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Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю

В Китае власти запретили детям младше 18 лет играть в онлайн-видеоигры чаще трех раз в неделю. Продолжительность каждого сеанса игры не должна превышать 60 минут.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Новые правила относятся к любым типам устройств, включая мобильные телефоны. Теперь лица моложе 18 лет смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа по местному времени.

Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Они обязаны проверять возраст пользователей, требуя при регистрации реальные имена пользователей и номера их телефонов.

Ранее в Китае действовали более мягкие ограничения – в частности, онлайн-игры для несовершеннолетних были запрещены в ночное время.

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"Подростки – это будущее нашей родины, – цитирует агентство "Синьхуа" чиновника китайского ведомства по контролю за печатью и публикациями. – Защита физического и душевного здоровья несовершеннолетних связана с жизненно важными интересами народа и с воспитанием молодого поколения в эпоху национального обновления".

Как отмечает агентство Reuters, ужесточение контроля за поведением детей и подростков в онлайн-пространстве – часть масштабного политического сдвига, который наблюдается в Китае. Он ознаменован усилением государственного контроля за ключевыми секторами экономики, а также сферой технологий и образованием.

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Предполагаемые доходы китайского рынка онлайн-игр в 2021 году оцениваются в 45 миллиардов долларов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Не перевелись еще совки на земле украинской, которых хлебом не корми дай что то запретить.
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31.08.2021 03:20
+13
А что вам мешает так сделать по отношению к своим детям в индивидуальном порядке?
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31.08.2021 02:45
+10
типичный китайский фашизм и тоталитаризм. Нарушение прав и свобод людей. Никто не имеет права указывать что делать человеку. Хочет играть - пусть играет, это его личное дело, его жизнь. Фашисты создают концлагерь строгого режима.
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31.08.2021 02:45
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Подскажите, а можно в Украине так сделать ?
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31.08.2021 02:21 Ответить
А что вам мешает так сделать по отношению к своим детям в индивидуальном порядке?
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31.08.2021 02:45 Ответить
Ага, это наверное один из тех, кто в разговоре с друзьями жалуется, что из-за современных технологий они стали в реале встречаться гораздо реже. В разговоре через месенжер.
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31.08.2021 03:18 Ответить
Так ведь телесные наказания запрещены.
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31.08.2021 05:29 Ответить
Да, конечно можно. В совке тоже мало что смотрели.
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31.08.2021 03:15 Ответить
А зачем?
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31.08.2021 04:52 Ответить
Изучайте функцию "Parental Control", которая присутствует на современных андроидах
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31.08.2021 05:48 Ответить
Нельзя, совок ты тупой.
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31.08.2021 06:49 Ответить
Кстати, только поддерживаю. У нас тоже пора такое ввести. Но только у нас родители будут давать свои учётки детям чтобы те играли и не мешали им.
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31.08.2021 02:42 Ответить
Не перевелись еще совки на земле украинской, которых хлебом не корми дай что то запретить.
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31.08.2021 03:20 Ответить
А вы уверены что этот "Влад Тараненко" имеет отношение к Украине? Знаешь сколько на Рашке живут Тараненко, Матвиенко, Тимченко? А флажок с прокси любой прилепить можно
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31.08.2021 04:59 Ответить
Та они там водку употребляют в любом возрасте, в любое время и в любом количестве, а после нее, родимой, российскую душу на подвиги тянет.
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31.08.2021 05:37 Ответить
это все предрассудки, стереотипы о россии. потребление водки, на самом деле, в пересчете на количество взрослого населения, не такое и большое, и вполне сопоставимо с аналогичными показателями других стран сходных по географическому положению. к счастью, на выручку приходит настойка боярышника!
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31.08.2021 09:52 Ответить
Просто на ********* осталось 85-90 лямов, а стату лишнехромосомным набутылочным чехлам лепят со 150ти.
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31.08.2021 13:30 Ответить
Ага и скорей всего не тараненко а вралский просто своей фамилии стесняется!
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31.08.2021 05:59 Ответить
А еще, придумать чебурнет с китайским фаерволом.
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31.08.2021 03:21 Ответить
Однажды Великий Кормчий Мао приказал всем китайцам убивать воробьев. Мол, они портят урожай. И все сотни миллионов китайцев послушно ловили и убивали воробьев, пока не уничтожили всех. А потом умирали с голодухи, потому что расплодились гусеницы и сожрали весь урожай. Вымерло под 50 миллионов (это больше 10 наших Голодоморов).
При этом у нас развенчали и осудили мудака Сталина сразу же после его смерти, а у них Мао до сих пор национальный герой. Везде его портреты висят.
Так что, всем любителям китайщины, взять это на заметку. Более упоротых коллективистов, буквально поклоняющихся государству и презирающих личную свободу, нет на всем белом свете. Даже у москалей больше свободолюбия и индивидуальности, чем у китайцев.
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31.08.2021 07:48 Ответить
типичный китайский фашизм и тоталитаризм. Нарушение прав и свобод людей. Никто не имеет права указывать что делать человеку. Хочет играть - пусть играет, это его личное дело, его жизнь. Фашисты создают концлагерь строгого режима.
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31.08.2021 02:45 Ответить
у них так уже 5 тысяч лет со времен династии Ся
общественный интерес все права личности ничто
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31.08.2021 02:58 Ответить
Вроде слова Маккартура, про то, что нужно всего одно поколение, чтобы свобода превратилась в тиранию. Учитывая его японский и корейский опыт, он знал о чем говорит.
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31.08.2021 03:12 Ответить
Солдат готовят. Знают что за "ковид" их стирать с лица земли будут.
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31.08.2021 03:36 Ответить
Китайцы уже скупили пол-Африки и заселили пол-Сибири. Лукашенко давно у дядюшки Си на прикорме. За ***** и разговора нет. Так что с лица Земли китайцев не сотрут и даже не накажут. Максимум торговую войну объявят. Но куда сытым европейцам без китайского ширпотреба?
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31.08.2021 04:56 Ответить
похоже подростки в Китае теперь будут выпригивать из окон в знак протеста.
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31.08.2021 04:13 Ответить
....как бы без мата.. они рехнулись..
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31.08.2021 04:43 Ответить
Идиотизм старых маразматиков! Мне интересно как они смогут это проверить и проконтролировать, что на каждого малолетнего китаеза "счетчик" установят? Для начало бы хотя бы подсчитали сколько у них вообще детей рождается и сколько проживает! Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю - Цензор.НЕТ 7755
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31.08.2021 05:36 Ответить
Маразм, ограничение свобод и идеологический/религиозный фанатизм крепчает век от века! Если в древнем Риме старые сенаторы-маразматики всего лишь запретили борделям открываться раньше полудня, чтоб подростки-гимназисты не прогуливали занятия, но им и в голову не могло прийти запретить детям удовлетворять свои естественные половые потр**ности, которые у них есть как у любой биологической особи, то сейчас "моралисты"-ханжи бьются в истерике даже от такой постановки вопроса, хотя по факту подрости как **@лись, так и **@тся /в подворотнях/!
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31.08.2021 06:48 Ответить
А вы думали для чего провайдерам услуг знать ваш возраст, адресс и реальное имя ? Вот для того чтобы вас контролировать. Пропагандируйте анонимность, товарищи, и защищайте свое право !
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31.08.2021 05:46 Ответить
Pleasantville - шедевр кино, который стоит посмотреть каждому!
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31.08.2021 06:06 Ответить
Дибилы совковые. Хотя я уверен, кацапские яжемамки это с визгами одобрят.
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31.08.2021 06:50 Ответить
улыбнуло! как "государство" это проконтролирует? Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю - Цензор.НЕТ 1754
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31.08.2021 07:10 Ответить
В Китае смогут.
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31.08.2021 08:03 Ответить
Там цифровой концлагерь. Они знают всё.
Поэтому кстати и с ковидом разобрались. Все перемещения и все контакты китайцев фиксируются. Соответственно есть возможность отловить всех заразных и потенциальных носителей.
Не исключено что они его специально запустили. Сами то пострадали незначительно. А вот всех своих потенциальных врагов/конкурентов серьезно опустили.
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31.08.2021 09:04 Ответить
Вот это правильно!
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31.08.2021 07:45 Ответить
Зебил?
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31.08.2021 07:57 Ответить
cынок, оторвись от компьютера, хватит дрочить уже Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю - Цензор.НЕТ 8903
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31.08.2021 08:25 Ответить
КПК будет молодняк маодзедуна обучать любить,
клован и ярмак навострили уши,
клована тоже надо любить
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31.08.2021 08:08 Ответить
Вот читаешь комменты в новостях про суициды детей, глупые смерти на вагонах электричек или про жестокость детей и все пишут одно и тоже,- "что за дети пошли, комьютерные игры и тик токи, больше им ничего ненадо, надо с этим бороться, ынтернет зло". А как дело коснулось ненавистного Китая, да как они посмели,да где же свобода для детей, да в утиль этих комуняк. А обьяви о том законе кто-то из наших союзников, кричали бы вот это молодцы, вот это заботятся о своем народе.Это просто предвзятость именно к Китаю. Пс я за свободу действий и слова и считаю только родители имеют право ограничивать в чем то детей, если это "в чем то" законно конечно.
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31.08.2021 11:11 Ответить
И запомните.Играть больше 3х часов-это деградация и угроза китайской нации
Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю - Цензор.НЕТ 980 Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю - Цензор.НЕТ 6193
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31.08.2021 12:39 Ответить
Знаете, наверно где-то в глубине души я поддерживаю подобные запреты потому что в первую очередь нужно смотреть во что именно они играют, поверьте, это действительно важно. Я лично своим практически не даю, контролирую, сама могу разве что полчасика поиграть в https://mediarepost.ru/ 1win , и считаю такой подход правильный
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21.05.2023 07:48 Ответить
 
 