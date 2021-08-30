Мировые цены на железную руду снижаются, это может негативно повлиять на курс гривны, - экономист
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Мировые цены на железную руду устойчиво вошли в нисходящий тренд. По данным международного ценового агентства Platts цена руды 30 августа составила 158 долларов/тонна. Это на 28,5% ниже годового максимума, зафиксированного 6 июля.
Об этом пишет РБК-Украина.
Цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.
Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.
Напомним, в 2020 году Украина экспортировала черных металлов и железной руды на сумму 12,8 млрд. долл., это 35,3% всего экспорта товаров из Украины.
Как заявлял экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк рост мировых цен на сырье помог Украине выдержать экономический кризис 2020 года.
Экономист Борис Кушнирук считает, что в связи с падением мировых цен железной руды, перед украинской властью стоит задача скорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривны.
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прям как Рашка - Трамп пернул, рубль привычно упал на бытылку, Маск что-то пошутил - рубль нырнул в говно, кореша Путина быканули против арабов - ватники визжат от "жить стало лучше, жить стало скрепней"
Зараз ні того, ні іншого у нас немає, чому б гривня мала падати втричі?
Марченко о курсе гривни к доллару: "Никаких всплесков и шоков не ожидается"
Значит все будет как у Жванецкого...
А производить товары из нее с высокой добавочной стоимостью не пробовали? Не? Не тот случай? Не привыкли наши олигархи вкладываться в производства. Развивать промышленность. Создавать рабочие места.
Помогут олигархам.
Паразитам нужна выручка в том же объёме.
А ничего, что гривня - одна из самых недооцененных валют в мире, и реальная стоимость её - не выше 10 грн/долл?..
Так на хрена нам эти шантажисты?.. Не лучше ли, в таком случае, национализировать железорудную отрасль и затем впустить в нее нормальных иностранных инвесторов?..