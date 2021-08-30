РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4237 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
6 799 75
Афганистан (599) США (23194) Трамп (3348)

Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американского военного контингента из Афганистана, заявил, что Пентагону следует либо отобрать у талибов захваченное американское оружие, либо уничтожить его.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного. - Ред.) снаряжения и, на которое мы истратили $85 млрд".

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан. - Ред.) с демонстрируя весомую военную силу и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - добавил Трамп.

По его словам, администрация Байдена в Афганистане действовала "глупо".

"Никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно, как при администрации Байдена в ситуации с Афганистаном", - говорится в заявлении Трампа.

Читайте: Взрыв в Кабуле: американские силы ликвидировали террориста-смертника "Исламского государства", - Reuters

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Напоминаю, что эта }{уйловская подстилка и подписала вывод войск США из Афгана в пожарном порядке. Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 5989
показать весь комментарий
30.08.2021 23:38
+10
Погодите, Трампа давно уже у руля нет. Если это он подписал вывод войск, то 1) на термин "пожарный порядок" это как-то не тянет, бо прошло куча времени. 2) даже если он предписал вывести войска вот так вот резко, то почему это не откорректировали при Байдене?
З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
показать весь комментарий
30.08.2021 23:49
+9
Ну Европе как бы срать на это, они вот кацапам продались, все кроме прибалтов поляков и бритов
показать весь комментарий
30.08.2021 23:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напоминаю, что эта }{уйловская подстилка и подписала вывод войск США из Афгана в пожарном порядке. Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 5989
показать весь комментарий
30.08.2021 23:38 Ответить
и что плохого он сделал для америки? сам не хотел бы долг интернациональный исполнить?
показать весь комментарий
30.08.2021 23:44 Ответить
Украина исполняет "интернациональный долг" перед Европой


как-то так Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 1346
показать весь комментарий
30.08.2021 23:49 Ответить
Ну Европе как бы срать на это, они вот кацапам продались, все кроме прибалтов поляков и бритов
показать весь комментарий
30.08.2021 23:52 Ответить
ой от только не надо про польшу
показать весь комментарий
30.08.2021 23:56 Ответить
1 у нас нет такого долга
2 европа в нём не нуждается, они свои проблемы решают сами, живой пример сп-2 о котором меркель сказала что это европейско-российский проект
3 а эту бойню нам навязали другие
показать весь комментарий
30.08.2021 23:55 Ответить
-как бы мне не был Трамп не комефлю но сумма 85 млрд баксов США и то как эти засранцы пардон ИДИОМА.... афганцы правительственные типа войска и полиция... за 4 суток сдали тупо страну да нам бы на 20 млрд долларов США дали бы оружия техники технологий амуниций и так далее ого думаю уже бы давно Петропавловск Камчатский стал бы--- Восточным Бандеровском...
показать весь комментарий
30.08.2021 23:59 Ответить
о , кажется некоторые начинают догадываться, но я был уверен что эти абизьяны начнут крошить друг друга, и так как этого не произошло то мы со своей войной выглядим туповато
показать весь комментарий
31.08.2021 00:08 Ответить
Сразу видно, что ты за Зелю голосовал. Твой Трамп теперь Байдена делает крайним, как вы, зебилы, Пороха. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6141
показать весь комментарий
31.08.2021 06:04 Ответить
А чего его "делать", этого деменционного хрыча, из которого песок сыплется?

Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 2262
показать весь комментарий
31.08.2021 08:28 Ответить
Я не знаю, что сыплется из Байдена, а Трампуше точно сыпанётся стул с электроподогревом. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 9156
показать весь комментарий
31.08.2021 13:56 Ответить
х*йловская подстилка это ты со своими скудоумными испражнениями, у Трампа был мирный план с правительством афганистана о постепенном выводе войск а не побеге когда кинули всех и вся на происвол судьбы практически умирать, не путай, знаток международной политики
показать весь комментарий
31.08.2021 17:43 Ответить
}{уйлован- закрой свой грязный рот. Трамп будет прожарен на электростуле не за Афган, а за попытку нападения на Демократию в США 6 января. И такие фуфелы, как ты, ему от такого преступления отмазаться не помогут.
Поэтому ты, петушара, пшёл под шконку, и чтобы сидел там тихо. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 1747
показать весь комментарий
31.08.2021 18:01 Ответить
"Борменталь, дайте ему селедки!"
показать весь комментарий
31.08.2021 19:59 Ответить
Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4712
показать весь комментарий
31.08.2021 21:29 Ответить
Погодите, Трампа давно уже у руля нет. Если это он подписал вывод войск, то 1) на термин "пожарный порядок" это как-то не тянет, бо прошло куча времени. 2) даже если он предписал вывести войска вот так вот резко, то почему это не откорректировали при Байдене?
З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
показать весь комментарий
30.08.2021 23:49 Ответить
всё так и есть
показать весь комментарий
31.08.2021 00:10 Ответить
В Україні Порошенко вже два роки з гаком у всьому винний, а в Штатах Трам всього пів-року. Ну і шоб два рази не вставати - "хто завгодно, аби не Порох (Трамп)". А тепер вгадайте з трьох раз, звідки вітер дме?!
показать весь комментарий
31.08.2021 01:22 Ответить
Не рівняйте куй з пальцем - Трамп - патріот і націоналіст, порошнек - ряжений патріот і московська консерва.
показать весь комментарий
31.08.2021 06:36 Ответить
ряжений патріот і московська консерва.)) тобто - як ти ? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 5370 .
показать весь комментарий
31.08.2021 07:09 Ответить
консерва ти протухла Володімір Гомосятько
показать весь комментарий
31.08.2021 07:31 Ответить
В Штатах, в отличие от вашей параши, если что-то подписали (и Конгресс утвердил), то так и сделают. Повторяю для тех, кто статью не читал: это чубатое чмо обвиняет Байдена в том, что само и начало. Это как вы с }{уйлом всрались, а виновата Зинка... Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 5785
показать весь комментарий
31.08.2021 06:09 Ответить
Зачем ты такой истеричка? Я тебе по человечески написал, а ты начинаешь говном плеваться.
Или ты это всё ваял исключительно для развода срача?
показать весь комментарий
31.08.2021 12:01 Ответить
Я же написал, как в Штатах (в отличие от параши) принимаются и выполняются решения. Надо этому учиться, а не записывать незнакомых людей в истерички. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 83
показать весь комментарий
31.08.2021 13:57 Ответить
"в отличие от вашей параши", "Повторяю для тех, кто статью не читал", " Это как вы с }{уйлом всрались"...
со стороны это выглядит как истерика. При том, что я повода для таких выражений не давал.
показать весь комментарий
31.08.2021 14:06 Ответить
}{уйло тоже не давало повода буквально так его и называть.
В лучшем случае }{уйлишко. А ведь прилипло до гроба... Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
31.08.2021 17:31 Ответить
Выводить войска нужно было еще 20 лет тому назад . Вопрос был как организовать вывод войск . Так вот куйловская подстилка байден , согласившийся на СП2, сделал это так бездарно и позорно что латептеголовым для пропаганды информации года на три вперед .
показать весь комментарий
31.08.2021 00:07 Ответить
Порохоботе, ти відстало від життя. По-перше, Трамп не підписував "пожарного порядку". А по друге - брехати негарно. Підстилкою і маріонеткою хутіна виявився дєдушка Жо, який епічно обісрався з виводом військ, а іще навмисне ПЕРЕДАВ талібанцям списки людей, які працювали з американцями.
показать весь комментарий
31.08.2021 06:34 Ответить
Зебил меня в порохоботы записал. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4833
Я про Пороха написал, или про Трампона вашего с }{уйлом впридачу? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 1673
Ты пойми, ущербное- после 6 января Трампон ваш должен греться на электрическом стуле, а не муйню всякую писать. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 7714
показать весь комментарий
31.08.2021 07:12 Ответить
ох уж эти политики, когда при власти, хвалят себя, хоть ничего не делают, себя называл же миротворцем, что не развязал ни одной войны, а в оппозиции, они супермены, все знают, как надо, всех бы победили
показать весь комментарий
30.08.2021 23:39 Ответить
В отличии от "остальных" политиков у Трампа масса успехов в международной политике . Байден за что не возметься все становиться позорным бардаком .
показать весь комментарий
31.08.2021 00:17 Ответить
байден пишецця з маленької букви.
показать весь комментарий
31.08.2021 06:36 Ответить
Ну то чому ти не обрав того рудого довбодятла вруге ? Тому що сам довбодятел ? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 5116 .
показать весь комментарий
31.08.2021 07:05 Ответить
У кожного американського президента є свої досягнення. Але піднімати народ на штурм Капітолію -- це вже відхилення розуму.
показать весь комментарий
31.08.2021 07:19 Ответить
_Байден де-факто работает на кремль, видимо ещё со времён когда он шастал к коммунякам в ссср. Плуги всё ещё не поняли что такое байден - ну так на то они и плуги. У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 6791

Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Предателя решеньем неуместным!
показать весь комментарий
30.08.2021 23:40 Ответить
Трамп работал на Кремль. Но партия крепко держала его зя яйца, не давая слишком уж навредить американским интересам.
Байден же типичный левачок. А у леваков есть отвратительная черта - прогибаться перед наглыми отморозками, даже если отморозок намного слабее США и его можно легко стереть в порошок.
Там где респ даст в челюсть, дем подставит щеку, начнет искать компромисс, сдаст союзников. Разумеется все это будет подано под соусом миротворчесва, гуманности и человеколюбия.
показать весь комментарий
30.08.2021 23:50 Ответить
вначале - кормёжка скотины, затем уборка навоза и только потом - геополитика
показать весь комментарий
30.08.2021 23:55 Ответить
Ни одно расследование в отношении Трампа не нашло никаких доказательств - НИКАКИХ о связях Трампа и кремля . А вот байден имеет фактические операции по лоббированию инересов лаптеголовых в США.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:09 Ответить
что там доказывать, нефть отпустил и фсе молчат , ну да не им же газ по 500 покупать
показать весь комментарий
31.08.2021 00:13 Ответить
"Отпустил" не відразу, але сваритися з німеччиною, на якій тримається вся європа, було теж нерозумно, мабуть...
показать весь комментарий
31.08.2021 07:26 Ответить
"Трамп работал на Кремль." - Два розслідування, перше всю каденцію Трампа і результат нуль, але Трамп на гачку. А те що бідони обоє по вуха в лайні - тиша.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:25 Ответить
Ану розкажи, порохоботе, як це Трамп "работал" на крємль. Не переводь стрілки, убоге. За наказом Трампа в Сирії розфиздячили вагнерівців - і куйло аж присіло від страху. Навіть на бамбасі менше стріляти стало. Трамп зупинив будівництво ПП-2. І гримнув так, що всі усралися, і будівництво припинилося. А твій "лєвачок тільки й знає", що догождає куйлу. Відразу ж після інавгурації прдав відмашку на продовження будівництва. Тобі скласти список його "благодіянь" для рахи, чи сам згадаєш?
показать весь комментарий
31.08.2021 06:41 Ответить
Почему Байден не может работать на США? Если он делает какие-то дела, исходя из интересов своей страны, то это не обязано совпадать с интересами афганцев, украинцев или кого нибудь ещё.
показать весь комментарий
30.08.2021 23:51 Ответить
"У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 3530"
показать весь комментарий
31.08.2021 00:02 Ответить
Потому что байден работает на глобалистов под чутким руководством обамы и обамовских чиновников. Обама никогда не имел международных успехов во внешней политике , что уже ожидать от байдена .
показать весь комментарий
31.08.2021 00:14 Ответить
Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 2916
показать весь комментарий
30.08.2021 23:42 Ответить
сильно умный
зачем тогда блек хоки дал?

он как намеревался эвакуировать всю эту технику из Афгана когда с талибами соглашение подписывал ?
показать весь комментарий
30.08.2021 23:47 Ответить
...а Байден в это время надцатый раз пытается понять, почему дебил через букву е пишется...
показать весь комментарий
30.08.2021 23:49 Ответить
Мало бути поступове виведення військ.А не за тиждень.І більшість техніки також би забрали.А то стільки там техніки залишилося,що нам би вистачило.
показать весь комментарий
30.08.2021 23:52 Ответить
Даром буває лише сир у мишоловці.
показать весь комментарий
31.08.2021 07:37 Ответить
Какие все эксы умные . Если бы ему сейчас вернуть власть , сразу бы забыл о своих высказываниях .
показать весь комментарий
30.08.2021 23:55 Ответить
США нужно посадить на электрический стул Трампопона.. За то что он переговаривался " как побитый цуцик" с Путиным, дружил с Кимом, договорился об уходе ( капитуляции) с талибами.
показать весь комментарий
30.08.2021 23:55 Ответить
Бидона тогда надо четвертовать , за предательство интересов европейских союзников , соглашение на достройку СП2 и бездарно организованный вывод войск и гражданских из Афганистана .
показать весь комментарий
31.08.2021 00:12 Ответить
Ну так - у чім справа . ? Четвертуй Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4854 .. Чи ти зайшов на ЦН , аби - "поплакати в жилєтку" , про те який нехороший Байден і який аху..фігенний трамп ? Набіса тут твої соплі , амеріканєц ? Ти ж обираєш президентів США , а не ми ,, от сам і розхльобуй ту "кашу" , яку заварив . Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6806 .. !
показать весь комментарий
31.08.2021 07:21 Ответить
Во как Македонский разбушевался---зря развязали поверили. Даже Наполеоны с дальних коек попрятались!
показать весь комментарий
30.08.2021 23:55 Ответить
зеленский уже что, долетел и подсказал ему что надо всех бомбить? Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6243
показать весь комментарий
31.08.2021 00:08 Ответить
Razbombit vsegda mozet amerikansi talibov,da i sami talibi dolgo eto texnikoj nebudet polzyvatsia,tut nuzno servis imet,specialistov.zapasnyje casti i t.d na vsiu imejucuju texniku.Pravilno sto usli amerikansi,nevyslo s afgansev zdelat liudej,kak zyli bezgramotnyje tak i ostalis takimi.
показать весь комментарий
31.08.2021 00:24 Ответить
ТРАМПа походу карлик попросил да?)).... УЖЕ ВСЁ, ЭТО ОРУЖИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО НА ЗАЧИСТКУ КАЦАПОВ.... ПОЗДНО ТРАМПУШКА УСРАЛСЯ! ПОД еп Байдену твой засчитан!
показать весь комментарий
31.08.2021 00:37 Ответить
А кто мешал Трампу самому вывезти вооружение ?
Теперь поздно пить Боржоми и обвинять других.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:20 Ответить
Помєшалі дєрьмократи, які грандіозно сфальшували вибори.
показать весь комментарий
31.08.2021 06:42 Ответить
Щас!
Пусть 'хорошие парни' Пу и Си не расслабляют свои булки.
показать весь комментарий
31.08.2021 01:25 Ответить
За рашистов переживает
показать весь комментарий
31.08.2021 01:47 Ответить
Господи. Оно такое же простое, как ЗЕ. Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 4690
Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти" - Цензор.НЕТ 6115
показать весь комментарий
31.08.2021 01:57 Ответить
Трамп такий розумний,як моя жінка "потім". Зброї на 85 млрд баксів! Нам би отої зброї підкинули хоча би половинку,так ота кацапня давно вже була би за Уралом.
показать весь комментарий
31.08.2021 02:07 Ответить
молодец, всё верно.
в смысле, ганьба, дайош третий провальный импичмент!
показать весь комментарий
31.08.2021 02:50 Ответить
Байден сыкливая тряпка,как и Обамка.
показать весь комментарий
31.08.2021 04:26 Ответить
взагалі не проблема - мавпи тією зброєю користуватись не вміють і їх ніхто не навчить! Найгірше, що може бути - це вони її продадуть китайозам чи москалям....
показать весь комментарий
31.08.2021 05:00 Ответить
Та москалі,за якесь "дзеркальце" талібам,й так заберуть оту зброю. Тепер,думаю,там іде таке полювання на неї,як колись йшло за золотом Колчака. Дядечко Джо зробив нам вели-и-икий "подарунок",бо частина оної 100% вже незабаром з"явиться на Донбасі. І якби отоє президент США був у адекваті,то негайно б передав Україні ******* зброю і військове обладнання із військових запасів СШАі,щоби Україна могла ефективно протистояти кацапам на сході і,не дай того Боже,звичайно,із півночі,враховуючи ту небезпеку,яка виникає із осінніх маневрів козлорилих і сябрів у Білорусії. Але думаю,що такого подарунку він нам не зробить. Насрати-насрав, А у відповідь почуємо:-Ви там тримайтесь,але зброї не отримаєте,бо я вже й так розгубив її достобіса і мене не зрозуміє народ Америки. Ми вам допоможемо,мойт,санкціями і глибокою стурбованністю.
показать весь комментарий
31.08.2021 06:36 Ответить
...и, что ? На голову муслимам бросит атомный динамит? Не проканает - шахиды с поясами верности "зацелуют" весь Манхаттен. Ну, уже ничего непоможет!!! НИЧЕГО!!! ВРЕМЯ УШЛО!!!
показать весь комментарий
31.08.2021 05:32 Ответить
Таліби показали маєтки афганських втікачів чиновників . Така собі афганська Санта-Барбара серед обкраденої бідноти . Тепер ясно , чому вони втікали від розлюченого народу .
А США потрібно активніше впроваджувати антикорупційні та судові реформи в країні , щоб корупція не роз'їдала країну з середини .
показать весь комментарий
31.08.2021 07:50 Ответить
Зассут!
показать весь комментарий
31.08.2021 09:08 Ответить
Я не згоден з профанною оцінкою боєздатності афганської армії, яка поширилася серед широких мас.

По-перше, в Афганістані немають поняття про державу і народ. Це, тісно пов'язано з історією Афганістану. Була така собі монархія в складі Британських колоній, потім вона стала суверенною були піддані та, не було громадян, а пізніше туди вліз совок і понеслося. Там є родо-племенні відносини і є релігійні відносини але, поняття народ так і не сформувалося.

По-друге, воювала армія непогано і несли немалі втрати. Інша справа що, місцева влада і командування робило ставку на контрактну армію, куди йшли в основному місцеві заробітчани. Але влада і командування продовжували розглядати Афганістан, як місце збагачення, а не свою країну. Нічого дивного бо, президентом Афганістану був американець-демократ афганського походження, який з 13 років жив у США, його діти і досі живуть в США і працюють в структурах Сороса да демпартії. І всі надіялися на "кришу" міжнародних сил.

По-третє, коли адміністрація Байдена дала команду на терміновий вихід своїм військам, "здивувалися" не тільки афганці, а й союзники США з Європи та Азії. Так, ще при Трампі пройшли перемовини, які передбачали поєтапний план з продовженням підтримки армії Афганістану. Ну, щось типу, плана Штанмаєра, де армія разом з талібами контролює територію і бореться з тероризмом та створюють спільний уряд. США разом з союзниками мали контролювати його виконання. Тож, коли США домовилися з талібами про блискавичний вихід, а таліби домовилися з командуванням різних рівнів про мирну здачу, солдатам і низовим офіцерам нічого не залишалося, як припинити спротив.

Проте зараз, якраз проафганські сили починають групуватися і є можливість що, будуть сформовані сили спротиву, якщо Захід в черговий раз їх не злиє. А таке вже було в нещодавній історії, коли цивілізований Захід при Маргарет Тетчер звинуватили свою колишню процвітаючу колонію Родезію в расизмі і злили її маоістам та марксистам. Хоча, 80% армії там складали чорні родезійці і героїчно боролися вони в повній ізоляції та під ембарго з боку західних країн. Підтримувати Родезію було неполіткоректно в демократичних кругах цивілізованого світу бо, всі керівні посади займали освітчені білі, а чорна інтелігенція ще не встигла сформуватися. Тепер та країна зветься Зімбабве і є дупою світу.
показать весь комментарий
31.08.2021 11:18 Ответить
ПОЗДНО!!!! Байден - обосрал все!!!!!
показать весь комментарий
31.08.2021 12:53 Ответить
 
 