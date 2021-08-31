Новому парку на Троещине, в котором воссоздали крымский ландшафт и беседку, выбирают имя. ФОТО

В Киеве открыли третью часть парка с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича между улицами Оноре де Бальзака и проспекта Маяковского на Троещине. В данный момент продолжается процесс выбора имени для нового парка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, строительство парка происходило в три этапа - по количеству водоемов, расположенных здесь. Первую очередь открыли в октябре 2018 года, вторую - в июне 2020, третью - в августе 2021.

Третья очередь охватила территорию площадью - 4,4 га. В этой части парка проложены 3290 кв. м. прогулочных дорожек, 410 кв. м. из них из песчаника, а также 1729 кв. м. велодорожек. Установлены новые скамьи и урны. Для освещения территории установлено 68 опор с LED-светильниками. Также построен амфитеатр.

Изюминкой третьей очереди стала беседка в крымскотатарском стиле высотой 7 м. Пол украшен мозаикой диаметром в 6 м. Беседка имеет стреловидные арки, карнизы украшены ажурным декором в стилистике крымскотатарской архитектуры.

Покрытие сферического купола выполнено из оригинальной современной битумной черепицы, напоминающей историческую черепицу.





Орнаменты для пола и декора разрабатывал заслуженный мастер народного творчества Украины, крымскотатарский художник-керамист Рустам Скибин.

Во время озеленения дизайнеры пытались максимально использовать растения, которые напоминали флору Крыма. Поскольку климат столицы не подходит для кипарисов на открытой местности, были выбраны туи "Изумруд", подстриженные по форме кипарисов.

Вокруг стилизованной беседки всажен живоплот, а также кусты роз и флорибунда. На сухих каменистых почвах Крыма растет также рожковое дерево. Больше всего его по форме кроны и плодов напоминает катальпа бигнониевидная. А чтобы сходство было больше, подбирали деревья с соответствующим разветвлением ветвей. В целом в парке устроено почти 4 га газона.

Также в парке по программе "Безопасная столица" установлено видеонаблюдение и сигнальные кнопки.

Алексей Король, генеральный директор КО "Киевзеленстрой", напомнил, что еще лет пять назад это место имело совершенно неприглядный вид: захламленные территории, грязные водоемы, отсутствие дорожек и скамеек. Об освещении и поливе и речи не было:

"Сегодня же этот парк - хороший пример того, как можно вернуть жизнь местности, создать комфортные условия для отдыха. Мы ревитализировали этот объект. Понятие "ревитализация" сравнительно недавно вошло в нашу жизнь, но уже стало для нас главным в работе. Слово имеет латинское происхождение: re - восстановление и vita - жизнь, дословно: "возвращение жизни". Этот термин привычный для Европы, однако у нас он только начинает укрепляться.

Кстати, в день официального открытия третьей очереди парка на Троещине проходило награждение Национальной Премией по ландшафтной архитектуре и садовому дизайну. И парк стал лауреатом I степени как лучший реализованный объект общественного пространства в категории "Реновация и ревитализация". Это высокая оценка нашей работы, поскольку в состав жюри, которое определяет победителей конкурса, входят архитекторы, градостроители, ландшафтные дизайнеры из разных стран, которые успешно реализовали себя в этой сфере и сделали себе имя в сфере ландшафтной архитектуры.

Все очереди парка объединены между собой пешеходными и велодорожками, инфраструктурными элементами, и вместе с тем, каждая имеет свои особенности. В третьей части парка создали маленький Крым. Насколько я знаю, больше таких мест в Киеве нет. А накануне открытия здесь был установлен каменный памятный знак о том, что здесь в XV - XIX вв. проходил Чумацкий путь, который соединял материковую Украину и полуостров Крым".

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Официальное название для нового парка будет определено жителями Троещины на общественных слушаниях, но уже сейчас можно выбрать или предложить свой вариант рабочего названия парка. Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке.

Предложены следующие варианты названия парка:

Мой Крым (Bizim Qırım) – в поддержку крымскотатарского народа и украинского Крыма;

Выгуровский – в честь села Выгуровщина, которое было на этом месте;

Радужный – в честь жилого массива, расположенного вблизи;

Гай на Троещине – из-за расположения парка на жилмассиве Троещина;

Парк Шухевича – из-за расположения вдоль проспекта Шухевича.