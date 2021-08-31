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В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 356 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 31 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 31).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 госпитализированы - 470 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 летальных исходов - 51;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 257 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 21 236 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 031 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 17 747 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 заболели - 2 286 296 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 207 940 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 789;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 980 323.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 1 356 новых случаев заражения, 1 257 человек выздоровели 14

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Странно.А вакцинация и карантин?Не порядок.Потихоньку нарит готовят к этому
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31.08.2021 08:15 Ответить
Що таке "нарит"?
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31.08.2021 08:34 Ответить
ну нарид жеж, хотя какая разница В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2403
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31.08.2021 08:57 Ответить
нарід

нарі́д, наро́ду, чол., діал.
Те саме, що народ.

Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? (Улас Самчук, Нарід чи чернь?, 1941);

Нарід довготерпеливий і многомилостивий, як сам Господь, довго зносить все, молючись та плачучи, але як чаша переливається - горе гнобителям! (Гнат Хоткевич, Два Гетьмани, 1991);
Він, український нарід, втомився у трикутнику боротьби із Степом, з Москвою та натиском шляхетсько-католицької Польщі (Михайло Грушевський, Історія України-Руси, Т. 1, 1991);
- Хто ж за суддю буде? - звів Каледін брови. - Нарід! (Михайло Шолохов, Тихий Дін, Кн. 2, пер. Каца, 1931);
Вільний тлумачний словник, 2019
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31.08.2021 09:44 Ответить
 
 