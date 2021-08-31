Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 августа в мире зарегистрировали 519 098 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 582 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 217 919 804 случаев инфицирования, из них 519 098 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 523 998 человека, из них 7 582 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 194,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 62-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20-ю, по летальным случаям - 46-ю и 10-ю позицию соответственно.