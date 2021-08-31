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Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу

К процессу урегулирования на востоке Украины нужно активнее привлекать США - и для этого необязательно расширять Нормандский формат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

По его мнению, прежде всего необходимо назначить нового спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, который бы координировал работу по переговорному процессу в целом.

"Должен быть назначен уполномоченный, который бы нес ответственность за все, что касается урегулирования конфликта, - как это было у меня, когда я выполнял работу по взаимодействию с Францией, Германией, НАТО, ОБСЕ, ЕС, Россией, Канадой, Великобританией. Но сейчас существует определенный пробел, и такая ситуация продолжается уже несколько лет. Я считаю очень важным, чтобы США активнее занялись этим вопросом", - сказал Волкер.

По его словам, чтобы США могли присоединиться к Нормандскому формата, нужно положительное решение всех четырех участников.

"Нормандский формат был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить любую из сторон, кроме Украины, - они бы не захотели добавлять США к Нормандскому формату. Россия точно не захотела бы. Франция не захотела бы", - признал дипломат.

Но вопрос - в каком формате или вне его - помогать отстаивать Украине территориальную целостность, не так уж и важен, заметил Волкер.

"Реальная проблема здесь в том, чтобы прямо сейчас изменить счет с Россией. Россия считает, что она может продолжать агрессию против Украины с относительно небольшими потерями, без сопротивления со стороны Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. Поэтому она и продолжает. Что должны сделать Соединенные Штаты - это сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, НАТО, ЕС, Великобританию, Канаду, всех вместе, чтобы они давали отпор российской агрессии, чтобы Россия увидела, что ее ситуация меняется и ухудшается. Нельзя просто так продолжать агрессию и не нести никаких расходов или не иметь потерь", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины

Он добавил: давление приведет к тому, что ситуация в России будет ухудшаться, и она вынуждена будет согласиться на эффективные переговоры: "И в тот самый момент, когда Россия захочет "найти решение", мы уже должны иметь его на столе. Минские документы создают основу для этого".

Волкер отметил, что украинское правительство всегда готово выполнять договоренности о мире в Украине.

"В свою очередь Россия этого просто не хочет. Поэтому нужно сделать так, чтобы для России счет и цена изменились. И дело вовсе не в формате. Речь идет о мобилизации давления на Россию, чтобы заставить ее понять, что такая политика обойдется ей слишком дорого", - резюмировал дипломат.

Напомним, 31 августа начинается официальный визит в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.
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Топ комментарии
+8
Що для цього треба зробити ? Спалити на Майдані український прапір , чи поставити там же , пам'ятник моторилу і гіві .?? Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 4067 ..Чим ще таким можна задобрити ї..чу проригівсько-рузькомірську вату , щоб вона захотіла жити в Україні .?
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31.08.2021 07:38
+4
Интересно. Оказывается жабоеды против участия США в переговорах. Да Меркельша, походу, тоже играет на стороне паРаши...
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31.08.2021 07:16
+4
Вот Волкера и вернуть, он им кровь попортит всем.
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31.08.2021 07:33
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Интересно. Оказывается жабоеды против участия США в переговорах. Да Меркельша, походу, тоже играет на стороне паРаши...
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31.08.2021 07:16 Ответить
больше санкций ,по искам конфисковывать все движущее и недвижущее
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31.08.2021 07:22 Ответить
Повернення Криму і Донбасу можливе лише за наявності такого бажання у переважної більшості жителів цих територій. А нині ніхто навіть не намагається щось зробити щоб таке бажання виникло.
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31.08.2021 07:23 Ответить
Що для цього треба зробити ? Спалити на Майдані український прапір , чи поставити там же , пам'ятник моторилу і гіві .?? Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 4067 ..Чим ще таким можна задобрити ї..чу проригівсько-рузькомірську вату , щоб вона захотіла жити в Україні .?
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31.08.2021 07:38 Ответить
А их нужно спрашивать ?

Кого не устраивает Украина - границы открыты, валите хоть в Гондурас.
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31.08.2021 09:35 Ответить
І хто ж повинен призначити цього уповноваженого ?
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31.08.2021 07:26 Ответить
Байден, але він навіть посла не призначив.
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31.08.2021 13:02 Ответить
Ближайшие пару дней, многое прояснят.
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31.08.2021 07:31 Ответить
Верно сказал. - Неважно кто. Важно как.
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31.08.2021 07:32 Ответить
Вот Волкера и вернуть, он им кровь попортит всем.
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31.08.2021 07:33 Ответить
Ну был он, много попортил ? Балабольство одно
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31.08.2021 09:30 Ответить
Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 1256 Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 7683
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31.08.2021 07:34 Ответить
Помилився старий, наразі валять США
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31.08.2021 13:03 Ответить
Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 6970...
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31.08.2021 07:36 Ответить
І тут же пропонує,ідти на поступки обнаглівшому путлєру.Як альтернативу пропонує поліцію ОБСЄ,яку сьогодні руськіє окупанти хочуть пускають,не хочуть - посилають.А що ОБСЄ?Витирає ШМАРКЛІ і мовчки ідуть.Поліція ОБСЄ - це фіговий лист,щоб одурачити українців.Виникає питання?А потрібна така "цілістність" по путінські, яка поганіше за те,що є сьогодні.Парадокс в тому,що воююча,з окупованими територіями Украіна - це держава,а "цілістна" - це незрозуміле утворення,де ЗРАДНИКИ будуть диктувати умови всім іншим.Може вже досить гратися в вибухонебезпечну,для держави,"цілістність"?
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31.08.2021 07:48 Ответить
тож щоб змінити рахунок кацапам за війну , їм дозволили добудувати ПП-2 ? геніально !
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31.08.2021 07:54 Ответить
нужен реактор на быстрых нейтронах для получения плутония
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31.08.2021 08:05 Ответить
Їх вистачає в Україні.
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31.08.2021 13:04 Ответить
чтобы изменить счет в нашу пользу,нужно поменять президента! с этим клоуном у нас ничего кроме геноцида своего народа не получается. он запретил нашим ребятам стрелять в ответ,а самое главное,упреждать провокационную стрельбу по нашим,т.е. дейсвовать на опережение. с таким главкомом счет можно увеличить только в пользу путлера.
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31.08.2021 08:26 Ответить
Дональд Трамп поволил РАБссии построить 92 % Газогона Северное дерьмо -2 Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8183
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31.08.2021 08:30 Ответить
При ньому Германія боялася рипнутися через санкції, ерефія сама і за власний рахунок, собі у збиток тянула під санкціями і низькій ціні на вуглеводні. А зараз вона на коні і диктує ціну.
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31.08.2021 13:06 Ответить
В таком случае надо было бы упомянуть и о решающей и ответственной роли инопланетян как независимых посредников в переговорном процессе.
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31.08.2021 08:35 Ответить
И кто заставит США это сделать?
Может попросить Китай нагнуть США в украинском вопросе. Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6445
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31.08.2021 09:00 Ответить
Поки на фронті буде зберігатися ситуація коли щодня гине наш 1 воїн, і тільки після його загибелі наші починають відповідати - війна триватиме нескінченно! А от коли ми не будемо чекати поки нашого воїна уб'ють, а будемо щодня створювати 2 .."вантаж 200".. для окупантів,
війна закінчиться через 1 рік. Але для цього потрібна хоробрість Командувача, а не його метушня у влаштовуванні "договорняків" з різними "сторонами" яким начхати на Україну.
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31.08.2021 09:19 Ответить
Війну неможливо виграти боючись вистрілити першим!
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31.08.2021 09:27 Ответить
ВОЛКЕР ДОБРЕ РОЗІБРАВСЯ В СИТУАЦІЇЇ І РІШУЧЕ ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ. ОТ ЙОГО Й ТРЕБА ЗНОВУ ПРИЗНАЧИТИ ПРЕДСТАВНИКОМ США . ЗЕРКАЛЬ ДАРЕМНО ТА НЕ ОБГРУТОВАНО ВИСТУПИЛА ПРОТИ ВОЛКЕРА , ЧИМ ПРОЯВИЛА СВОЮ ПОЛІТИЧНУ НЕЗРІЛІСТЬ . А ЖАЛЬ.
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31.08.2021 10:28 Ответить
 
 