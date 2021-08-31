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болезнь (276) Индия (167) школа (1530)

Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы

Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс из-за вспышки "загадочной лихорадки". Эпицентр вспышки заболевания отмечен в округе Фирозабад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

В округе Фирозабад умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.

Болезнь характеризуется: высокой температурой, внезапным падением количества тромбоцитов, сильным обезвоживанием.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал Адитьянатх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальное число умерших в результате пандемии COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами, а не тысячами, - исследование Центра глобального развития

В связи со вспышкой болезни отменили занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября.

Напомним, в Индии от "загадочной лихорадки" умерли десятки человек.

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Топ комментарии
+3
При їх глобальній антисанітарії - нічого дивного.
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31.08.2021 09:15
+2
Загадочная лихорадка? Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 667
Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 7607
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31.08.2021 09:00
+1
Население Индии 1 мильярд 400 млн,в Китае на 100 мильонов больше....Вывод?
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31.08.2021 09:11
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Загадочная лихорадка? Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 667
Вспышка "загадочной лихорадки" в Индии: власти одного из штатов распорядились закрыть все школы - Цензор.НЕТ 7607
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31.08.2021 09:00 Ответить
Это новый штам ковида
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31.08.2021 09:08 Ответить
Если бы не лихорадка, то их убил бы солдаты НАТО коронавирус Спалах "загадкової лихоманки" в Індії: влада одного зі штатів розпорядилася закрити всі школи - Цензор.НЕТ 4346
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31.08.2021 09:38 Ответить
Человечеству скоро хана.
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31.08.2021 09:09 Ответить
Население Индии 1 мильярд 400 млн,в Китае на 100 мильонов больше....Вывод?
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31.08.2021 09:11 Ответить
Новые пробирки индусам подкинули
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31.08.2021 09:11 Ответить
Подопытные кролики....
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31.08.2021 09:13 Ответить
При їх глобальній антисанітарії - нічого дивного.
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31.08.2021 09:15 Ответить
На РАБссии к примеру 42 % населения не имеют доступа к социальной воде...,а это значит Антисанитария везде,только не в мусорных баках...
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31.08.2021 09:23 Ответить
Ухань номер два?
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31.08.2021 09:33 Ответить
Скоро и в Аэропорту Борисполь от создателей Ковид-19, новый супер вирус. Потому как там никого кроме индусов и негров практически и нет.
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31.08.2021 09:38 Ответить
Живут в мусоре и грязи, полная антисанитария. Чему удивляться. Даже на картинке к статье люди лежат в мусоре.
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31.08.2021 09:52 Ответить
Чергова хвиля.
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31.08.2021 11:57 Ответить
Если бы цензор вместо того чтобы перепощивать кликбейт-статьи с РБК, почитал оригинальную новость, то увидел бы что там ни какаято тоюам новая зараза, а лихорадка Денге.
Да все, расслабьтесь, вам ведь уже сказали.
Расходитесь, вас нае...али
Успокойтесь, угомонитесь
Вас нае...али, все! Расходитесь.
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31.08.2021 12:24 Ответить
 
 