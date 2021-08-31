РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6051 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости
2 574 12
Киев (24550) столкновения (503) суд (24701) Национальный корпус (393) Кухарчук Дмитрий (16) Офис Президента (1694)

Столкновения под Офисом Президента 14 августа: суд отправил под арест представителей "Нацкорпуса" Довбыша и Кухарчука (обновлено). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Печерский районный суд Киева отправил под стражу представителя "Национального корпуса" Олега Довбыша по подозрению в хулиганских действиях около Офиса Президента 14 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным следствия, Довбыш вместе с Дмитрием Кухарчуком, Никитой Губским, Александром Демидовым организованной группой пришли к Офису Президента. При себе у них якобы были заранее заготовленные предметы для нанесения телесных повреждений.

Следствие утверждает, что из-за их противоправных действий от газа (ожоги глаз) пострадали семь сотрудников полиции и один военнослужащий Нацгвардии. В частности, Довбыш, по данным следствия, ударил ногой одного из полицейских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Член "Нацкорпуса" Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов. ВИДЕО

Прокурор просил взять Довбыша под стражу без возможности внесения залога, учитывая риски побега подозреваемых, давления на свидетелей, других вероятных соучастников, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

В то же время адвокат Владимир Волосовский отметил, что подозрение является необоснованным, риски не доказаны, а подозреваемые не имели при себе оружия и никого не били.

"Довбыш не приносил оружие и предметы и не применял их. Он может нести ответственность только за удары ногой, нанесенные сотруднику полиции Кириенко. Однако в материалах ходатайства говорится, что Кириенко были причинены химические ожоги, соответствующую помощь ему оказали в медицинском учреждении", - заявил адвокат.

Также защитники отметили, что видео, на которые ссылается следствие, сняты со значительного расстояния, и невозможно установить, действительно ли на них был подозреваемый. Кроме того они сказали, что свидетели и потерпевшие по делу - полицейские.

Смотрите также: Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сам Довбыш отрицает вероятную причастность к преступлению, отмечая, что он сам бывший полицейский и не стал бы бить правоохранителей.

Также Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца руководителя черкасского отделения "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука, сообщают Ґрати.

Кухарчуку, как и Довбышу, инкриминируют хулиганство с применением оружия часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса. По версии следствия, Кухарчук и Довбыш ударили ногой полицейских. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога, и суд с ним согласился.

Аргументы адвокатов были аналогичны. Кроме того сторона защиты заявила в суде, что следствие давит на суд - полиция Киева опубликовала пресс-релиз о том, что суд уже арестовал подозреваемых. Скриншот с сайта МВД адвокаты просили приобщить к материалам дела.

Читайте: Двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении, - Нацполиция

Кухарчук на суде подтвердил, что был на Банковой 14 августа, но никого не бил, а лишь выступал на митинге. Он заявил, что его дело - заказное, и обвинил в этом Офис Президента.

"Мы ездили 23 августа в школу, на Зеленского, и пытались поставить ему вопрос", - утверждал Кухарчук в суде, поясняя почему именно он и Довбыш оказались на скамье подсудимых.

Речь идет о протесте "Нацкорпуса" в Марьяновке Черкасской области, во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага. Полиция заявила, что нацкорпусовцы хотели сорвать официальное мероприятие, а в "Нацкорпусе" заявили о нападении полиции на своих активистов.

Три человека просили суд отдать нацкорпусовцев на поруки: нардеп прошлого созыва и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, нардеп VII и VIII созывов и член партии "Свобода" Андрей Ильенко и писатель Василь Шкляр, написавший роман об "азовцах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни

Напомним, двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевому побратим Олег Довбыш. 

Дмитрий Кухарчук в знак протеста вскрыл себе вены возле отделения полиции. Его направили в больницу для оказания медицинской помощи. Это произошло после того, как он и еще несколько представителей местной ячейки "Национального корпуса" получили административные протоколы из-за якобы нарушения общественного порядка во время приезда президента Владимира Зеленского в Черкасскую область.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Карма она такая! Голосовали против "Вальцмана" выбрали чисттокровного еврея. Голосовали против "Торговли на крови" выбрали степендиата наркомата пропаганды Лаптестана голосовали против "тюрем патриотов" выбрали себе место на нарах!
показать весь комментарий
30.08.2021 19:49
+6
Всевышний наказывает Нацкорпус, за срывы предвыборных митингов Президента Порошенко .... кто-то же оплачивал их беспредел, полиция их не трогала.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:17
+3
Ну кто им доктор? Если они выбрали заднеприводного наркомана! Или они думали заднеприводный не будет защищать своих заднеприводных?!
показать весь комментарий
30.08.2021 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

6 год ·

Позавчора одеська поліція напала на християн, які вийшли на захист своєї віри, била їх, заарештувала кілька десятків, згодом до пізньої ночі поліцаї виловлювали по місту тих, кого не взяли одразу.

Під час арештів, поліціянти окрім того щоб спричинити біль, намагалися принизити християн, наступали на голови тим, кого вже повалили на землю.

Нині 10 християн в ІТУ, їх хочуть посадити надовго.

Чим викликана антихристиянська завзятість і показова жорстокість поліції?

1. Звичайною ненавистю поліцаїв до вуличних активістів і патріотів.

Не варто забувати, що серед особового складу одеської поліції багато ватників, які з нетерпінням очікують на окупацію.

2. Поліцаї - звичайні люди. Коли начальство змушує їх брати участь в заходах, самі знаєте якого змісту, вони відчувають приниження. Тому поліцаї намагаються принизити тих, хто бачить їхнє приниження.

3. Нове керівництво МВС та поліції хоче продемонструвати свою ефективність президенту. Найлегше це зробити арештами патріотичної молоді.

4. В середині вересня іноземні фонди й західні посольства організовують у Києві великі антихристиянські акції.

Тому зараз поліція прагне залякати християн для того, щоб утримати їх від протидії.

5. Начальство дресирує нижчі чини. Воно розуміє, що якщо рядивий бієць "Корду" (так нині називається "Беркут") не вагається протидіяти Христу, то згодом він без вагань розстрілюватиме натовп на черговому Майдані.

Столкновения под Офисом Президента 14 августа: суд отправил под арест представителя "Нацкорпуса" Довбыша - Цензор.НЕТ 6760




показать весь комментарий
30.08.2021 19:46 Ответить
Ну кто им доктор? Если они выбрали заднеприводного наркомана! Или они думали заднеприводный не будет защищать своих заднеприводных?!
показать весь комментарий
30.08.2021 19:51 Ответить
так это молодь повязали в основном
- а молоди свойственно ошибаться не меньше чем нам с тобой.. - так что, пинать им будем до самой их старости или нашей смерти ?
показать весь комментарий
30.08.2021 19:56 Ответить
Свои ошибки надо исправлять а не ждать когда старшие за них исправят! Сделали второй майдан мы как и первый но вы выбрали первый раз дважды судимого а второй раз вобще заднеприводного клоуна наркомана! Мы уже боимся третий делать а то вы сразу после него выберете Шойгу или не дай господи *****! Опять поведетесь на на рашистко-гебельсовскую пропаганду!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:51 Ответить
Карма она такая! Голосовали против "Вальцмана" выбрали чисттокровного еврея. Голосовали против "Торговли на крови" выбрали степендиата наркомата пропаганды Лаптестана голосовали против "тюрем патриотов" выбрали себе место на нарах!
показать весь комментарий
30.08.2021 19:49 Ответить
Так по одному всіх пересаджають.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:02 Ответить
Ну да потому что далеки националисты от народа ох как далеки. Даже внятной программы у них нет! Да и ведут они себя так как буд-то на жалованьи у Пригожина. Еще ни одну весомую кремлёвскую марионетку не ликвидировали, все ганяют заднеприводных как какие-то черносотенцы в Сызрани!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:54 Ответить
Чекайте на таке Києві, патріоти х...
Сутички під Офісом Президента 14 серпня: суд відправив під арешт представника "Нацкорпусу" Довбиша - Цензор.НЕТ 8442
показать весь комментарий
30.08.2021 21:12 Ответить
Всевышний наказывает Нацкорпус, за срывы предвыборных митингов Президента Порошенко .... кто-то же оплачивал их беспредел, полиция их не трогала.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:17 Ответить
Смешно реально читать. Не удивлюсь, если лгбт-шествие и акция их "христиан" оплачена из одного кармана с целью показать, что Украина - дикое средневековое государство, котрое нельзя принимать в ЕС.
К тому же Корчинский - знатный провокатор, которого за это в свое время погнали ссаными тряпками из УНСО.
показать весь комментарий
30.08.2021 22:02 Ответить
Христиане? Серьезно? Вот прям все эти малолетки посты соблюдают, в церковь по воскресеньям и праздникам ходят, исповедуются?
Да я готов спорить, что они даже заповеди не соблюдают. Или они трахают всю жизнь лишь одну, с которой в церкви венчаны?
Ржунимагу
показать весь комментарий
30.08.2021 22:04 Ответить
 
 