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Новости Политика Украины
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выборы (7957) мэр (844) Харьков (3246) Гудименко (6)

В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев

В Харькове закончился многомесячный процесс консультаций и переговоров между проукраинскими политсилами о выдвижении единого кандидата в мэры Харькова.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Гудименко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в процессе участвовало большинство проукраинских партий региона, включая парламентскими - ЕС и "Голос".

"По результатам переговоров и голосования единым кандидатом избрали Константина Немичева ("Национальный Корпус"). Он пойдет на выборы как самовыдвиженец при поддержке проукраинских политических сил", - написал Гудименко.

Он добавил, что протокол об этом подписали представители всех политических сил, принимавших участие в процессе от начала до конца, а именно: "Европейская Солидарность", "Голос", "Нацкорпус", "Демократична сокыра" и нескольких других партий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Харькова: Добкин говорит, что идет "самовыдвиженцем от харьковчан"

Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.

В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель Нацкорпуса Константин Немичев 01
В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель Нацкорпуса Константин Немичев 02
Фото: Гудименко/Facebook

В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель Нацкорпуса Константин Немичев 03

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Топ комментарии
+13
гавкай гавкай дурачек У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 7039
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31.08.2021 08:57
+10
Они не малоросы, они калаборанты
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31.08.2021 09:09
+10
Ну да! Для тебя, видно, только беня выразитель твоих исконных желаний!
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31.08.2021 09:15
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На жаль- шансів "0"!
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31.08.2021 08:35 Ответить
А де ж традиційні нацжони нацсуки, та Біла вошь? Ох і дистипліна .
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31.08.2021 09:14 Ответить
В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев - Цензор.НЕТ 5517
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31.08.2021 08:38 Ответить
в Харькове админресурс решает все! Ватаны, бюджетники прямо уссыкаются от радости, что у них такой хороший мер Терехов, сводил в зоопарк, покатал на ретро трамвае, в метро внезапно упал пассажиропоток и теперь надо опять поднимать цену проезда из-за занижений, метро стало внезапно не прибыльным....
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31.08.2021 08:41 Ответить
в метро задержки зарплат, сокращения.... новых рабочих мест нет....После обьединения турбоатома с электротяжмашем (турбомаша) скорее всего будут сокращения - дублирующие сотрудники. Кроме того есть возможность сдать в металлолом оборудование которое будет дулировать.....
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31.08.2021 08:45 Ответить
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З якого такого переляку ПЄС і ГОЛОС записали в проукраїнськи сили? ))) Це відгалуження партії регіонів....
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31.08.2021 08:43 Ответить
гавкай гавкай дурачек У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 7039
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31.08.2021 08:57 Ответить
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Не відгалуження, а прямые наследники: ПР-БПП-ПЕСы - мимикрируюшие организации-однодневки (нескольколетки)
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31.08.2021 09:05 Ответить
Ну да! Для тебя, видно, только беня выразитель твоих исконных желаний!
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31.08.2021 09:15 Ответить
Кто такой беня?
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31.08.2021 09:36 Ответить
моя ж ты пуся! Тебе в Зажопинске товарищ майор забыл довести список погремух укринского политикума???? Не пались, лаптеногий!
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31.08.2021 09:57 Ответить
Погремухи - это у гопников.
P.S. Почему, если избиратель Януковича-порошенко, то он обязательно гопота?
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31.08.2021 10:01 Ответить
Зато у зелёных какая интеллигенция! У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 4243
Кацап, ты тут палишься как в том анегдоте Штирлиц.
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31.08.2021 10:07 Ответить
Потому что тебе, быдлота ты подзаборная, так понятнее!
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31.08.2021 10:22 Ответить
Ну ты и дебил , нисколько не спалился написав овоща , как "Янукович" , ещё и с большой буквы 😜
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31.08.2021 10:26 Ответить
Дебил тот, кого ещё в школе не научили писать фамилии (даже если речь про рыговоров Януковича и Порошенко) - с большой буквы
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31.08.2021 15:01 Ответить
Это хорошо что вы самокритичны , хотя и дебил , посмотри с какой буквы ты фамилию Пети написал в коменте выше 😄
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31.08.2021 15:36 Ответить
Янукович-порошенко - это одно слово
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01.09.2021 04:57 Ответить
Ты ещё дебильнее и тупее чем кажешься
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01.09.2021 08:43 Ответить
Судя по твоим кривляниям, ты и такие как ты, именно привели Януковича в Президенты, не проголосовав "ЗА" Тимошенко
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31.08.2021 15:04 Ответить
А я думаю это ворофка Юлька виновата , когда против Ющенко топила
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31.08.2021 15:40 Ответить
Предатель Ющенко и такие, как ты, привели во власть Януковича и войну в Украину. Лишь бы не пострадать от патриота Тимошенко. Законспектируй
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01.09.2021 04:56 Ответить
Я видел как на пресс-конференции ворофка вместе с ****** хихикал над Ющенко , а потом не поддержала осуждение нападения параши на Грузию и ты здесь мне будешь рассказывать что Юлька патриот , ага патриот своего кармана
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01.09.2021 08:40 Ответить
Над предателем Украины Ющенко надо не только смеяться, а сажать его (с Фирташем и Дубиной) на нары
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01.09.2021 10:42 Ответить
Юлькализ чья бы корова мычала , с кацапами срать на одном гектаре в западло , а не то что стоять рядом , а в принципе у ворофки никогда не было принципов- только бабло перед глазами
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01.09.2021 12:01 Ответить
Это пустой словогон.
А в реале - не проголосовал в 2010 за Тимошенко - значит привёл Януковича и войну в Украину. Увянь, враг
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01.09.2021 13:22 Ответить
Яке ти дурне , війна з парашою була би , це питання часу , а що твоя юлька ворофка ми їй це на сцені на майдані казали куди вона приїхала на візку і в лабутенах
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01.09.2021 20:53 Ответить
Бы да ка бы во рту выросли грибы, усохни, избиратель Януковича
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02.09.2021 06:25 Ответить
Кацапориле яке коли - да зачмирили твою ворофку на майдані , а овощу під сраку дали , а ти чмо в цей час діван пропердів
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02.09.2021 12:26 Ответить
Ну, Овощу-то явно не ты давал на выборах под сраку. Ты лично затянул его в Президенты, а с ним войну, гопник... враг
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02.09.2021 16:36 Ответить
Кацапе відпочинь , якщо ти дурковате то і нема з тобою про що балакати телепень , сиди і далі на дівані і дрочи на ворофку
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02.09.2021 23:06 Ответить
Не забудь поздравлять Виктора Фёдоровича с праздниками, избиратель Януковича. Он будет рад
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03.09.2021 07:04 Ответить
Свинособака пиши українською
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03.09.2021 07:20 Ответить
Избиратель Януковича, пиши на английском
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03.09.2021 08:06 Ответить
Що твоя кацапська щелепа не дозволяє і розумова обмеженость спілкуватися українською ?
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03.09.2021 10:31 Ответить
Ты враг, приведший с Януковичем в мою страну войну. А с врагом правил нет. Усохни
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03.09.2021 13:52 Ответить
Довбень так навіщо ви овоща в Ростов забрали а зараз кажете що ми к вам в мокшандію війну привели Ви там що на расісі глуздом з'їхали?
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03.09.2021 14:55 Ответить
Чтобы ты, враг, его на второй срок не выбрал
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03.09.2021 15:21 Ответить
Ну я кацапам завжди був ворогом , так що тримай і далі його в расісі 😜
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03.09.2021 16:44 Ответить
В реале ты их друг и помощник.

У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 275

Крым верни
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03.09.2021 16:51 Ответить
Мокша так за Крим в 14 юлька кричала на РНБО що не треба з кацапами воювати , та що всі питання до своєї бохині
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03.09.2021 19:59 Ответить
Нажаль в Україні ше достатньо інфантильних громадян які очоче вірять всіляким пройдисвітам. Так що Петро Чайка обов'язково знайде довірливих простаків.
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31.08.2021 09:25 Ответить
вароФФку в Харкові не взяли в коло проукраїнських сил, от і юдеботи він та Spartacuss - кіпішують.
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01.09.2021 09:21 Ответить
ПЄС очікувано вже передумав, після того, як їх кандидат не пройшов. Будуть ідти окремо.
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31.08.2021 11:25 Ответить
в Харькове вообще сложно, что б не дать допе стать мером. надо голосовать за тереха, хотя шо то шо то одно г..но)) слишком ватный город к сожалению...
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31.08.2021 08:46 Ответить
Воры и бандиты правили ,а в отдельных регионах и правят.Ментальность такова.После почти годового ремонта открыли в Харькове 300 метровую часть бульвара Юрьева.Что сделано силами 1,5 миллионного города?Сменили плитку 2011 года и поставили рашистскую детскую площадку.Все сделано тяп -ляп авральным методом.Ни приличного благоустройства ,ни травки.При дожде вся грязь с ,,газонов" будет на плитке.Эту работу можно было сделать в ,максимум ,за месяц,при соблюдений всех правил строительного производства.То же с близ расположенным фонтаном у ДС.Методы Терехова-калька с методов Кернеса.Ну а Дупа - это вообще пустое место без Кернеса.В Харькове вор на вору сидит и вором погоняет .Я имею ввиду власть.Это было ,есть и пока будет,к сожалению.
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31.08.2021 09:02 Ответить
Відколи це неадекватна гопота стала "проукраїнською силою"?
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31.08.2021 08:46 Ответить
Эпохальное событие в жизни Харькова.Заживем!!Смерть рашистским оккупантам!!
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31.08.2021 08:48 Ответить
Он не пройдет,даже шансов нет;
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31.08.2021 09:15 Ответить
А партії СН серед Патріотичних Сил і не має! Я ж казав, що вони малороси.
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31.08.2021 08:52 Ответить
Они не малоросы, они калаборанты
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31.08.2021 09:09 Ответить
як і матьківщини - помітив?
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01.09.2021 09:24 Ответить
Из 50 кандидатов только один про-украинский?
А остальные про-чьи?
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31.08.2021 08:52 Ответить
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Еврейська солідарність-то не українська партія,женіть їх нафіг.
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31.08.2021 08:55 Ответить
А хто ПРО, зелень погана?
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31.08.2021 10:14 Ответить
Ну якщо "нацжони" є "проукраїнські сили" то не дивно що у нас 73% населення "антиукраїнські сили"....... У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 4227
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31.08.2021 08:56 Ответить
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пЕСик и "голос" проукраинские силы
зы хотя кому-то и мертвячук - украинский националист.
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31.08.2021 08:58 Ответить
Голос напевно проукраїнська сила. Однак ********* між собою як цуцики, та й користі з них як ...
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31.08.2021 09:12 Ответить
Кому-то и зеленская дегенератина президент
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31.08.2021 09:32 Ответить
До победы еще очень далеко... Кернес умер, но его лехторат жив У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев - Цензор.НЕТ 4051 .
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31.08.2021 09:01 Ответить
А теперь так нужно в масштабах всей Украины.

Против СН и ОПЗЖ надо объединяться и гнать их вместе.
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31.08.2021 09:02 Ответить
Напомнить сколько процентов населения вашего любимого Ялынковича из страны выжили?
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31.08.2021 11:32 Ответить
Вобще-то только у ЕС уже больше 20%.

Вместе с остальными проукраинскими партиями твоего засцаного наркомана ЗЕ и его наркоманских слуг Коломойского вполне можно будет засунуть куда дальше Кривого Рога.
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31.08.2021 11:34 Ответить
можна вітати допу з перемогою
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31.08.2021 09:09 Ответить
Проукраинские силы выдвинули своего кандидата, а калаборанты фашистских оккупантов - жоппоблок и прислуги кремля - еще не опредилились
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31.08.2021 09:12 Ответить
"позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата" - "- еще не определились".
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31.08.2021 10:50 Ответить
Ні, вони визначилися давно і вийшли після того, як їх кандидат не набрав підтримки.
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31.08.2021 11:28 Ответить
Українських сил в Україні виходить, що нема. Лише проукраїнські.
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31.08.2021 09:32 Ответить
К сожалению, кого бы не выставили проукраинские организации, в ватном городе у них нет никаких шансов. Очередной раз выберут какого нибудь жида.
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31.08.2021 09:45 Ответить
Хорошая кандидатура, его в Харькове точно не выберут.
Интересно, сколько их конкурентам это стоило?
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31.08.2021 09:50 Ответить
Я его не знаю, но рожа у него рекитирская. Так шо теперь сомневаюсь голосовать ли за него.
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31.08.2021 09:57 Ответить
Без обдиняков, но разве у нас большинство голосует за другие рожи?
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31.08.2021 10:01 Ответить
А свого улюбленого кандидата ви бачили?
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31.08.2021 11:29 Ответить
Бессмысленная затея.
Деятельность для "галочки", вместо того, чтобы найти вменяемого беспартийного.
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31.08.2021 10:04 Ответить
Зробили все, шоб бобчинський отримав перемогу, так уже було, в Кривому Розі, коли висунули "насіння".
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31.08.2021 10:17 Ответить
Ну всё правильно проукраинские силы объединившись выдвинули своего кандидата. Так и должно быть. Все непроикраинские силы будут выдвигать своих. Как к примеру, партия Порошенко, "ЕС":
Также Гудименко добавил, что позже стало известно, что "Европейская Солидарность" выходит из переговорного процесса и оставляет за собой право выдвижения собственного кандидата, ссылаясь на наличие письмо от одного из субъектов процесса по нелегитимности участия их представителя в голосовании.Источник: https://censor.net/ru/n3285408
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31.08.2021 10:34 Ответить
ПЄС приймав участь тільки в надії проштовхнути свого кандидата. Не отримавши "розуміння" вони залишили вже нетцікавий для них проект і пообіцяли висунути свого кандидата аби розпорошити і так слабкі сили.
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31.08.2021 11:31 Ответить
"Тузіки" Авакова-патріотична сила?! Дивовижний Харків!
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31.08.2021 12:18 Ответить
В ватном городе без шансов, но пробовать нужно.
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31.08.2021 12:27 Ответить
 
 