Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто

Венгрия и РФ согласовали долгосрочный контракт о поставках природного газа в обход Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год: 3,5 миллиарда - через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и по его сухопутному продолжению, 1 миллиард кубометров - через Австрию.

Петер Сийярто не назвал цену газа по условиям нового контракта, но заявил, что она "намного выгоднее" по сравнению с нынешней.

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Глава "оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что договоренность с Венгрией является частью стратегии РФ по избавлению Украины статуса транзитного государства.

"Еще один пример того, как Газпром диктует условия поставки газа, включая маршруты поставок, в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа. Понятно, что новый маршрут не может быть дешевле украинского, но Газпром удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газ. Финальная цель Кремля - ​​не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политический и милитаристский давление на Украину", - уверен Макогон.

По мнению украинского чиновника, "правильнее" было бы договариваться с РФ о продаже газа на границах ЕС.

"Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейские трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки. Сейчас Кремль продолжает использовать принцип "разделяй и властвуй", - добавил Макогон.

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