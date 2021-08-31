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15-летняя девочка умерла во время выступления на сцене в лагере на Херсонщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

15-летняя девочка умерла во время выступления на сцене в лагере на Херсонщине

Девочка потеряла сознание во время выступления на сцене в детском лагере "Буревестник" в поселке Лазурное Херсонской области. Медики забрали ее в больницу, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Об этом сообщили на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", которому принадлежит лагерь, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 августа. Девочка выступала на сцене вместе с другими детьми и внезапно потеряла сознание.

"Медицинские работники лагеря сразу оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету скорой медицинской помощи из г. Геническа. Чтобы не терять время на ожидание "скорой" из города, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере отдыха. К сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли", - сказано в сообщении.

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По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

При этом, согласно медицинской справке, которую перед отдыхом должны получить все дети, проблем со здоровьем и рекомендаций врача об ограничениях физической активности у подростка не было.

Педагоги говорят, что девушка была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда. Участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей.

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По факту смерти ребенка в лагере проводят специальное расследование.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Боже, який жах. Шо батькам робити. Яке горе.
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31.08.2021 00:03
+7
Це схоже вартість "куплених" медичних довідок !!!Жаль дівчинку!!Співчуття рідним !!
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31.08.2021 00:04
+6
Скорее всего не выявленный порок сердца. От этого внезапно умер и внук Филимонова из Команды « Одесских джентельменов» этим летом. Парню тоже было 15.
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31.08.2021 00:15
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Боже, який жах. Шо батькам робити. Яке горе.
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31.08.2021 00:03 Ответить
Це схоже вартість "куплених" медичних довідок !!!Жаль дівчинку!!Співчуття рідним !!
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31.08.2021 00:04 Ответить
Скорее всего выявленный порок сердца. От этого внезапно умер и внук Филимонова из Команды « Одесских джентельменов» этим летом. Парню тоже было 15.
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31.08.2021 00:14 Ответить
Скорее всего не выявленный порок сердца. От этого внезапно умер и внук Филимонова из Команды « Одесских джентельменов» этим летом. Парню тоже было 15.
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31.08.2021 00:15 Ответить
Можливо,в статті обмаль інфи !!)))
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31.08.2021 00:19 Ответить
так саме так, і тут навіть не справа у "продажі" довідок, а у відсутності діагностування як такого.
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31.08.2021 10:42 Ответить
Они что, совсем рехнулись? Где Лазурное а где Геническ? Это от 150 км дороги. Что, ближе сплошная пустыня? Или новость не точная
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31.08.2021 00:09 Ответить
Після медичних рехворм мені навіть в Київській обл. до найближчого травмопункта 60 км.
Було раніше 12 км., але покращили.
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31.08.2021 00:26 Ответить
Это реальная ошибка. Скорее не Геническ, а Скадовск. От Лазурного и до Херсона намного ближе, чем до Геническа.
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31.08.2021 00:35 Ответить
Если точнее 230 км
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31.08.2021 00:13 Ответить
Что за бред ? Это что же нужно употребить чтобы перепутать Счастливцево с Лазкрным, Геническ со Скадовском и "Буревестник" с "Парусом" ?
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31.08.2021 00:28 Ответить
Це стандарт для "Армянського Радіо".

- А правда, що ...?
- Так, правда! Але не ..., а ...
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31.08.2021 10:35 Ответить
Как можно перепутать Счастливцево с Лазурным и Азовское море с Черным ?
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31.08.2021 00:30 Ответить
Есть такое. Если там ни разу не отдыхать. Я был и там и там.
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31.08.2021 00:41 Ответить
З молодими людьми подібне трапляється на жаль. У нас так один у ві сні помер- атлетом був.
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31.08.2021 00:46 Ответить
Не хочется спекулировать фактами, но моя знакомая работает на скорой помощи в калифорнии, говорит у них в неделю в среднем 7-8 чел-к забирают в реанимацию с осложнениями сердца после прививки от ковид, это только один экипаж!
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31.08.2021 00:58 Ответить
І цю інфу ніде не побачиш. Виключно про недовакцинованих. На жаль.
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31.08.2021 01:32 Ответить
В Україні, наскільки я знаю, щеплюють лише повнолітніх.
А проблеми з серцем після ковідних вакцин - так.
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31.08.2021 02:06 Ответить
сына заставили вакцинироваться под угрозой неприятностей на службе если отказывается выполнять приказ о вакцинации . уже месяц температура 37-37.5 вначале на хрен посылали дохтура . а теперь в госпиталь кладут на обследование
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31.08.2021 07:49 Ответить
Ви не тлійте, хоча розумію, як це.
Якийсь запалювальний процес іде.
Добивайтеся, хай ретельно всі аналізи дослідять і проведуть обстеження.
Міцного здоров'я Вашому сину.
Пишіть обов'язково.
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31.08.2021 07:54 Ответить
Cкорее всего оторвался тромб глубокой вены - летальный при этом эффект мгновенный.
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31.08.2021 01:17 Ответить
Горе.
І передбачити не можливо.
Напевне, дійсно недообстежили, не виявили.

Сил батькам.
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31.08.2021 02:07 Ответить
Думаю дело в питании. Вся пища отравлена.Химией. Чем дальше,тем больше ее будет накапливаться в организме.И передаваться следующим поколениям по генам.Смерти в таком малом возрасте стали слишком частыми. Свалить на стрессы и перегрузки...- маловероятно.
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31.08.2021 07:28 Ответить
Раньше детской смертности не было, и ведь без химии?
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31.08.2021 07:39 Ответить
рак в средние века был
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31.08.2021 08:56 Ответить
Зато жизнь провела активную, яркую. Кардиомиопатия - не лечится. Смертность высокая, причина - наследственность. А что ей нужно было соблюдать? Сидеть дома и смотреть в окно, как радуются жизни дети? Вот и она была активным, жизнерадостным ребенком. Сердце теряет упругость и растягивается, пока вообще не потеряет способность прегонять кровь. Занавес...
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31.08.2021 08:33 Ответить
хоть не клещевой минингит
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31.08.2021 08:55 Ответить
Хто видав довідку про стан повинен понести відповідальність.
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31.08.2021 10:11 Ответить
 
 