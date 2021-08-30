РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4237 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
3 321 34
обстрел (20205) ранение (3239) Донбасс (26945) потери (3859)

Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ

Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТУ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что украинские военные ответили огнем, а о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким павшего защитника.

Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ Північ 01

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
показать весь комментарий
30.08.2021 23:06
+24
Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
30.08.2021 23:04
+18
Смерть рашистким оккупантам!!
показать весь комментарий
30.08.2021 23:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
30.08.2021 23:04 Ответить
Разумков поіхав для галочки і туди , де не стріляють !
показать весь комментарий
30.08.2021 23:07 Ответить
Вместо объявленной тишины на фронте - могильная тишина в офисе президента.
показать весь комментарий
30.08.2021 23:12 Ответить
Шось в мене хата нездригалась від ,,отвєткі" як це було в 2015-2019 роках
показать весь комментарий
31.08.2021 06:28 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
показать весь комментарий
30.08.2021 23:06 Ответить
Смерть рашистким оккупантам!!
показать весь комментарий
30.08.2021 23:07 Ответить
Вічна пам"ять герою!! ------Сцуки зелені ,хто відповість за гідних синів України ???
показать весь комментарий
30.08.2021 23:08 Ответить
А хто проти ??? Питання до Бенядиктовой-Як там справи ???)))
показать весь комментарий
30.08.2021 23:50 Ответить
Чекати ніхто не забороняє !!))))
показать весь комментарий
30.08.2021 23:56 Ответить
Реальна жаль ,що нема розстрілу ,то Віслючка б ще в 2014 р. розстріляли ,за наругу над Україною !!!))))
показать весь комментарий
30.08.2021 23:59 Ответить
Хто??? Негайно ізолювати від суспільства!!!)))
показать весь комментарий
31.08.2021 00:07 Ответить
"А в ответ тишина...." ! Зелене перемир"я триває !!!))))
показать весь комментарий
30.08.2021 23:10 Ответить
так спаліть вже нарешті сотню другу кацапів ! хай запросять тиши !
показать весь комментарий
30.08.2021 23:11 Ответить
Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5033
показать весь комментарий
30.08.2021 23:22 Ответить
Израиль уже б давно Гаазу отработал так что б лапти заворачивались
показать весь комментарий
30.08.2021 23:27 Ответить
Я не розумію, що це за відкривання вогню таке, що гинуть наші хлопці !!!
Чому ви не стріляєте на випередження ? Скільки можна ?

Обстрілюють вас - це пряма загроза вашому життю. Пошліть подалі тих, хто не дозволяє і захищайте себе !
Нам боляче, що вас калічать і вбивають !
показать весь комментарий
30.08.2021 23:52 Ответить
У хлопців лише малоефективна легка зброя, снайпери та артилерія відведені. Привезти їх назад на передок всупереч наказу нереально, без згоди командування. Не знаю що може зробити командир батальону (один загинув цього літа - тож для них це також загроза життю), бо ті хто вище за них, схоже, сидять на безпечній відстані від обстрілів.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:12 Ответить
Так що конкретно робити нашим військовим ? Чи людям ? Народу ?
Це - не можливо вже просто.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:40 Ответить
Відповіді не маю. Ніхто нічого не робить, не тільки військові. Де партизани в запіллі ворога? Де «ДУК ПС», який начебто не підпорядковується жодній владі? Нікого не чути..,
показать весь комментарий
31.08.2021 02:11 Ответить
А якесь ЗЕрило вдень клялось - "Разумков на фронте: Мы не будем молчать, когда на нас осуществляют атаки"
показать весь комментарий
31.08.2021 00:00 Ответить
Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4511
показать весь комментарий
31.08.2021 00:31 Ответить
Погибают и погибают люди, у которых родители, дети, жены ... сегодня , это обычное явление , молчит Главнокомандующий, население привыкло ....
Такой беспредел невозможен в демократических странах: где обращения Украины в СБ ООН, страны мира должны знать о преступлении России?
Может быть, надо, вместо , строительства нового Университета , пустить эти средства на пропаганду в странах Европы и Америки .... многие уверены, что солдаты Украины убивают граждан Донбасса!?
Кстати, США и Израиль не оставляют без ответа убийства своих военнослужащих ... разведка этих стран, предоставляет данные, кто совершил убийство, кто командир и в живых убийц не оставят.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:45 Ответить
Так и есть. За взрывы в Кабуле уже было пару ответок беспилотниками.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:50 Ответить
И Франция тоже не оставляет, как в Чаде в прошлом десятилетии.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:54 Ответить
Прицельно стреляют , ссуки ... и уже не первый день ....
"Орланы" не зря оттуда не улетают , но почему их не долбят , я не понимаю .
показать весь комментарий
31.08.2021 00:53 Ответить
Так писали ж ніби про коригувальника з того боку. Тому.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:42 Ответить
да тут не надо быть военным просто логично мыслить что каждый пролет орлана это чья та смерть ... но похоже в штабе так не считают
показать весь комментарий
31.08.2021 02:53 Ответить
 
 