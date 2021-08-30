ДТП с Трухиным: полиция записала, что за рулем был не он, - СМИ
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В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, это не значит, что полиция действительно считает, что за рулем его Audi находился другой человек. Протокол полиция составляла со слов участников ДТП и свидетелей. Кто именно находился за рулем автомобиля должно установить расследование.
Кроме Трухина, в машине было еще два человека.
Производство открыто по части 1, статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем средней тяжести телесное повреждение.
Караться такое нарушение может штрафом, исправительными работами или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
Пожалуйста, подождите...
Опять будем надеяться на доброго царя?
https://www.youtube.com/watch?v=MF_xRvVZc7U
Та і взагалі, ніякого Трухіна в ній не було.
Beard@Angrybeardman 10 ч
- Вова я тут вляпался, ДТП! Што мнє дєлать!?
- Саша, ніпарся, атмажем!
- Вова, я так хачю в Діснейленд!
- Да нє сци, нікто ніузнаєт! Думаєш, Байдену дєло да тєбя єсть. Паєдєш ти на шару с намі, всьо ок. Інфошлюхам дєнєг закінім, лохторат нєповєріт, а патріотав нєуслишат! ...
США: Х%й вам!
Одні поліцейські вже зупиняли зеленого покидька Брагара.
І що?
Зробили винуватими поліцейських.
Навпаки вони б мали дрючити зелених покидьків.
пс. Віхтор Хведрович в зеліних дій шоці
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
Тварюки зелені , будете прикрашати каштани в Києві !
Или кто-то сомневался?
Для того и сняли Авакова, что не мешался под ногами.
Прям пачками дела на нариков из СН заводил.
за рулем был Порошенко или Тимошенко
та какая разница..
Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин.
Об этом рассказал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутус ов.
«Цензор.Нет» ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК.
За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.
А между тем, в результате ДТП, серьезные травмы получил глава судейского комитета Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, а всего пострадали 6 человек, включая двоих детей. Несколько человек до сих пор находятся в больнице. Эти люди получили тяжелый урон здоровью, разббиты их машины, они могли погибнуть в результате действий Трухина.
По словам очевидцев, Трухин был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он не сдавал тесты на алкоголь и позорно покинул место происшествия на машине «скорой помощи», хотя не получил никаких сколько-нибудь заметных ранений. Слуга народа трусливо сбежал от ответственности перед народом. Для обычного гражданина - это максимальный срок и много лет в тюрьме.
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МВД обязано немедленно опубликовать видео ДТП, фракция Слуга народа обязана снять преступника со всех должностей, и обеспечить максимальную прозрачность расследования. Пьяный народный депутат, который нанес большой ущерб целой группе людей, и подверг смертельной опасности их жизни, обязан получить наказание по самым строгим требованиям закона. В случае публикации данных, видео и показаний очевидцев, Трухин может получить реальный уголовный срок.
Таким образом, ранее озвученная информация о том, что Трухина за рулем якобы не было, что за рулем был якобы водитель Виктор Склема не соответствует действительности.
Такую информацию дал в своих первичных показаниях сам Трухин. Но это оказалось враньем.
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Почему же при всех этих фактах Трухин пытался снимать информацию в интернете? Почему же партия Слуга народа не комментирует дело? Почему молчит президент Зеленский - 7 дней прошло? Молчат потому, что Трухин получил поддержку Офиса президента в сокрытии следов преступления.
Очевидно, что команду скрывать факты преступления дал лично президент Зеленский. Он лично контролирует силовые структуры, и если бы не было прямой команды с Банковой, это чрезвычайное происшествие получило бы за 7 дней максимально широкую огласку. Но почему Слуги народа пошли на такой риск?
И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах.
Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили «отмазать» того, кто слишком много знает.
Когда Трухин предстанет перед судом, вам все равно придется комментировать свое позорное молчание, господин президент. К вашим чудесным фотографиям с Трухиным надо приложить видео, которое вы пытаетесь скрыть.
Как только уволили Авакова - сразу началось очищение полиции?