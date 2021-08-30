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Новости Политика Украины
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В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников

В Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.

Об этом глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - отметил дипломат.

Он также отметил, что в Альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе, - замгенсека Джоанэ

Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.

"Что касается практических шагов - после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze - крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Также читайте: США продолжат поддерживать Украину в евроатлантических устремлениях и защите от агрессии РФ, - Блинкен

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Такое впечатление, что эти люди рассматривают вопрос вступления в НАТО с позиции покупателя, который заполнив анкету, ожидает дисконтную карточку в супермаркете!
Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
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30.08.2021 22:36
+3
Європейці подивились на зеленського і сказали - допоки у вас ОЦЕ, про НАО не мрійте.
пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
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30.08.2021 22:36
+3
Более чем странное условие---не иметь конфликтов для вступления в блок коллективной безопасности. В том то и дело, что имея конфликт очень нуждаются в коллективной гарантии и безопасности! А когда подобного нет---так и не сильно нужно. Лицемерие более чем. Рынок сбыта нужен кацапский ЕС. И ничего иного. Туда сколько не при---умнут всё. В этом и туфта момента для нас конечно. Пора востанавливать тактическое ЯО. И быстро. И можно. И есть пока кому.
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30.08.2021 22:47
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'
Нікчемний Зе

Вы в мультиках не снимались? (с)

Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?

В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников - Цензор.НЕТ 8844


Вадим Чиликин
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30.08.2021 22:28 Ответить
Зловещая сторона Зе
- стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 22:32 Ответить
The National Interest это российская агитационная платформа на американской земле.
Думайте прежде , чем что-либо цитировать оттуда.
И если они критикуют Президента Украины- значит он не так уж и плох
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30.08.2021 22:54 Ответить
В штатах свобода СМИ - это основа основ!!!

Зе виновен в запрете неугодной ему газеты!

Ты читай, прежде, чем писать херню.
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31.08.2021 01:15 Ответить
Поки в Білому Домі сидітиме маріонетка хутіна дєдушка Жо, Україну в НАТО не приймуть.
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31.08.2021 07:23 Ответить
и норми немає... і брати в свої лави не поспішають... - одне словоблуддя...
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30.08.2021 22:30 Ответить
Александер Вінніков (англ. Alexander Vinnikov) - нідерландський дипломат.
Директор Офісу зв'язку НАТО в Україні (з 2015).
Глава представництва НАТО в Україні (з 2016).
Народився в сім'ї артиста, який виріс в Києві.
Закінчив Оксфордський університет, Інститут політичних досліджень (Париж) та Лондонську школу економіки.
Говорить вільно шістьома мовами, вивчає українську.
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30.08.2021 22:30 Ответить
Європейці подивились на зеленського і сказали - допоки у вас ОЦЕ, про НАО не мрійте.
пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
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30.08.2021 22:36 Ответить
Не треба стрілки переводити. Свого часу до НАТО взяли і Болгарію, і Румунію, з усіма їхніми проблемами й корупцією. Маріонетка хутіна жо байден не бажає брати Україну до НАТО. А у вас, тупих порохоботів, в методичці написано: валити все на вувузєлу. Маріонеткою пуйла виявився дєдушка Жо, а у вас все одно гундос винуватий.
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31.08.2021 07:28 Ответить
Европейцы с таким же результатом еще до зели , также смотрели и на порошенко .

И ???

Ещё при порошенко сказки рассказывали , о не возможности вступления в НАТО воюющий страны. Чем же им тогда не угодил «седовласый гетьман» ?

Или здесь причина не в личностях президентов , а в не желании Европы конфликтовать с парашей защищая Украину ?
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31.08.2021 10:06 Ответить
Порошенко домігся безвізу з ЄС. Так що ви забагато лукавите, м'яко кажучи.
І ніколи вони не говорили, що ні з ким спілкуватись. А зараз і говорять і демонструють.
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31.08.2021 10:19 Ответить
Такое впечатление, что эти люди рассматривают вопрос вступления в НАТО с позиции покупателя, который заполнив анкету, ожидает дисконтную карточку в супермаркете!
Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
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30.08.2021 22:36 Ответить
Ни один закон в мире не запрещает Шарлиз Терон выйти за меня замуж.
Так почему я ещё не в НАТО, тьфу, не в Шарлиз Терон?
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30.08.2021 22:40 Ответить
Более чем странное условие---не иметь конфликтов для вступления в блок коллективной безопасности. В том то и дело, что имея конфликт очень нуждаются в коллективной гарантии и безопасности! А когда подобного нет---так и не сильно нужно. Лицемерие более чем. Рынок сбыта нужен кацапский ЕС. И ничего иного. Туда сколько не при---умнут всё. В этом и туфта момента для нас конечно. Пора востанавливать тактическое ЯО. И быстро. И можно. И есть пока кому.
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30.08.2021 22:47 Ответить
США завжди виходили з принципу, сформульованого іще Тедом Рузвельтом: "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син". Тому, якби було бажання, то взяли б. А раз не беруть, то, значить, бажання немає. Крапка. І вувузєла тут ні до чого.
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31.08.2021 07:31 Ответить
Сталось чудо. Політики нарешті почали читати, що там пише насправді, а не повторювати ворожу пропаганду.
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30.08.2021 22:59 Ответить
Я больше верю Кал-юлайд, чем этому типу который бредит что во время войны можно вступить в НАТО.
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30.08.2021 23:17 Ответить
Посмотрим как НАТО будет воевать за Эстонию когда там появятся зелёные человечки, скорее там будет повторение афганского сценария
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30.08.2021 23:27 Ответить
Может и не будут воевать, но газ точно перестанут покупать.
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30.08.2021 23:32 Ответить
А московитам, что газ качать или героин из афгана гнать, какая разница. Думаю Европа выберет газ, а не беженцев и наркотрафик. Со злом надо бороться, а Европа к этому не готова
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01.09.2021 18:18 Ответить
Віра це не про факти.
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31.08.2021 20:42 Ответить
"Незваный гость хуже татарина"©
Бундес-Фрау Украине уже сказала, как отрезала: "Хрен вам на штрудель, а не НАТО".
Пафосная бабища Витуля Нуланд раздражённо гаркнула: "Член вам в проктату, а не членство в НАТО".
Креативная чувиха Керсти Кальюлайд прикололась: "Мордой не вышли ни в НАТО, ни в ЕС, ни для эстонских инвестиций".
Мы НАТО хотим взять на измор? Или хотим так забебать Столтенберга, чтобы он повесился? Может хватит уподобляться банному листу, пытаясь прилипнуть к голой жопе НАТО?
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30.08.2021 23:45 Ответить
В НАТО не может находиться страна, в которой процветает политическая коррупция : ,,конверты за правильное голосование,, .... за привычные ,,конверты,, могут продать военную тайну НАТО .
Если это фейки СМИ и некоторых депутатов, то Прокуратура должна привлечь их к судебной ответственности за клевету , ,,конверты,, подрывают авторитет страны .
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31.08.2021 00:04 Ответить
Норми нєт, а прецеденти були? У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков - Цензор.НЕТ 1936 Ну, щоб прохачі роз'янювали учасникам альянсу, кого вони повинні приймати в члєни, за яких умов і на яких засадах...
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31.08.2021 00:39 Ответить
...боюсь и без войнушки нас тама очень хотели видить, как улитка велосипедиста...ну, разве что "инкогнито", забашляв какому-нить деловоду и подсунуть Наши Бумаги и потом говорить: а вота и мы в нати.
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31.08.2021 05:41 Ответить
Скільки вже можна за те НАТО говорити! Навіть друзі України кажуть що мінімум кілька десятиліть не бачити нам НАТО як свині неба.
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31.08.2021 07:10 Ответить
пока у власти зеленая сопля - нам ничего не видать!
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31.08.2021 12:04 Ответить
 
 