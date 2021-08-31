За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 482 человека, всего - 5 359 417, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 3 722 707 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"С начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID19! 150 482 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 августа 2021. Первую дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы - 99 792 человека.
В течение суток работали: 982 мобильные бригады, 2 899 пунктов вакцинации, 330 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 5 359 417 человек, из них получили одну дозу - 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 9 082 122 прививки", - рассказали в Минздраве.
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