15-летняя девочка умерла во время выступления на сцене в лагере на Херсонщине
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Девочка потеряла сознание во время выступления на сцене в детском лагере "Буревестник" в поселке Лазурное Херсонской области. Медики забрали ее в больницу, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Об этом сообщили на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", которому принадлежит лагерь, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 августа. Девочка выступала на сцене вместе с другими детьми и внезапно потеряла сознание.
"Медицинские работники лагеря сразу оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету скорой медицинской помощи из г. Геническа. Чтобы не терять время на ожидание "скорой" из города, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере отдыха. К сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли", - сказано в сообщении.
По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.
При этом, согласно медицинской справке, которую перед отдыхом должны получить все дети, проблем со здоровьем и рекомендаций врача об ограничениях физической активности у подростка не было.
Педагоги говорят, что девушка была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда. Участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей.
По факту смерти ребенка в лагере проводят специальное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Було раніше 12 км., але покращили.
- А правда, що ...?
- Так, правда! Але не ..., а ...
А проблеми з серцем після ковідних вакцин - так.
Якийсь запалювальний процес іде.
Добивайтеся, хай ретельно всі аналізи дослідять і проведуть обстеження.
Міцного здоров'я Вашому сину.
Пишіть обов'язково.
І передбачити не можливо.
Напевне, дійсно недообстежили, не виявили.
Сил батькам.