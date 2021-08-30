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Новости Политика Украины
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Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто

Венгрия и РФ согласовали долгосрочный контракт о поставках природного газа в обход Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год: 3,5 миллиарда - через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и по его сухопутному продолжению, 1 миллиард кубометров - через Австрию.

Петер Сийярто не назвал цену газа по условиям нового контракта, но заявил, что она "намного выгоднее" по сравнению с нынешней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине

Глава "оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что договоренность с Венгрией является частью стратегии РФ по избавлению Украины статуса транзитного государства.

"Еще один пример того, как Газпром диктует условия поставки газа, включая маршруты поставок, в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа. Понятно, что новый маршрут не может быть дешевле украинского, но Газпром удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газ. Финальная цель Кремля - ​​не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политический и милитаристский давление на Украину", - уверен Макогон.

По мнению украинского чиновника, "правильнее" было бы договариваться с РФ о продаже газа на границах ЕС.

"Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейские трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки. Сейчас Кремль продолжает использовать принцип "разделяй и властвуй", - добавил Макогон.

Также читайте: "Газпром" сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+48
Венгры и русские (т.е., угро-фины) - братские народы.
Не нужно от мадьяр требовать порядочности.
Все они одинаковые.
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30.08.2021 20:03
+39
кацапы вместе с газом будут продаватьнавязывать мадьярам "общую историческую память" и свое видение решения по важным для них вопросам..
следовательно ближайшие 15 лет Венгрия никогда не даст своего согласия на вступление Украины в ЕС и НАТО, потому что Рашка будет шантажировать глупое руководство Венгрии поставками газа и особенно в зимний период..
презираю мадьяр!
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30.08.2021 20:09
+32
Кацап, здесь водки нет
Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 9068
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30.08.2021 20:11
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Розкажи це країнам ЄС, що ввели санкції проти расєї і несуть від цього збитки. Не розумієш ти нічого, ізя.
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31.08.2021 09:15 Ответить
То чому ж тоді Сіярто, який залежний від США, підписав контракт, що вигідний расєї?))) Давай, поясни це)))
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01.09.2021 04:58 Ответить
Тоді навіщо країни ЄС вводили невигідні для себе санкції проти расєї? Починай думати.
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01.09.2021 17:22 Ответить
Ти вже майже зі мною погодився. Тільки от Сіярто має не міцні яйця, а яйця, що затиснені в лещатах кацапні. Почнеш трохи глибше розвивати цю думку і тобі все стане зрозуміло)))
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01.09.2021 17:42 Ответить
Не країна, а Сіярто. Чи ти вважаєш, що Угорщина закупила кацапську бурду спутнік-5 через те, що це добре для країни? Тіш себе й надалі тим, що щось розумієш.
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01.09.2021 18:29 Ответить
Успехи политики величайшего((((
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30.08.2021 23:05 Ответить
Вот хорошо бы, если бы Сийярто высказался бы насчёт перспектив Украины касательно членства в ЕС и НАТО (в обоих организациях требуется консенсус). А то дружное «Пошли в жопу!» от Бундес-Фрау Ангелы Хорстовны, пафосной бабищи Витули Нуланд и приколистки Керсти Кальюлайд все сомнения на сей счёт как-то не развеяли - ещё остаются вредные надежды.
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31.08.2021 06:41 Ответить
Вы верно редко новости читаете, но Сийярто уже дюжину раз говорил одно и тоже
"Моя страна будет блокировать членство Украины в НАТО"
Причины разные: то он говорил, что Украина преследует венгров, то Украина не даёт венграм учиться на родном языке. То в последний раз он сказал, что Украина не признала венгров коренным народом Украины, а потому Венгрия будет всячески противиться вступлению Украины в НАТО и ЕС.

Я к тому, что у Сийярто может быть и не та точка зрения на которую Украина рассчитывает, но он её вообще не скрывает и постоянно озвучивает.
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27.09.2021 16:32 Ответить
у той шестерки вообще нет собственного мнения
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27.09.2021 16:52 Ответить
что ожидать от вампиров прихлебателей...
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31.08.2021 09:01 Ответить
Враги не предают.
Предают друзья!
А вообще, у Украины есть друзья?
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31.08.2021 09:26 Ответить
страну в которой голосуют за клоуна во время войны, презирают ВСЕ!
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31.08.2021 10:05 Ответить
Орбан завжди був підлабузником Меркель, а це перші наслідки її візиту до Києва. В Кремлі не критикують Зеленського і схоже його проект їх влаштовує.
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31.08.2021 11:27 Ответить
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