РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5445 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 221 24
Одесса (7379) ЛГБТ-сообщество (328) домашний арест (169) мера пресечения (360) Традиция и Порядок (5)

Прайд в Одессе: лидера "Традиции и порядка" Попкова отправили под домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прайд в Одессе: лидера

Приморский районный суд Одессы взял под домашний арест Илью Попкова - лидера одесской организации движения "Традиции и порядок", представители которого 28 августа напали на полицейских после акции ЛГБТ.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, однако суд счел возможным отправить его под круглосуточный домашний арест. Мера пресечения избрана на два месяца.

Попкову инкриминируют ч. 4 ст. 345 (Умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы), и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия или предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Также в суде определяют меру пресечения другим подозреваемым, в основном - ночной домашний арест.

Читайте: К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек, - Нацполиция

В организации "Традиции и порядок" подтвердили, что участники движения из Киева, Харькова и других городов 28 августа в центре Одессы собирали подписи за отмену шествия представителей ЛГБТ, находились возле памятника Дюку де Ришелье, и видели колонну ЛГБТ.

При этом участники движения утверждают, что якобы это правоохранители на них напали, после чего задержали более 60 человек.

"Центр города был перекрыт для отлова наших активистов, неизвестные на белых микроавтобусах безосновательно похищали прямо с улицы людей и везли в райотделы. Произошло похищение наших ребят, которые ехали в автобусе в Киев... Всего было задержано около 60 человек, 14 из которых получили подозрения, а остальные - постановления о совершении административного правонарушения...",- заявили в организации.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Когда Украина воюет седьмой год с Фашисткой Федерацией, эта ЛГБТешная пидота в тылу свои провокационные прайды проводит... делая картинку кремляди и западному левочью, которая у той же кремляди на подпитке. Еще раз задам вопрос. Где были бы эти все ЛГБТ, которым так не свободно в Украине, если бы Фашисткая Федерация оккупировала ту же Одессу? Сколько из них были на шашлыках 2 мая и если были, на чьей стороне?

И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
показать весь комментарий
31.08.2021 02:32
+5
С тем же Китаем. Снимают кино со своей повесточкой для западного зрителя, навязывая им свою хрень. Где бабы вместо мужиков, черные на ролях исторических белых личностей, где обязательно должен быть гей, трансгендер и еще в запас гендер вне гендера, но стоит фильму появиться в Китае, как тупо вырезаются все их повесточки с их же ценностями. Когда Гонконг поднялся против навязывания ему китайских законов и упразднения прав Гонконга, то левое ЛГБТ не только не поддержало права протестующих, но еще и клеймило тех американских китайцев, которые выступили против китайских властей. Одним словом пидота.
показать весь комментарий
31.08.2021 03:05
+4
Это левые ***.ки, которые не хотят равенства, а хотят большинству навязать свои правила. Благодаря им сейчас у власти такие как Байден с Трампом и Макрон с Меркель.
Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
показать весь комментарий
31.08.2021 02:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не LGBT,а LGBTQ+.Рухайтесь за трендами. 😊
показать весь комментарий
31.08.2021 01:20 Ответить
Треба просто скоротити до Q. І нікому бомбити не буде з цього приводу
показать весь комментарий
31.08.2021 02:16 Ответить
Одни геи напали на других...
показать весь комментарий
31.08.2021 01:36 Ответить
Попков. Лол. У рашистского агента гомофобных войск фамилия Попков.
показать весь комментарий
31.08.2021 02:15 Ответить
Гомосеки на страже гомосеков...
показать весь комментарий
31.08.2021 02:31 Ответить
Когда Украина воюет седьмой год с Фашисткой Федерацией, эта ЛГБТешная пидота в тылу свои провокационные прайды проводит... делая картинку кремляди и западному левочью, которая у той же кремляди на подпитке. Еще раз задам вопрос. Где были бы эти все ЛГБТ, которым так не свободно в Украине, если бы Фашисткая Федерация оккупировала ту же Одессу? Сколько из них были на шашлыках 2 мая и если были, на чьей стороне?

И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
показать весь комментарий
31.08.2021 02:32 Ответить
заднеприводные сейчас тебя в спам засунут. У них тут рассадник любителей задней долбёжки...
показать весь комментарий
31.08.2021 02:40 Ответить
Мы все разные. Есть отклонения, есть извращения и есть патологии. Но почему, "censored" свои половые отклонения надо демонстрировать на парадах? Как по мне, они такие же идиоты, как и раисяне с дидами "на палках".
показать весь комментарий
31.08.2021 02:45 Ответить
Это левые ***.ки, которые не хотят равенства, а хотят большинству навязать свои правила. Благодаря им сейчас у власти такие как Байден с Трампом и Макрон с Меркель.
Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
показать весь комментарий
31.08.2021 02:52 Ответить
С тем же Китаем. Снимают кино со своей повесточкой для западного зрителя, навязывая им свою хрень. Где бабы вместо мужиков, черные на ролях исторических белых личностей, где обязательно должен быть гей, трансгендер и еще в запас гендер вне гендера, но стоит фильму появиться в Китае, как тупо вырезаются все их повесточки с их же ценностями. Когда Гонконг поднялся против навязывания ему китайских законов и упразднения прав Гонконга, то левое ЛГБТ не только не поддержало права протестующих, но еще и клеймило тех американских китайцев, которые выступили против китайских властей. Одним словом пидота.
показать весь комментарий
31.08.2021 03:05 Ответить
Ну ходят себе. Так пусть ходят. Если лупить представителей ЛГБТ, то от этого у них ориентация не поменяется.
показать весь комментарий
31.08.2021 04:19 Ответить
Лупить надо без устали каждый день. За то, что они ******* и еще хвастаются этим.
Доброе слово и полицейская дубинка убедят их, что они не правы. Прайд в Одессе: лидера "Традиции и порядка" Попкова отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 33
показать весь комментарий
31.08.2021 08:42 Ответить
Смерть рашистским оккупантам и их гнидам на рашистскую телекартинку в Украине!
показать весь комментарий
31.08.2021 05:55 Ответить
Сажать нужно! только тогда успокоятся.активный патриот Украины?-на фронт защищай там свои ценности! А то ЛГБТ нельзя навязывать свои ценности а националистам и патриотам можно?
показать весь комментарий
31.08.2021 07:12 Ответить
маша, кыш в мухосранск. это такие патриоты, как ты с гиви
показать весь комментарий
31.08.2021 07:17 Ответить
ЛГБТ уже отправили на фронт? Или это другое?
показать весь комментарий
31.08.2021 13:32 Ответить
латентный попков - это звучит
показать весь комментарий
31.08.2021 07:16 Ответить
Надо всех этих ****** выгнать в Чечню, там их любят и ждут.
показать весь комментарий
31.08.2021 08:39 Ответить
Когда начнут проводить парады Трансваксы?
Кто не вакцинирован, но идентифицируют себя как вакцинированные.
Их права тоже нарушаются.
показать весь комментарий
31.08.2021 09:05 Ответить
У меня вопрос: а какого хрена эти малолетки устраивают нападения на лгбт-парады? Христиане образцовые? Вот прям, в церковь ходят, посты соблюдают, заповеди. Трахаются только после венчания? Да хрень это все. Достаточно пару раз не обращать внимания на эти "парады", как их проведение станет бессмысленным и они прекратятся. Вместо этого придурки начинают устраивать побоища, чтоб западный мир, где подобные прайды - обычное явление, смотрел на Украину, как на средневековый талибан.
показать весь комментарий
31.08.2021 09:44 Ответить
Впросик к сбу..почему сбу не сорвала марш пидоров, а так же их жоппонентов организованный из консульства на гагаринском плато?
Почему лидерам ********* не порвали жопу во время гомосячей оргии перед маршем..?
Ах да я забыл им надо бороться коммерсантами
показать весь комментарий
31.08.2021 09:53 Ответить
Мерзость содомскую развели на радость врагам
показать весь комментарий
31.08.2021 11:35 Ответить
кому они мешают???? идиоты - делом лучше займитесь.......
показать весь комментарий
31.08.2021 13:06 Ответить
 
 