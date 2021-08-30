Отец главы Львовской ОГА Козицкого получил разрешение добывать газ во Львовской области

В месторождении, которое теперь может разрабатывать Зиновий Козицкий, хранится 1 млрд кубометров газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZAXID.NET.

Разрешение на добычу газа получило предприятие "Горизонты". Его совладелец - основатель нефте- и газодобывающей компании "Западнедрасервис", отец главы Львовской ОГА Максима Козицкого Зиновий Козицкий.

ООО "Горизонты" разрешили пользоваться недрами с целью добычи природного газа на территории Горного месторождения, расположенного на территории Стрыйского и Дрогобычского районов.

Площадь месторождения составляет 59,7 кв. м. Специальное разрешение на пользование недрами будет действовать до конца января 2035 года. В этом году компания, согласно разрешению, планирует провести сейсморазведочные работы и начать бурить скважины.

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Горное газовое месторождение было открыто несколько лет назад, первую скважину запустили в 2018 году. Его извлекаемые запасы ранее оценивали в 1 млрд куб. м. ООО "Горизонты", которое открыло это месторождение, планировало потратить на его разработку 82,8 млн грн.

ООО "Горизонты" - газодобывающее предприятие, производящее промышленную разработку Береговского газового месторождения и продающее добытый газ. Владельцами этой львовской компании являются Зиновий Козицкий и Карел Комарек через MND Ukraine (Чешская Республика), которая также занимается разведкой, бурением и добычей газа.

Зиновий Козицкий - владелец группы компаний "Западнедрасервис" - одной из крупнейших в своей области в Западной Украине.

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До назначения должность председателя ОГА в феврале 2020 года Максим Козицкий был одним из топ-менеджеров направления возобновляемой энергетики "Западнедрасервиса", однако впоследствии вышел из семейного бизнеса.