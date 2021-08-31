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Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу

Во Франции работники общепита, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров отныне обязательно должны иметь санитарный пропуск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RFI.

Санитарная пропуск - это документ, подтверждающий полную вакцинацию, отсутствие заражения COVID-19 (отрицательный тест со сроком 72 часа) или перенесенной недавно коронавирусной инфекцией.

Для посетителей многих заведений, учреждений (а также общественных мероприятий) такое правило действует уже несколько недель. А с понедельника, 30 августа, санитарные пропуска становятся обязательными и для их работников.

По словам представителя правительства Габриэля Аттали, в течение первой недели власть еще будет мириться со случаями отсутствия санитарных пропусков у лиц, которые обязаны их иметь для работы. Однако затем начнут действовать санкции, предусматривающие временное прекращение рабочих контрактов и отстранения от работы без выплаты заработной платы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Франция протестует против ковид-ограничений: 160 тыс. человек вышли на улицы, 16 задержанных. ВИДЕО

В эфире franceinfo Атталь рассказал, что в ближайшее время количество жителей Франции, кто сделал хотя бы одну COVID-прививку, достигнет 50 млн. При этом он не исключил введения обязательной вакцинации, если того потребует санитарная ситуация.

Как сообщалось, во Франции на митинги против так называемых "паспортов здоровья" и связанных с этим ограничений вышли почти 160 000 человек.

Протесты вспыхнули после того, как парламент принял закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей, а также расширил действие COVID-паспортов.

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Топ комментарии
+11
Похоже Франция становится колыбелью ковид-фашизма Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу - Цензор.НЕТ 3924
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31.08.2021 07:39
+8
Они прям все делают для новой французкой революции
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31.08.2021 07:25
+7
Очень странный вирус этот ковид. Талибов не берет, БЛМщиков тоже, да и вообще во время массовых мероприятий о его существовании даже не вспоминают.
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31.08.2021 08:26
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Они прям все делают для новой французкой революции
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31.08.2021 07:25 Ответить
" нас запомнят. как тех кто позволил свободным обществам превратится в кошмар антиутопий ?Или как тех .кто защищал свободы ? "
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31.08.2021 08:14 Ответить
Похоже Франция становится колыбелью ковид-фашизма Пандемия COVID-19: во Франции без "паспортов здоровья" теперь могут не пустить на работу - Цензор.НЕТ 3924
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31.08.2021 07:39 Ответить
В Європі.
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31.08.2021 07:57 Ответить
Очень странный вирус этот ковид. Талибов не берет, БЛМщиков тоже, да и вообще во время массовых мероприятий о его существовании даже не вспоминают.
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31.08.2021 08:26 Ответить
Комерційний вірус
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31.08.2021 08:27 Ответить
Попытка загнать в стойло все население планеты.
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31.08.2021 08:32 Ответить
Старушка президентша в группе риска.
Надо её обезопасить.)
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31.08.2021 07:44 Ответить
Так многие делают, у нас то же с октября так будет, уже озвучили на ОПЗ
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31.08.2021 07:53 Ответить
Коронаталибан.
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31.08.2021 07:54 Ответить
фашизм не пройдет! Пандемія COVID-19: у Франції без "паспортів здоров'я" тепер можуть не пустити на роботу - Цензор.НЕТ 7648
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31.08.2021 08:00 Ответить
А тем временем, в результате принятых ранее мер, заболеваемость ковидом во Франции уже начала заметно снижаться...
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31.08.2021 08:06 Ответить
Та таке...
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31.08.2021 08:21 Ответить
добровольная вакцинация, ага
зы даже на паРаше такого нет.
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31.08.2021 09:01 Ответить
А чим раша від інших колоній відрізняється?
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31.08.2021 09:25 Ответить
вот так и зарождается фашизм.... несогласных - в газовые камеры!!!!!!
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31.08.2021 13:11 Ответить
 
 