может повлиять на курс гривни?
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30.08.2021 19:34 Ответить
Народ України.
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30.08.2021 19:43 Ответить
Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист

А производить товары из нее с высокой добавочной стоимостью не пробовали? Не? Не тот случай? Не привыкли наши олигархи вкладываться в производства. Развивать промышленность. Создавать рабочие места.
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30.08.2021 19:51 Ответить
Бурячки не взошли - капец экономике.
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30.08.2021 19:57 Ответить
Правительство само обвалит курс, рынка нет.
Помогут олигархам.
Паразитам нужна выручка в том же объёме.
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30.08.2021 19:57 Ответить
тому треба відходити від сировинної економіки, а продавати товари з високою часткою доданої вартості.
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30.08.2021 20:12 Ответить
Я так понимаю, что те, кто сегодня получает 300% рентабельности на железной руде, очень расстроятся, если она упадет до 200%. И потребуют от Нацбанка и Минфина компенсации упущенной сверхприбыли за счет снижения курса гривни (как это было уже не раз в нашей истории).
А ничего, что гривня - одна из самых недооцененных валют в мире, и реальная стоимость её - не выше 10 грн/долл?..
Так на хрена нам эти шантажисты?.. Не лучше ли, в таком случае, национализировать железорудную отрасль и затем впустить в нее нормальных иностранных инвесторов?..
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30.08.2021 22:16 Ответить
исправьте в названии: не гривнЫ, а гривнИ
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30.08.2021 22:35 Ответить
 
 