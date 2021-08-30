РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5360 посетителей онлайн
Новости Общество
4 479 61
Газ (10098) добыча (267) Львовщина (2683) Козицкий (93)

Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области

В месторождении, которое теперь может разрабатывать Зиновий Козицкий, хранится 1 млрд кубометров газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZAXID.NET.

Разрешение на добычу газа получило предприятие "Горизонты". Его совладелец - основатель нефте- и газодобывающей компании "Западнедрасервис", отец главы Львовской ОГА Максима Козицкого Зиновий Козицкий.

ООО "Горизонты" разрешили пользоваться недрами с целью добычи природного газа на территории Горного месторождения, расположенного на территории Стрыйского и Дрогобычского районов.

Площадь месторождения составляет 59,7 кв. м. Специальное разрешение на пользование недрами будет действовать до конца января 2035 года. В этом году компания, согласно разрешению, планирует провести сейсморазведочные работы и начать бурить скважины.

Читайте: МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине

Горное газовое месторождение было открыто несколько лет назад, первую скважину запустили в 2018 году. Его извлекаемые запасы ранее оценивали в 1 млрд куб. м. ООО "Горизонты", которое открыло это месторождение, планировало потратить на его разработку 82,8 млн грн.

ООО "Горизонты" - газодобывающее предприятие, производящее промышленную разработку Береговского газового месторождения и продающее добытый газ. Владельцами этой львовской компании являются Зиновий Козицкий и Карел Комарек через MND Ukraine (Чешская Республика), которая также занимается разведкой, бурением и добычей газа.

Зиновий Козицкий - владелец группы компаний "Западнедрасервис" - одной из крупнейших в своей области в Западной Украине.

Также читайте: Зеленский подписал закон о реструктуризации газовых долгов на 100 млрд грн

До назначения должность председателя ОГА в феврале 2020 года Максим Козицкий был одним из топ-менеджеров направления возобновляемой энергетики "Западнедрасервиса", однако впоследствии вышел из семейного бизнеса.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Ничего личного, только папа.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:57
+15
Ага. Ни разу не коррупция.
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 1888
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 5349
показать весь комментарий
30.08.2021 21:23
+11
нікого не нагадує Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7685

Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 9723
показать весь комментарий
30.08.2021 21:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего личного, только папа.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:57 Ответить
ничего личного, и не только газ..
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
Ага. Ни разу не коррупция.
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 1888
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 5349
показать весь комментарий
30.08.2021 21:23 Ответить
ага. и сынуля
показать весь комментарий
30.08.2021 20:57 Ответить
сбыча мечт-человек еще будучи пионером мечтал добывать газ и, наконец, мечта сбылась!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:58 Ответить
А вы думаете они рвутся к власти улучшать благосостояние народа, страны?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:58 Ответить
_Представьте себе! Именно так многие плуги и думают: прямо так и возмущаются, мол, ни на что не способны кроме как воровать! Как будто они ради народа по головам друг друга к власти рвутся. Эх... идиоты!
показать весь комментарий
30.08.2021 21:03 Ответить
Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7780
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7068
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
нікого не нагадує Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 7685

Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 9723
показать весь комментарий
30.08.2021 21:03 Ответить
*****...

Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 2550
показать весь комментарий
30.08.2021 21:36 Ответить
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 8319 Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 9686
показать весь комментарий
30.08.2021 21:40 Ответить
ну не кум же
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
и не однополчанин ...
показать весь комментарий
30.08.2021 22:42 Ответить
Надо же как неожиданно!? Почему я не удивлен? Как правило, родственники чинуш "чудесным" образо проявляют недюжинные таланты как в бизнесе /так и во всех других сферах/, причем как престарелые, так и несовершеннолетние! Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 3381
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
И даже троюродные коты.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:00 Ответить
когда папе главного чиновника страны кабмин назначил ПОЖИЗНЕННУЮ СТИПЕНДИЮ, то он должен был скромно отказаться, чтоб не подставлять сына /"президента"/, а последний должен был разогнать всех этих жополизов, а теперь чего тут скажешь - личным примеров вдохновил!
показать весь комментарий
30.08.2021 21:11 Ответить
А, да? Бояре - суки, но царь хороший? Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 3058
показать весь комментарий
30.08.2021 21:15 Ответить
где ты это увидел? а о том, раз "харанту" можно "чтить родителей", то почему другим его подчиненыммнельзя? О эталоне личного примера /для подражания/
показать весь комментарий
30.08.2021 21:30 Ответить
_Вас понял! Для борьбы с коррупцией чиновников надо... гнобить и грабить народ - и они гнобят и грабят! Отчего ж не грабить если не защищаются?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
Все нормально, у Козицкого дети же есть. Вот он их деду помогает прибархлиться, чтобы внукам хватило Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 6586
показать весь комментарий
30.08.2021 21:00 Ответить
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 9104
показать весь комментарий
30.08.2021 21:25 Ответить
Надра належать народу України ,а не якомусь отцу. Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области - Цензор.НЕТ 2004
показать весь комментарий
30.08.2021 21:01 Ответить
Нет, бандитам. Как и вся Украина.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:05 Ответить
Бандитам і ***** належить твоя московія,а Україна належить народу. Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6301
показать весь комментарий
30.08.2021 21:34 Ответить
байка про надра - формула для малохольних....
показать весь комментарий
30.08.2021 21:38 Ответить
подібна байка існувала при совку в колгоспах...
показать весь комментарий
30.08.2021 21:40 Ответить
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 7239

як і обі(с)цяно: жодного кума і армійського друга!
показать весь комментарий
30.08.2021 21:07 Ответить
C ног до головы Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6974
показать весь комментарий
30.08.2021 21:35 Ответить
Эти кучмовские ОГА давно пора разогнать, это не больше, чем смотрящие за денежными потоками на местном уровне и контролирующие дань на верх в нашем феодальном государстве
показать весь комментарий
30.08.2021 21:12 Ответить
Що сказати? Талановита сім"я, прозорий тендер, ніякої корупції!
показать весь комментарий
30.08.2021 21:13 Ответить
нет чтоб как шеколадный амерам без блата и связей,ага?
показать весь комментарий
30.08.2021 21:14 Ответить
ничего личного, это бизнес, просто зяма козицкий, и шмыгаль летом прошлого года претендовали на должность губернатора Львовщины, но шмыгаля отправили руководить Ивано-Франковщиной, (по протекции самого зямы) ...
чую шо эта зима будет самой лютойБатько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 65
показать весь комментарий
30.08.2021 21:21 Ответить
зазрість звичайна не дасть додаткових кубометрів газу Україні... хто заздрить? ті, кому не дісталось чи ті, що й не знали про існування того родовища? чи просто, заздрість як властивість грішної душі? в заповідях, це один самих сташних гріхів.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:36 Ответить
****,до чего всё это мерзко...
показать весь комментарий
30.08.2021 21:37 Ответить
но так обыденно ...и предсказуемо...УВЫ !
показать весь комментарий
30.08.2021 22:43 Ответить
95 квартал какую нібуть шутку па етаму поваду скажит і всє будут смєяцца!
показать весь комментарий
30.08.2021 21:42 Ответить
Площадь месторождения составляет 59,7 кв. м.
Это примерно 6 x 10 метров.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:44 Ответить
Над трубой магистрального газопровода. Плюс метр границы. Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 9284
показать весь комментарий
30.08.2021 22:51 Ответить
Берите пример! Какого сына воспитал! Есть кому подать стакан воды в старости! Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6090
Батько голови Львівської ОДА Козицького отримав дозвіл добувати газ у Львівській області - Цензор.НЕТ 6815
показать весь комментарий
30.08.2021 22:50 Ответить
У них там вообще нехилый семейный подряд! Очень рекомендую досье - Максим Козицкий и Зиновий Козицкий: отец при газе, сын при власти. ЧАСТЬ 2 - https://skelet.info/maksim-kozickij-i-zinovij-kozickij-otec-pri-gaze-syn-pri-vlasti-chast-2/
показать весь комментарий
23.11.2021 22:35 Ответить
 
 