В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Харькове закончился многомесячный процесс консультаций и переговоров между проукраинскими политсилами о выдвижении единого кандидата в мэры Харькова.
Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Гудименко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в процессе участвовало большинство проукраинских партий региона, включая парламентскими - ЕС и "Голос".
"По результатам переговоров и голосования единым кандидатом избрали Константина Немичева ("Национальный Корпус"). Он пойдет на выборы как самовыдвиженец при поддержке проукраинских политических сил", - написал Гудименко.
Он добавил, что протокол об этом подписали представители всех политических сил, принимавших участие в процессе от начала до конца, а именно: "Европейская Солидарность", "Голос", "Нацкорпус", "Демократична сокыра" и нескольких других партий.
Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.
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P.S. Почему, если избиратель Януковича-порошенко, то он обязательно гопота?
Кацап, ты тут палишься как в том анегдоте Штирлиц.
А в реале - не проголосовал в 2010 за Тимошенко - значит привёл Януковича и войну в Украину. Увянь, враг
Крым верни
А остальные про-чьи?
зы хотя кому-то и мертвячук - украинский националист.
Против СН и ОПЗЖ надо объединяться и гнать их вместе.
Вместе с остальными проукраинскими партиями твоего засцаного наркомана ЗЕ и его наркоманских слуг Коломойского вполне можно будет засунуть куда дальше Кривого Рога.
Интересно, сколько их конкурентам это стоило?
Деятельность для "галочки", вместо того, чтобы найти вменяемого беспартийного.
Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.Источник: https://censor.net/ru/n3285408