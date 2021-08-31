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Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 августа в мире зарегистрировали 519 098 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 582 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 217 919 804 случаев инфицирования, из них 519 098 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 523 998 человека, из них 7 582 за минувшие сутки. 

Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей 01

Побороли болезнь и вылечились 194,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 62-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20-ю, по летальным случаям - 46-ю и 10-ю позицию соответственно.

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Топ комментарии
+8
"Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 (ТОЧКА) в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей". Админы, поставьте правильно точку в заголовке! А то получается, что в Великобритании 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей!!!
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31.08.2021 08:50
+7
.. ну так и делайте выводы...на количество зараженных...количество умерших. Вакцина не гарантирует ..что Вы не заразитесь. Вакцина облегчает Вам значительно протекание болезни и снижает вероятность смертного исхода.
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31.08.2021 08:25
+4
Заголовок с ошибкой.
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31.08.2021 09:06
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треш какой то
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31.08.2021 07:51 Ответить
О Госсподи .. Ну знову , почалось в колгоспі утро . Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей - Цензор.НЕТ 1351 . Як цей ковід вже дістав .!!
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31.08.2021 07:51 Ответить
Все ще тільки починається! Відпочиваю в Болгарії - таке враження що про існування масок тут навіть і не чули!
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31.08.2021 07:53 Ответить
Такую же херню наблюдал в венгрии. В хорватии, словении и италии не лучше.
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31.08.2021 09:15 Ответить
Самые вакцинированые страны ,выводы делайте сами. И в частности а что там в беларуси
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31.08.2021 08:00 Ответить
.. ну так и делайте выводы...на количество зараженных...количество умерших. Вакцина не гарантирует ..что Вы не заразитесь. Вакцина облегчает Вам значительно протекание болезни и снижает вероятность смертного исхода.
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31.08.2021 08:25 Ответить
Заболел знакомый около 60 лет ему,две прививки у него есть.Очень сильный диабет не помню точно но очень высокий сахар у него.Так переболел как простудой всё легко прошло.
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31.08.2021 12:03 Ответить
.. на личном примере... из восьмерых заболевших... мне 60 самый старший...с прививками Астра Зенега ...как насморк... Остальные без прививок...четверо средней тяжести ..двое тяжело.. с высокой температурой.один уже третью неделю.. 32 года... с проблемами с лёгкими. Дело каждого...когда и как дохнуть!!!))))
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31.08.2021 12:19 Ответить
Я в прошлом году переболел можно сказать легко температура 38 три дня потом скакала 37-37.4 ещё дней 10 но чувствовал что ее нет вообще.Жена подхватила от меня у её хуже было температура дня 3 была до 41!! Но говорит я чувствую себя хорошо мы сбивали парацетамолом и много чая воды.Потом как и у меня скакала долго.Мы думали градусник не правильно показывает купил новый.Ну не может быть чтобы с температурой 41 ты нормально себя чувствуешь.Выходит эта зараза такая даёт такие эффекты.После организм примерно пол года приходил в себя,быстрая утомляемость,слабость, какие то боли в сердце и так далее.Нам по 40 лет.
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31.08.2021 12:30 Ответить
...ну смерть моих родственников не обошла... Умер сват в 54 года от ковида... Началось легко... закончилось трагически. Пара знакомых ушли в мир иной аналогично.... Все без прививок..раньше. Сейчас попрививались ещё в первой волне... Пока ни одного ..привитого не ушло... и тяжёлых случаев не было... Само состояние после первой прививки разное. Жена два дня под 40... у товарища аналогично...Потом резкий спад и всё ушло. Слова врача. Это их реакция на ковид... Вот так бы было...если бы хватанули ковид... но не два дня... а неизвестно сколько и выдержали бы? Но повторюсь. Каждый выбирает сам..как сдохнуть!!!))))
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31.08.2021 12:48 Ответить
Британские сладкоежки уже на бустерную облизываются.
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31.08.2021 08:08 Ответить
"Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 (ТОЧКА) в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей". Админы, поставьте правильно точку в заголовке! А то получается, что в Великобритании 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей!!!
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31.08.2021 08:50 Ответить
Тоже заголовок два раза перечитывал. С первого раза волосы встали, пардон, вверх дыбом
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31.08.2021 11:21 Ответить
Им пофиг. До сих пор не поменяли... Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей - Цензор.НЕТ 2869
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31.08.2021 11:28 Ответить
Заголовок с ошибкой.
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31.08.2021 09:06 Ответить
 
 