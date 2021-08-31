Нужно изменить счет и цену для России: Волкер рассказал о роли США в переговорах по Донбассу

К процессу урегулирования на востоке Украины нужно активнее привлекать США - и для этого необязательно расширять Нормандский формат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

По его мнению, прежде всего необходимо назначить нового спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, который бы координировал работу по переговорному процессу в целом.

"Должен быть назначен уполномоченный, который бы нес ответственность за все, что касается урегулирования конфликта, - как это было у меня, когда я выполнял работу по взаимодействию с Францией, Германией, НАТО, ОБСЕ, ЕС, Россией, Канадой, Великобританией. Но сейчас существует определенный пробел, и такая ситуация продолжается уже несколько лет. Я считаю очень важным, чтобы США активнее занялись этим вопросом", - сказал Волкер.

По его словам, чтобы США могли присоединиться к Нормандскому формата, нужно положительное решение всех четырех участников.

"Нормандский формат был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить любую из сторон, кроме Украины, - они бы не захотели добавлять США к Нормандскому формату. Россия точно не захотела бы. Франция не захотела бы", - признал дипломат.

Но вопрос - в каком формате или вне его - помогать отстаивать Украине территориальную целостность, не так уж и важен, заметил Волкер.

"Реальная проблема здесь в том, чтобы прямо сейчас изменить счет с Россией. Россия считает, что она может продолжать агрессию против Украины с относительно небольшими потерями, без сопротивления со стороны Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. Поэтому она и продолжает. Что должны сделать Соединенные Штаты - это сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, НАТО, ЕС, Великобританию, Канаду, всех вместе, чтобы они давали отпор российской агрессии, чтобы Россия увидела, что ее ситуация меняется и ухудшается. Нельзя просто так продолжать агрессию и не нести никаких расходов или не иметь потерь", - подчеркнул дипломат.

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Он добавил: давление приведет к тому, что ситуация в России будет ухудшаться, и она вынуждена будет согласиться на эффективные переговоры: "И в тот самый момент, когда Россия захочет "найти решение", мы уже должны иметь его на столе. Минские документы создают основу для этого".

Волкер отметил, что украинское правительство всегда готово выполнять договоренности о мире в Украине.

"В свою очередь Россия этого просто не хочет. Поэтому нужно сделать так, чтобы для России счет и цена изменились. И дело вовсе не в формате. Речь идет о мобилизации давления на Россию, чтобы заставить ее понять, что такая политика обойдется ей слишком дорого", - резюмировал дипломат.

Напомним, 31 августа начинается официальный визит в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.