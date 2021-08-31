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Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ

Россия не рассматривает Украину как угрозу и считает украинцев братским народом.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется, - сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги". Министр также рассказал, что его мама, которая родилась в Орловской области, после раскулачивания вместе с семьей уехала в Луганскую область.

Шойгу выразил надежду, что ситуация на Украине когда-то поменяется, "и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу ответил на слова Зеленского об оккупированном Крыме одесским анекдотом: "Он всегда был, есть и будет российским"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+66
Не брат ти мені, гнида мокшанська.
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31.08.2021 00:04
+59
Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ - Цензор.НЕТ 1664
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31.08.2021 00:10
+49
Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ - Цензор.НЕТ 753
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31.08.2021 00:24
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Страница 2 из 2
????.....мы всегда были с тувинцами адиннарод. Дык и якуты и удмурты нам тоже в каких то роднях. А про алеутов и речи нет, дык это те же амеры с Аляски. Я правда не понимаю, что они в Раисси делают....
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31.08.2021 07:10 Ответить
Министр обороны РФ Шойгу: Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу, мы один народ - Цензор.НЕТ 6981
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31.08.2021 07:14 Ответить
Оно как то действительно, очень трудно принять, что скажем Белгородчина или Кубань, или Курск, Воронеж, Дальний Восток, Сибирь, не Украинщина. А Ярославль, Владимир, так даже и до сих пор имена своих основателей носят. Питер, вообще то на Украинских костях стоит. И Крым это Украина. Я об этом говорил и говорить буду, и никто меня не переубедит.
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31.08.2021 07:21 Ответить
Думаю с кужугетовичем даже украинские ватники постесняются "однонародиться")
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31.08.2021 07:47 Ответить
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 8983.
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31.08.2021 07:57 Ответить
Ну так нехай повторить це на рідній українській!
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31.08.2021 07:59 Ответить
ще одиннарот
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31.08.2021 08:11 Ответить
следует ждать аналогичного высера от ******** Гундяева
ублюдочная МП с говнопопом Онухрием и Паблом/мерседесом
будут подрыгивать кацапской мрази
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31.08.2021 08:12 Ответить
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык. - адіннарот...
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31.08.2021 08:19 Ответить
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 9877
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31.08.2021 08:23 Ответить
Особенно понравилось про один нарот от Шойги...
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31.08.2021 08:26 Ответить
Посему мы идем его спасать при помощи наших вооруженных сил от бендеровцев и фашистов...и уже спасли крым и дамбас
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31.08.2021 08:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.08.2021 08:32 Ответить
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 4505
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31.08.2021 08:33 Ответить
Воно зі мною - «адін народ» !!! Божевільня!
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31.08.2021 08:36 Ответить
Розхерачим Україну і поселим там "атіннарот загадошний".
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31.08.2021 08:39 Ответить
Один народ...Тывинец опять мухоморов пережрал?
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31.08.2021 08:41 Ответить
Один я помітив, шо ватні барани повторюють все те, шо ляпає їхне плешиве *****?
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31.08.2021 08:51 Ответить
Хай Шойгу гляне на себе в дзеркало і він більше про один народ не скаже.
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31.08.2021 08:57 Ответить
Я не поэт, но я скажу стихами: идите на х** мелкими шагами! Уссурийский тигр тебе брат!
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31.08.2021 08:58 Ответить
Не займай кішечку! Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 3625
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31.08.2021 10:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zEsnV6ht_QI

)
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31.08.2021 13:17 Ответить
Бляха-муха, расеяне без мыла в очко лезут, что бы примазаться в братья к украинцам.... Ты давно в зеркало смотрелся, йухлишко расеянское? не брат ты мне, чурка беучая, не брат ты мне, ******* гнойнорасеянское.
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31.08.2021 08:59 Ответить
адиа народ, сказал удмурт,
адин народ, сказал бурят,
адин народ, сказал шойгу,
ты знай, Орда идет к тебе
во двор, готовя новый
Голодомор....
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31.08.2021 09:01 Ответить
твій нарот-олені та тамбовські вовки, чорд узкій
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31.08.2021 09:18 Ответить
Когда это украинец стал одним народом с тувинцем Врут кацы шо дышут Республика Тыва, находящаяся на границе с Монголией, регулярно занимает первое место в России по количеству убийств на душу населения . Если тувинец начальником стал, то в первую очередь выдавливает русских, а потом всех неродственников.
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31.08.2021 09:43 Ответить
А как руские бежали из Тувы после распада ссср!!!! Как бежали!!!! А как их там херячил родственный народ!!!! Загляденье!
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31.08.2021 10:58 Ответить
Тыва республика в которой живет меньше всего русских И этот тувинец ,нам, о братском народе Даже руцкие им не братья...
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31.08.2021 13:46 Ответить
Ага, братский... Прям как в Библии, где Каин убил Авеля. Там тоже брат был
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31.08.2021 09:44 Ответить
То це тому "братський народ" намагаєтся знищити Украіну і вбиває украінців ? ні ви дика орда тюрма народів.
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31.08.2021 09:46 Ответить
З якого дива мені українцю,слов'янину,арійцю може бути братом москвин,угро-фінн,урало-алтаєць.Історія не менше точна наука ніж математика.
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31.08.2021 10:05 Ответить
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 7561
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31.08.2021 10:13 Ответить
Вот оно чё бывает, когда интеллект в одну цифру...
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31.08.2021 10:46 Ответить
????????????????? Украинцы и тувинцы адинарот?????????? Вот оно, ДНО!!!!!!
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31.08.2021 10:55 Ответить
твои братья, шойгу - в овраге лошадь доедают...
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31.08.2021 11:06 Ответить
Так приедь в Украину и скажи энто, ху*ловский чле*ос*с...
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31.08.2021 11:15 Ответить
Не брат ты нам, чучмек!!!
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31.08.2021 11:23 Ответить
Теорія "Єдіного народа" розроблялась на протязі імперської доби під соусом "єдина віра", "братній народ", "старший-молодший брат". Після 1917 року почали втирати "стирання міжнаціональних розходжень", "совєтскій народ". Так що нічого нового не відкрито, все старе покрите імперським пилом.
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31.08.2021 11:32 Ответить
один народ - ноги тебе в рот !
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31.08.2021 11:32 Ответить
Как может тувинец ( почти что монгол) Серее Кожугет оглу Шойгу... быть мне " братом" охренел он что ли... Это что назвать братьями Чингиз хана и Даниила Галицкого. ( извините за сравнение, чисто этническое)
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31.08.2021 11:54 Ответить
с каких пор украинцам в "адиннарод" набивается эта шваль из Тувы?
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31.08.2021 11:58 Ответить
чому ми досі обговорюємо якісь там заяви кремлівської нечисті - повний ігнор і інформаційна блокада
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31.08.2021 12:11 Ответить
Мы, украинцы, уже и с тувинцами один народ?
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31.08.2021 12:37 Ответить
шакалы тебе - один народ.... **** к ты конченный......
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31.08.2021 12:56 Ответить
БУРЯТ ТЕБЕ БРАТ !)
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 6168
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31.08.2021 17:54 Ответить
Шойгу кажется,повторяет то что было уже сказано его патроном...Хочется спросить а как же руские войска на Украине? Ну тут Шойгу ,не мудрствуя лукаво, может ответить точно цитируя пуцина "Аихтамнет!" Ха, ха...два раза..
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31.08.2021 19:27 Ответить
Это он так кремлевского хана троллит .
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31.08.2021 20:54 Ответить
після прочитаного відразу захотілось написати щось патріотичне українською великими літерами щоб тувінець зрозумів і затямив що його тут не тільки не бажають бачити навіть гостем, а і будуть реально відстрілюватись до останього патрону
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31.08.2021 21:51 Ответить
Тупая обезьяна с ядерным оружием.
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31.08.2021 22:45 Ответить
Мы с ними один народ?
Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ - Цензор.НЕТ 7581
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31.08.2021 23:20 Ответить
******** мангол в братья Украинскому народу себя причисляет 😂😂😂
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10.11.2021 10:14 Ответить
80% населения па-раши-узкоглазые чурки.вы один народ со своими ослами,половцы долбаные..
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10.11.2021 10:31 Ответить
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