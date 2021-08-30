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Новости Происшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) Нацполиция (15739) Трухин (145)

ДТП с Трухиным: полиция записала, что за рулем был не он, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП с Трухиным: полиция записала, что за рулем был не он, - СМИ

В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, это не значит, что полиция действительно считает, что за рулем его Audi находился другой человек. Протокол полиция составляла со слов участников ДТП и свидетелей. Кто именно находился за рулем автомобиля должно установить расследование.

Кроме Трухина, в машине было еще два человека.

Читайте: Жена "слуги народа" Трухина Мартынова убила человека в ДТП и избежала наказания, - журналистка Руденко

Производство открыто по части 1, статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем средней тяжести телесное повреждение.

Караться такое нарушение может штрафом, исправительными работами или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также читайте: Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции"

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+90
Ось в цьому епізоді все стає зрозумілим про нашу країну... І права була президент Естонії, коли говорила, що нам до ЄС та НАТО як рачки до неба. Неофедалізм, суди не працюють, менти як шлюхи, політики на побігеньках в олігархів. Як тільки ці правильні балачки задовбали на ТВ... Нема майбутього в Україні нашим дітям. Хай вчать англійську, польську, чешську та не пова.язують своє життя із цим гнилим народом. Бо влада - це "наріт"
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30.08.2021 21:57
+67
Вот мусора ****** продажные!! Как были гнилыми мусорами, так ими и остались!
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30.08.2021 21:55
+44
мусора при любой власти остаются мусорами - без чести и совести!
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30.08.2021 21:56
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"Придет добрый молодец, постреляет всех плохих и будет у нас лучше всех."
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30.08.2021 22:28 Ответить
стрелять не обязательно , нужно спрашивать , да как следует . но рабы не способныц спрашивать. они вынуждены приспосабливаться .
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30.08.2021 23:32 Ответить
"спрашивать" это из слэнга ауешников?
Опять будем надеяться на доброго царя?
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30.08.2021 23:35 Ответить
Итальянцу Лучано нужно подавать в английский или европейский суд на полицию и власть, и чмырить зеленых ушлепков.
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30.08.2021 22:10 Ответить
Я думаю, что он практически полностью вписался в нашу обстановку.
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30.08.2021 22:18 Ответить
И его купят , натыренными миллионами у лошар 73% , веревших в голобородько
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30.08.2021 22:32 Ответить
ментяра это не профессия,ментяра это родовое клеймо.
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30.08.2021 22:11 Ответить
Трухин вложил много денег на билет в Слугу Урода чтобы грабить округ, не упускать же такой шанс из-за какого-то дтп.
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30.08.2021 22:15 Ответить
Если кто отказывается делать тест на алкоголь, то следует приравнивать к тому, что алкоголь есть.
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30.08.2021 22:15 Ответить
Воно так і є за законодавством у нас...
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30.08.2021 22:19 Ответить
Понятное дело, что не он. За рулем сидел столб, который в неположенном месте дорогу перебегал.
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30.08.2021 22:16 Ответить
в этом состояла реформа Авакова. полицейских под суд, начальника отстранить. вот же ***** уbлюдки
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30.08.2021 22:18 Ответить
Охренное продолжение аварии с ЗЕнардепом Трухиным, уже задолбали всех, от Ненси Пелоси до Нацкорпуса
https://www.youtube.com/watch?v=MF_xRvVZc7U
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30.08.2021 22:18 Ответить
Неужели кто то думал что будет все честно? Может через 30-40 лет и будет такое, если еще будет существовать Украина. Но большинство из нас к тому времени уже не доживут.....
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30.08.2021 22:18 Ответить
))))мне нравятся зебилы,которые вдруг завыли про хреновых и продажных мусоров ...кто их купил?не ваша ли зекрыса,которую вы выбрали,кретины?
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30.08.2021 22:19 Ответить
браво
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31.08.2021 00:17 Ответить
Купив чи продались? Нові, рехвормовані...
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31.08.2021 00:24 Ответить
І автівка не його.
Та і взагалі, ніякого Трухіна в ній не було. ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9535
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30.08.2021 22:20 Ответить







Beard@Angrybeardman 10 ч

- Вова я тут вляпался, ДТП! Што мнє дєлать!?
- Саша, ніпарся, атмажем!
- Вова, я так хачю в Діснейленд!
- Да нє сци, нікто ніузнаєт! Думаєш, Байдену дєло да тєбя єсть. Паєдєш ти на шару с намі, всьо ок. Інфошлюхам дєнєг закінім, лохторат нєповєріт, а патріотав нєуслишат! ...

США: Х%й вам!
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30.08.2021 23:09 Ответить
Чому дивуватись?
Одні поліцейські вже зупиняли зеленого покидька Брагара.
І що?
Зробили винуватими поліцейських.
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30.08.2021 22:22 Ответить
Та то в поліцейських немає гідності. Не можуть лядь на місце поставити.
Навпаки вони б мали дрючити зелених покидьків.
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30.08.2021 22:24 Ответить
"Ваши доказательства не доказательства" ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3542
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30.08.2021 22:23 Ответить
Все ж аки я починаю думати, що Аваков не давав зеленському чинити аж такий відвертий бєспрєдєл , тому і з посади його ушлі.
пс. Віхтор Хведрович в зеліних дій шоці ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2822
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30.08.2021 22:23 Ответить
І саме тому зелені змушують видаляти новини про ДТП? Був би не він за кермом, то ніхто в цим не парився!
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30.08.2021 22:23 Ответить
часто слышал от полицейских, что у них внегласное табу на слуг народа.. любого могут остановить и штрафануть, только если слуга то дадут по шапке вплоть до увольнения.. часто и сам зеленский крышует своих подопечных
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30.08.2021 22:25 Ответить
ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3519
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30.08.2021 22:26 Ответить
Лишилось позбирати зебілів і змусити їх виконати обіцянку, яку вони нам давали одразу після виборів. Клялись вигнати зелюка, якщо той зарветься і почне порушувати закон в стилі Януковища.
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30.08.2021 22:31 Ответить
ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2201
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30.08.2021 22:27 Ответить
Ось для того й міністр свій, зелено-гівняного коліру...
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30.08.2021 22:28 Ответить
На Бориспольской трассе стоят камеры. При желании можно рассмотреть рожу за рулем. А нарколыгу надо гнать под зад и в тюрму. Народ ждет.
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30.08.2021 22:31 Ответить
Другой, и при чем тут ЗЕленьскый?
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30.08.2021 22:33 Ответить
***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
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30.08.2021 22:35 Ответить
Херащенко уже в дєлє.
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30.08.2021 22:36 Ответить
ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2659 ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6443
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30.08.2021 22:39 Ответить
*** а че ему ****** не начистили сразу после ДТП участники происшествия и свидетели? привязали бы его к дереву и обоссали
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30.08.2021 22:39 Ответить
та якщо зовсім начистоту, то пострадавші в Форді - ще ті супчики... Між іншим, футбольні фанати - топлять за злочинця Трухіна; мовляв, це його руками "карма знайшла" голову комітету арбітрів та його помічників...
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31.08.2021 01:16 Ответить
Що означає "...значиться інша людина"? Потрібно писати: "...НАзначена інша людина".
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30.08.2021 22:40 Ответить
Чого кіпішуєте? Якщо кожного п'яного чи вмазаного "слугу" садити, то хто залишиться в раді?
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30.08.2021 22:42 Ответить
Караться такое нарушение может штрафом, исправительными работами, ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или поездкой с Зеленским в США.Источник: https://censor.net/ru/n3285369
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30.08.2021 22:47 Ответить
Получается, и монастырскому от кореша 200 баков перепало.
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30.08.2021 22:55 Ответить
Чергова серія безкінечного серіалу "Мєнти нє люді". Режисер, автор сценарію і автор ідеї А.Аваков. Продюсери і герої змінюються, суть - ні.
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30.08.2021 22:55 Ответить
Такому прекрасному народу и такие плохие полицейские. Подкинули.
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30.08.2021 23:20 Ответить
Продажна банда,банда,банда,за що боролись? ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6020 ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1142 ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8483
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30.08.2021 22:58 Ответить
Свій , зелений міністр МоняСтирський робить свою чорну справу !
Тварюки зелені , будете прикрашати каштани в Києві !
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30.08.2021 23:12 Ответить
Срані 73% зебілів були за кермом цього зебіломобіля
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30.08.2021 23:14 Ответить
73% поменяли петю на зелю а 25% хотят поменять зелю на петю. Вот загадка для детей кто из них двоих еврёй.
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31.08.2021 04:12 Ответить
Не обов'язково на пєтю, достатньо було б будь-якого більш адекватного проукраїнського політика
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31.08.2021 07:40 Ответить
Так а новость в чём?
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30.08.2021 23:15 Ответить
Это было понятно с самого начала.
Или кто-то сомневался?
Для того и сняли Авакова, что не мешался под ногами.
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30.08.2021 23:33 Ответить
А он 2 года очень сильно мешался.

Прям пачками дела на нариков из СН заводил.
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31.08.2021 01:59 Ответить
ахахах, святые члены из слуги урода, как там дырявый презик говорил- все будут равны перед законом, зробым их разом ахахаха
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31.08.2021 00:03 Ответить
Спікер Конгресу від Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила, що участь в делегації України, яка вирушає до США, нардепа від СН Олександра Трухіна, який спричинив ДТП, є небажаною! (с)
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31.08.2021 00:25 Ответить
точно
за рулем был Порошенко или Тимошенко
та какая разница..
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31.08.2021 00:25 Ответить
Точно встановлено що за кермом був Порошенко, Стерненко або Семенченко. Нібито навіть є свідки в особі ..резидента ЗЕбіла капітулянта, кремлівського виродка мертвечука і нібито московський агент Єрмак був поруч теж може це пітвердити. Але яка різниця коли корумповані: прокуратура, менти, судді вони всі свої кишенькові і на 100% що все аж бігом повирішують як це треба. "Слугам кремля" ..
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31.08.2021 03:01 Ответить
Після афери з розслідуванням убивства Шеремета пад чесслово вови , це такіє мєлочі оцей Трухан!!!
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31.08.2021 00:59 Ответить
то есть, доказательств снова нет....
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31.08.2021 02:52 Ответить
Как нет? Руль же дал показания, что Трухина не видел и не знает.
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31.08.2021 07:02 Ответить
Гугл не находить, поліція знайшла, до них і звертайтеся.
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31.08.2021 18:00 Ответить
нене, вы говорите, что полиция нашла показания руля. значит вы уже обратились к ним - поделитесь, пожалуйста.
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31.08.2021 18:12 Ответить
Таємниця слідства, не маю права розголошувати всі подробиці, так що звиняйте.
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31.08.2021 19:18 Ответить
пшик.
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01.09.2021 02:54 Ответить
... оказываеться и в полиции бывают "ментыпаганые"
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31.08.2021 05:50 Ответить
Они никуда и не девались, поменяли только названия менты на понты.
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31.08.2021 07:04 Ответить
Украина погружается в дикий хаос при Зеленском. Везде просто тотальная коррупция и игнорирование законов. Что этот случай, что мой случай - я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! А в моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление полтора года фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Министерство ВД присылает невразумительные отписки на все мои жалобы. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы налицо. И завтра это может коснуться любого гражданина нашей Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
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31.08.2021 08:48 Ответить
Встреча Зели с Байденом просто не состоится.
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31.08.2021 10:24 Ответить
Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии 31 августа, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6565Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин.
Об этом рассказал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутус ов.
«Цензор.Нет» ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК.
За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.
А между тем, в результате ДТП, серьезные травмы получил глава судейского комитета Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, а всего пострадали 6 человек, включая двоих детей. Несколько человек до сих пор находятся в больнице. Эти люди получили тяжелый урон здоровью, разббиты их машины, они могли погибнуть в результате действий Трухина.
По словам очевидцев, Трухин был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он не сдавал тесты на алкоголь и позорно покинул место происшествия на машине «скорой помощи», хотя не получил никаких сколько-нибудь заметных ранений. Слуга народа трусливо сбежал от ответственности перед народом. Для обычного гражданина - это максимальный срок и много лет в тюрьме.
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МВД обязано немедленно опубликовать видео ДТП, фракция Слуга народа обязана снять преступника со всех должностей, и обеспечить максимальную прозрачность расследования. Пьяный народный депутат, который нанес большой ущерб целой группе людей, и подверг смертельной опасности их жизни, обязан получить наказание по самым строгим требованиям закона. В случае публикации данных, видео и показаний очевидцев, Трухин может получить реальный уголовный срок.
Таким образом, ранее озвученная информация о том, что Трухина за рулем якобы не было, что за рулем был якобы водитель Виктор Склема не соответствует действительности.
Такую информацию дал в своих первичных показаниях сам Трухин. Но это оказалось враньем.
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Почему же при всех этих фактах Трухин пытался снимать информацию в интернете? Почему же партия Слуга народа не комментирует дело? Почему молчит президент Зеленский - 7 дней прошло? Молчат потому, что Трухин получил поддержку Офиса президента в сокрытии следов преступления.
Очевидно, что команду скрывать факты преступления дал лично президент Зеленский. Он лично контролирует силовые структуры, и если бы не было прямой команды с Банковой, это чрезвычайное происшествие получило бы за 7 дней максимально широкую огласку. Но почему Слуги народа пошли на такой риск?
И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах.
Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили «отмазать» того, кто слишком много знает.
Когда Трухин предстанет перед судом, вам все равно придется комментировать свое позорное молчание, господин президент. К вашим чудесным фотографиям с Трухиным надо приложить видео, которое вы пытаетесь скрыть.
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31.08.2021 10:30 Ответить
охеренная реХформа ментов....
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31.08.2021 11:58 Ответить
главное, что тварь это сбежать не успела.......
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31.08.2021 11:59 Ответить
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы. В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти. Парня какого-то...
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31.08.2021 14:40 Ответить
Он видимо еще и дозу хапнул, если не мог определиться он это или не он..
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31.08.2021 14:56 Ответить
Как там Зеля сказал?
Как только уволили Авакова - сразу началось очищение полиции?
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31.08.2021 17:59 Ответить
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