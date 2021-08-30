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В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями

Серебряный призер Паралимпиады из Украины Игорь Цветов мог отказаться от традиционного фотографирования с завоевавшими золото и бронзу россиянами из-за коронавирусных ограничений.

Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР), передает Цензор.НЕТ.

Россиянин Дмитрий Сафронов 30 августа с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации). Во время церемонии награждения прибежавший вторым Цветов отказался от традиционной общей фотографии с участием призеров.

"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День на Паралимпиаде: Украина завоевала 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали

Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+52
маємо тримати "соціяльну дістанцію" з блохастими В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3501
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30.08.2021 23:35
+44
Он в отличие от "какая разница" и "спорт вне политики" хорошо помнил о погибших побратимах спортсменах.

У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 5167
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30.08.2021 23:53
+42
Браво!!!
Прекрасное фото!
Игорь Цветов может гордиться не только своей медалью, но и наличием совести и патриотизма!
И ему не стыдно будет показать это фото своим детям и внукам!
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30.08.2021 23:46
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маємо тримати "соціяльну дістанцію" з блохастими В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3501
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30.08.2021 23:35 Ответить
Та да. Что они там курят такое?
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30.08.2021 23:51 Ответить
Та да! І такий карантин варто ввести у всесвітньому масштабі - створити санітарну зону і безконтактний режим.
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31.08.2021 00:25 Ответить
Молодчина,респект! А відмовився тому,що від козлорилих смердить трупом,як і від усього **********.
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31.08.2021 06:42 Ответить
Мой отказ плюнуть в рожу }{уйлу тоже связан с карантином, т.к. близко к нему не подпустят. В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3567
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30.08.2021 23:36 Ответить
може від кацапів лайном чи мельдонієм смерділо ?
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30.08.2021 23:37 Ответить
В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 8829
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30.08.2021 23:39 Ответить
Ну так. Человек чистоплотный, не хотел близко к зачумленным крысам стоять.
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30.08.2021 23:40 Ответить
Он в отличие от "какая разница" и "спорт вне политики" хорошо помнил о погибших побратимах спортсменах.

У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 5167
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30.08.2021 23:53 Ответить
Вiчна Пам'ять!
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31.08.2021 00:02 Ответить
Героям СЛАВА!
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31.08.2021 00:04 Ответить
Браво!!!
Прекрасное фото!
Игорь Цветов может гордиться не только своей медалью, но и наличием совести и патриотизма!
И ему не стыдно будет показать это фото своим детям и внукам!
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30.08.2021 23:46 Ответить
Від лаптєй смерділо рускім духом.У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 3313
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30.08.2021 23:49 Ответить
на касапії такі інфи "Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела" - не читають. І тому видумують казна що.
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30.08.2021 23:53 Ответить
Просто его поступок не вписывается в русскую сказку: «один нарот- только Зеленский плохой». Вот и ищут оправдание)
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30.08.2021 23:54 Ответить
Не гоже фотографуватися з цапами.
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30.08.2021 23:54 Ответить
Правильно , подалі від цього чумного барака.
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30.08.2021 23:55 Ответить
Правильный ответ кацам
У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 7092
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30.08.2021 23:58 Ответить
Тоже любишь с дикарями обжиматься?
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31.08.2021 00:03 Ответить
русский, когда ***** подохнет, кто в твоей стране-помойке фюрерком будет - шойга или рамзанка дыров?
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31.08.2021 00:11 Ответить
это где же ты такие сравнения то за бугром слышал?))..мне че т живя там не приходилось..
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31.08.2021 00:15 Ответить
та це ж той самий свін! Щойнозаряжений, під проксі!
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31.08.2021 00:06 Ответить
Та давай - чемпіонствуй та вали...
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31.08.2021 00:16 Ответить
Так...
Щоби не заразитись фєдєрастією...
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31.08.2021 00:15 Ответить
молодей чувак! такой простой поступок, просто гигиена, а как бомбануло за поребриком! вот вам и спорт вне политики))
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31.08.2021 00:21 Ответить
я б з ними ,на одному гектарі ,не сів би ..............!
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31.08.2021 01:02 Ответить
УКРАЇНЕЦЬ !!!
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31.08.2021 01:14 Ответить
Так и есть, все россияне - прокаженные. Перепост (с)
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31.08.2021 01:27 Ответить
August 30th, 2021Хахлы, за што вы так нилюбите РПЦ?!У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 3374
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31.08.2021 01:29 Ответить
І не тільки з карантинними обмеженнями! А ще і з фазою місяця, з рівнем інфляції національної валюти в Уганді, а також із паршивим настроєм вокзальної курви Свєтки в якомусь мухосранську.
У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 7664
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31.08.2021 02:00 Ответить
Весь мир от вас на «карантинной» дистанции - ров и стена.
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31.08.2021 04:19 Ответить
Это брезгливость, а не карантинные ограничения. По фото четко видно.
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31.08.2021 05:01 Ответить
так и есть..а не за 7 лет войны в Украине
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31.08.2021 08:59 Ответить
Цвєтаєву - Слава і Пошана!!! А всяким спартсмєнам з відбитими мізками (каратисти, боксери - ламаченки, усіки)- ганьба!!!
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31.08.2021 09:25 Ответить
Так оно и есть..кацапня заразна..ватник кишит вшами и воняет говном
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31.08.2021 09:36 Ответить
Ну ясен-красен из-за карантинных ограничений! Стоит парень, а тут два вонючих вируса-недоноска лобызаться лезут, не не не только дистанция!
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31.08.2021 11:06 Ответить
Да, да только кацапов на карантин. Ни куда их не выпускать из их палаты №6. И Мир станет спокойней и чище.
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31.08.2021 11:36 Ответить
НЕТ!!!!! Это всего лишь - НЕ ЖЕЛАНИЕ СТОЯТЬ РЯДОМ СО смердючим дерьмом!!!!!! МОЛОДЕЦ!!!!!!
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31.08.2021 12:50 Ответить
 
 