Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ"
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Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТУ.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что украинские военные ответили огнем, а о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким павшего защитника.
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показать весь комментарий30.08.2021 23:07
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Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
Чому ви не стріляєте на випередження ? Скільки можна ?
Обстрілюють вас - це пряма загроза вашому життю. Пошліть подалі тих, хто не дозволяє і захищайте себе !
Нам боляче, що вас калічать і вбивають !
Це - не можливо вже просто.
Такой беспредел невозможен в демократических странах: где обращения Украины в СБ ООН, страны мира должны знать о преступлении России?
Может быть, надо, вместо , строительства нового Университета , пустить эти средства на пропаганду в странах Европы и Америки .... многие уверены, что солдаты Украины убивают граждан Донбасса!?
Кстати, США и Израиль не оставляют без ответа убийства своих военнослужащих ... разведка этих стран, предоставляет данные, кто совершил убийство, кто командир и в живых убийц не оставят.
"Орланы" не зря оттуда не улетают , но почему их не долбят , я не понимаю .