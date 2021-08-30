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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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исчезновение (273) Крым (26017) Россия (91279) Евросоюз (15883)

В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и расследовать похищения активистов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и расследовать похищения активистов

Представительство Европейского союза в Украине призвало Россию расследовать случаи насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице делегации в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных, незаконно содержащихся в Крыму, добросовестно расследовать случаи похищений политических активистов. Россия, прекрати незаконную аннексию", - сказано в заявлении.

В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и расследовать похищения активистов 01

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Как сообщалось, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

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В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Они , наверное , больные со своими призывами . Нормальные люди уже бы давно сообразили , что они сами с собой разговаривают .
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30.08.2021 22:20
+3
у ЄС справді такі тупі?
чи просто відморожені?
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30.08.2021 22:21
+2
Великий пук.
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30.08.2021 22:13
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у Захаровой госдеп отмотал подписчиков на разных ее госдеповских пабликах
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30.08.2021 22:10 Ответить
То нехай гарно помиється. Бо, взагалі,всі від неї змиються.
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30.08.2021 22:32 Ответить
Великий пук.
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30.08.2021 22:13 Ответить
Кацапы на эти призывы не обращают внимание. Противно и смешно читать об этих призывах.
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30.08.2021 22:13 Ответить
А рашка на этот призыв клала с большим прибором, потому что представительство это - место работы деток политических деятелей, а не серьезная организация.
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30.08.2021 22:19 Ответить
Они , наверное , больные со своими призывами . Нормальные люди уже бы давно сообразили , что они сами с собой разговаривают .
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30.08.2021 22:20 Ответить
у ЄС справді такі тупі?
чи просто відморожені?
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30.08.2021 22:21 Ответить
кацапи вміють вправно карати і за те, і за інше
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30.08.2021 22:24 Ответить
Все вони чудово розуміють, але продовжують тримати обличчя борців з рашкою, тихцем отримуючи від них бонуси.
Дурять більше нас. Якщо українці самодури і їх влашовує президент беспрєдєльщик, то чому б і Європі на холопах не нажитись. Якось так..
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30.08.2021 22:29 Ответить
"...и расследовать похищения активистов"
_Нет слов... До чего же они ежанутые! Призывают серийного маньяка... расследовать его же преступления! Шлангом прикидываются, подлецы! В ЕС призвали Россию освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и расследовать похищения активистов - Цензор.НЕТ 43
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30.08.2021 22:24 Ответить
они думают мы такие тупые и схаваем их обеспакоеность
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30.08.2021 22:30 Ответить
вертел ***** все эти призывы на газовой трубе
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30.08.2021 22:30 Ответить
Наївний народ у ЄС. Усе ще думають,що чорного пса можна відмити добіла.
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30.08.2021 22:35 Ответить
_В прошлый раз это закончилось всемирной войной. Наивных, видимо стало много меньше: кого убило, а кто и в себя пришёл. Теперь вот, ****, опять дохера тупых и наивных. И эти идиоты на чужих прошлых ошибках учиться категорически не хотят...
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30.08.2021 22:48 Ответить
это какой призыв - 2000-й? давайте больше.....
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31.08.2021 12:15 Ответить
 
 