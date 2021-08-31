Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше 3 часов в неделю
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Китае власти запретили детям младше 18 лет играть в онлайн-видеоигры чаще трех раз в неделю. Продолжительность каждого сеанса игры не должна превышать 60 минут.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Новые правила относятся к любым типам устройств, включая мобильные телефоны. Теперь лица моложе 18 лет смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа по местному времени.
Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Они обязаны проверять возраст пользователей, требуя при регистрации реальные имена пользователей и номера их телефонов.
Ранее в Китае действовали более мягкие ограничения – в частности, онлайн-игры для несовершеннолетних были запрещены в ночное время.
"Подростки – это будущее нашей родины, – цитирует агентство "Синьхуа" чиновника китайского ведомства по контролю за печатью и публикациями. – Защита физического и душевного здоровья несовершеннолетних связана с жизненно важными интересами народа и с воспитанием молодого поколения в эпоху национального обновления".
Как отмечает агентство Reuters, ужесточение контроля за поведением детей и подростков в онлайн-пространстве – часть масштабного политического сдвига, который наблюдается в Китае. Он ознаменован усилением государственного контроля за ключевыми секторами экономики, а также сферой технологий и образованием.
Предполагаемые доходы китайского рынка онлайн-игр в 2021 году оцениваются в 45 миллиардов долларов.
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При этом у нас развенчали и осудили мудака Сталина сразу же после его смерти, а у них Мао до сих пор национальный герой. Везде его портреты висят.
Так что, всем любителям китайщины, взять это на заметку. Более упоротых коллективистов, буквально поклоняющихся государству и презирающих личную свободу, нет на всем белом свете. Даже у москалей больше свободолюбия и индивидуальности, чем у китайцев.
общественный интерес все права личности ничто
Поэтому кстати и с ковидом разобрались. Все перемещения и все контакты китайцев фиксируются. Соответственно есть возможность отловить всех заразных и потенциальных носителей.
Не исключено что они его специально запустили. Сами то пострадали незначительно. А вот всех своих потенциальных врагов/конкурентов серьезно опустили.
клован и ярмак навострили уши,
клована тоже надо любить