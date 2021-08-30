В договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление в НАТО страны во время войны на ее территории, - Винников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.
Об этом глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - отметил дипломат.
Он также отметил, что в Альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для НАТО.
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.
"Что касается практических шагов - после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze - крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.
Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.
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Нікчемний Зе
Вы в мультиках не снимались? (с)
Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?
Вадим Чиликин
- стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Думайте прежде , чем что-либо цитировать оттуда.
И если они критикуют Президента Украины- значит он не так уж и плох
Зе виновен в запрете неугодной ему газеты!
Ты читай, прежде, чем писать херню.
Директор Офісу зв'язку НАТО в Україні (з 2015).
Глава представництва НАТО в Україні (з 2016).
Народився в сім'ї артиста, який виріс в Києві.
Закінчив Оксфордський університет, Інститут політичних досліджень (Париж) та Лондонську школу економіки.
Говорить вільно шістьома мовами, вивчає українську.
пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
И ???
Ещё при порошенко сказки рассказывали , о не возможности вступления в НАТО воюющий страны. Чем же им тогда не угодил «седовласый гетьман» ?
Или здесь причина не в личностях президентов , а в не желании Европы конфликтовать с парашей защищая Украину ?
І ніколи вони не говорили, що ні з ким спілкуватись. А зараз і говорять і демонструють.
Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
Так почему я ещё не в НАТО, тьфу, не в Шарлиз Терон?
Бундес-Фрау Украине уже сказала, как отрезала: "Хрен вам на штрудель, а не НАТО".
Пафосная бабища Витуля Нуланд раздражённо гаркнула: "Член вам в проктату, а не членство в НАТО".
Креативная чувиха Керсти Кальюлайд прикололась: "Мордой не вышли ни в НАТО, ни в ЕС, ни для эстонских инвестиций".
Мы НАТО хотим взять на измор? Или хотим так забебать Столтенберга, чтобы он повесился? Может хватит уподобляться банному листу, пытаясь прилипнуть к голой жопе НАТО?
Если это фейки СМИ и некоторых депутатов, то Прокуратура должна привлечь их к судебной ответственности за клевету , ,,конверты,, подрывают авторитет страны .