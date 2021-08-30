ДТП с Трухиным: полиция записала, что за рулем был не он, - СМИ

В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, это не значит, что полиция действительно считает, что за рулем его Audi находился другой человек. Протокол полиция составляла со слов участников ДТП и свидетелей. Кто именно находился за рулем автомобиля должно установить расследование.

Кроме Трухина, в машине было еще два человека.

Читайте: Жена "слуги народа" Трухина Мартынова убила человека в ДТП и избежала наказания, - журналистка Руденко

Производство открыто по части 1, статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем средней тяжести телесное повреждение.

Караться такое нарушение может штрафом, исправительными работами или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также читайте: Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции"

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.