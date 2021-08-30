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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (327)

Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака

Глава украинской делегации Леонид Кравчук, скорее всего, не примет участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТРКГ) по Донбассу до ноября-декабря 2021.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" советник главы Офиса Президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет – это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ. – Ред.) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря", - сообщил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, в конце июня текущего года первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время главу украинской делегации замещает вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Читайте: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 7102
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30.08.2021 23:32
+3
Эта коммуняцкая сволочь первая сдала Украину параше. А 73% тогдашних зебилов проголосовали за это ч*м*о в ущерб Черноволу. Ничему вас история так и не научила... Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 1073
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30.08.2021 23:34
+2
Та хай уже дома сидит, урод.
Меньше вреда будет Украине!!!
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30.08.2021 23:27
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Та хай уже дома сидит, урод.
Меньше вреда будет Украине!!!
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30.08.2021 23:27 Ответить
да он с момента операции в коме лежит в которую впал..а не ввели доктора.. ... в таком то возрасте после операции на сердце тут старики от перелома шейки бедра умирают оттек легких инфаркт легких тромбоз легких а ну полежи в гипсе полгода по минималке.. а тут на сердце операция была пролежни застой в легких плюс возраст плюс иные болячки и состояния...
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30.08.2021 23:31 Ответить
Та и хрен с ним.
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30.08.2021 23:40 Ответить
Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 7102
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30.08.2021 23:32 Ответить
Эта коммуняцкая сволочь первая сдала Украину параше. А 73% тогдашних зебилов проголосовали за это ч*м*о в ущерб Черноволу. Ничему вас история так и не научила... Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 1073
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30.08.2021 23:34 Ответить
Деду надо готовится на Суд на том свете, а его тащат на пероговоры
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30.08.2021 23:35 Ответить
это я так, не мое дело
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30.08.2021 23:45 Ответить
и как теперь то, пропадем, не иначе
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30.08.2021 23:35 Ответить
Советник завхоза ермака жгет на гос-темы !!! пздц, докерувалась зелень до самого краю Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 6089
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31.08.2021 00:01 Ответить
Аферистовича уже по другому не называют,только два слова- советник дермака,,. Как диагноз
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31.08.2021 04:24 Ответить
...фу, какая бредятина: чел уже переговоры с Господом ведёт, а тут какая-то ТКГ?
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31.08.2021 05:34 Ответить
уже и хвамилию люськи-миннометчицы не называют... просто советник...
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31.08.2021 06:00 Ответить
 
 