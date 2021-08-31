В Украине превышен коэффициент выявления новых случаев, в трех регионах - уровень заболеваемости COVID-19, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 31 августа, в Киеве, Луганской и Черновицкой областях превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 95 чел. на 100 тыс. жителей, в Луганской области - 112, в Черновицкой - 123.

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Также в Винницкой области третий день подряд фиксируется "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Винницкой области 73,8% при норме не более 50%.

Вместе с тем, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.

Также превышение нормы выявления новых случаев инфицирования зафиксировано в среднем по всей стране. Так для Украины этот показатель на утро 31 августа составляет 4,1% при норме для "зеленой" зоны не более 4%.

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Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.