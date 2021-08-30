Главные новости 30 августа: скандал с пьяным ДТП Трухина, Зеленский улетел в США
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"Слуга народа" Трухин попал в пьяное ДТП, а потом новость об этом исчезла с 30 сайтов, встречу с Байденом ещё раз перенесли, но Зеленский уже летит в США, Украина за день завоевала на Паралимпиаде 11 медалей, - главные новости 30 августа.
Пьяное ДТП "слуги народа" Трухина
Скандал дня. В ДТП под Киевом нардеп "СН" Александр Трухин попал еще 23 августа, травмы получили 6 человек. Настоящим скандалом это стало, когда более 30 интернет-СМИ сначала опубликовали, а потом удалили новость об аварии. По данным "Детектор медиа", за удаление новости редакции получили по $200. При этом есть видеозапись аварии, и даже не одна, а целых две. Дело расследует полиция и, по данным СМИ, полицейские на месте записали, что за рулём был не Трухин. Журналисты тем временем вспомнили, что бывшая жена Трухина Ксения Мартынова, дочь партнёра Коломойского Алексея Мартынова, в 2009 году на смерть сбила 62-летнюю женщину. Мартынова на свободе и по-прежнему водит автомобиль.
Зеленский улетел в США
Встреча Зеленского и Байдена состоится не 31 августа, а 1 сентября. Её перенесли во второй раз: изначально планировалось, что президенты встретятся 30 августа. Причина переноса - события в Афганистане. Президент уже вылетел в США, после посещения Вашингтона он отбудет в Калифорнию.
Спецоперация: украинцы эвакуировали из Кабула афганских переводчиков
-В Киев из Кабула вывезли 19 работавших с канадскими военными переводчиков и членов их семей, далее они отправятся в Канаду. Эвакуировать этих людей не смогли ни канадские военные, ни Госдеп США. Справились только украинцы.
Материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят
С запросом об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к СБУ. "Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились инициировано к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, донесения, информационные бюллетени и так далее", - сказала Венедиктова. Она добавила, что после этого расследование приобретет "другую картину".
Лавров заступился за Сталина
Глава МИД России заявил, что попытки изобразить Сталина главным злодеем своего времени - это "атака на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны".
11 медалей за день
Украинские спортсмены завоевали 30 августа на Паралимпиаде 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Таким образом, всего с начала соревнований у нашей сборной уже 54 награды.
Получивший сегодня серебро легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России. Россиянам пришлось фотографироваться друг с другом.
Отечественная миссия на Луну
Полет собирается осуществить британская частная компания, основанная украинцем. Миссия доставит на Луну технику для научных исследований, изготовленную украинскими инженерами. Ранее технику на этот спутник Земли доставляли только США, Россия и Китай. Полет запланирован на 2022 год.
Пожалуйста, подождите...
Похоже, что Зе и IDA прибудут в Washington DC одновременно !
Оце була б НОВИНА
Beard
@Angrybeardman
·6 год
Взагалі ситуація з Трухіним показова.
За роки війни-95% журналістів України гідно захистили титул-ІНФОПОВІЯ.
Один поперед одного публікували "джинсу",всі найгірші фейки,зробили все,щоб Трухін і подібні прийшли до влади,а тепер за 20$(точна сума не має значення) повидаляли новини.
Beard@Angrybeardman 7 ч
Дехто з представників інфокуртизанства почав жалітись, що до них прийшли листи з вимогою видалити інфу про Трухіна, і їм цікаіво, чи це тиск на ЗМІ.
Недорогенькі, це не тиск - це законне право "любити" вас за вашою згодою. Так, так, саме за вашою згодою. Ви дали згоду, коли знищували авторитет того, хто врятував країну, того, хто дав вам шанс відмитись від Януковського бруду, яким ви мазались і вже тоді вішали на себе цінники, ви жерли "шашлички" з рук того, хто цілеспрямовано знищує Україну і її гідність.
Ви замовчували все, що розкривало сутність зеленого блазня. Ви імпотенти, які не мають найменшого розуміння, що таке чесність і гідність, ви ІНФОПОВІЇ. Немає до вас поваги, немає до вас жалю, є тільки огида.
Листи, які вам прийшли з вимогою - це тільки квіточки. Скоро у вас не будуть вимагати - вам будуть просто давати команду як дворовій шавці, і ви раді будете виконати, бо ціна вам $20.
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе
- стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
От тільки з 95% ви погарячкували.
Как сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север», это произошло вечером в понедельник, 30 августа.
Один украинский военный погиб, еще один был ранен и доставлен в госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Имя погибшего бойца пока не названо.
...
Понял, что его турне может вообще не состояться.
А как же тогда все планы погулять, прибарахлиться, пофоткаться?!)))
Представляю, как они там все ржут каждый день с этих 73% дебилов от 30% пришедших на выборы вообще. А заодно и с адекватных людей...
Долго еще будем спонсировать его забаганки???
Новини, Політика 30 серпня 2021, 19:29 News UA
Нам вдалось дізнатись про роль скандального нардепа в харчовому ланцюжку монобільшості.
Про це пише ТК Зелені чоловічки
❗️Олександр Трухін - не звичайна рядова зелена кнопка серед слуг. Він один з ключових персонажів Коломойського у президентській фракції і має родинні зв'язки з групою Привату.
Але, що більш важливо, Трухін - безпосередній реалізатор схеми зарплат в конвертах 20/30/50, в якій звичайні слухняні організми під зелену кнопку отримують 20 тисяч доларів на місяць; ті, хто може бодай два слова зв'язати на ефірах та в парламенті - по 30 тисяч доларів; а топові обличчя партії, типу Арахамії і Корнієнка - по 50 тисяч. 😱
🤷♂️Координує зарплату отримання зарплат в конвертах особисто Єрмак, в залежності від ступеню виконання забаганок шмарклі і ОПи.
Тому офіс Зеленського й кинувся захищати Трухіна, розсилати темники слугам, організувала зачистку інфополя та «рєшать» з правоохоронцями.
Бо якщо Трухіну засвітить реальний термін, він піде на угоду зі слідство і здасть Єрмака і Зеленського з потрохами. Зраджувати йому не звикати.🤷♂️
Тепер зрозуміло, чому Трухін поводив себе зухвало після аварії, а в ОП так старається його відмазати від відповідальності.