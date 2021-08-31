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Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана
Фото: CNN

Президент США Джозеф Байден во вторник, 31 августа, намерен обратиться к американскому народу касательно своего решения о выводе американских войск из Афганистана.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Завтра во второй половине дня я обращусь к американскому народу по поводу моего решения не продлевать наше присутствие в Афганистане после 31 августа", - цитирует слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Американский президент также отметил, что это "единодушная рекомендация Объединенного комитета начальников штабов и всех наших командиров на местах прекратить нашу миссию по доставке по воздуху, как и планировалось".

Он отметил, что это лучший способ защитить жизни американских войск и обеспечить перспективы ухода гражданского населения для тех, кто хочет покинуть Афганистан в предстоящие недели и месяцы.

Байден попросил государственного секретаря Энтони Блинкена возглавить постоянную координацию с международными партнерами США для обеспечения безопасного прохода для всех американцев, афганских партнеров и иностранных граждан, которые хотят покинуть Афганистан.

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Байден поблагодарил командиров и всех служащих под их началом за службу в Афганистане. Он отметил, что в течение 17 дней американские войска совершили крупнейшую эвакуацию граждан США – 120 тыс. человек, а также граждан союзников США, в частности афганских.

"Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось", - подытожил президент.

Также американский лидер почтил память погибших 13 американских военных, благодаря которым на прошлой неделе удалось спасти десятки тысяч человек.

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Топ комментарии
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Эй дед Бидон, а с бубой ты когда встретишься? Я понимаю, что у него в планах Дисней Ленд, но все же Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 8800
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31.08.2021 09:18
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Бородатые что ТАЛИБАН Боряцы рюсские... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7958Совпадение? Не думаю... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 1473
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31.08.2021 09:33
+3
Взув на доллар, потративши трольйон. Бізненсмен.
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31.08.2021 09:53
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Эй дед Бидон, а с бубой ты когда встретишься? Я понимаю, что у него в планах Дисней Ленд, но все же Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 8800
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31.08.2021 09:18 Ответить
Совсем старик рехнулся....Ымператор к нему приехал с инспекцыей.....а он про каких-то талибов вспомнил...
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31.08.2021 09:21 Ответить
- Ленка, как думаишь пачиму мы исчо не в НАТА?
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31.08.2021 09:22 Ответить
Обдерли народ до скотського стану, а тепер строчать нарід....
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31.08.2021 09:52 Ответить
Вы не знаете в каком художественном российском фильме мужик ночью в скафандре спать ложился, при этом своей подруге жизни толкуя, как тетерев на току , зачем он это делает? Чё то ни один поисковик ответ дать не может. М-доо.
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31.08.2021 09:23 Ответить
В 1945 году маршал Жюков на вопрос Дуайта Эйзергауэра,почему вы так относитесь по скотски к своим солдатам ответил : советские БАБЫ еще нарожают... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5515уже не нарожают советских баб больше нет в природе...
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31.08.2021 09:26 Ответить
Я внимательно изучил его биографию еще в 1987 году,когда в Совдеповскую армию призвали...знаешь что поразило?маршал Рокоссовский однажды сказал : этот баран столько горя принесет армии,что никому в страшнос сне не приснится....Позже его окрестят : Мясник Красной армии...
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31.08.2021 09:52 Ответить
Так,пане Сенатор. Він,тобто Жуков, не тільки своїх солдатів "рубав" на м"ясо,але ще й калічив і німецьких без будь-якої зброї. Німецькі кулеметники,вистрілюючи маси радянських солдат, що йшли у лобові атаки на ДОТи,ДЗОТи не ховаючись,мовби мішені, часто-густо сходили із розуму і вже не розумілись куди стріляти із своїх розпечених кулеметів. А німецькі генерали,дивлячись на оті,часто безглузді, криваві шарварки,передчасно сивіли не розуміючи як можна так нехтувати життям своїх солдатів.
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31.08.2021 10:54 Ответить
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31.08.2021 09:28 Ответить
Теперь пусть козлостан боится.
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31.08.2021 09:36 Ответить
По официальной версии башни завалил ИГИЛ.
А Талибан с ИГИЛом как раз воюет.
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31.08.2021 09:43 Ответить
Талибан Лаптестан нету шубы,зато есть рюсский Кафтан Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5968
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31.08.2021 09:30 Ответить
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31.08.2021 09:33 Ответить
Бородатые что ТАЛИБАН Боряцы рюсские... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7958Совпадение? Не думаю... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 1473
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31.08.2021 09:33 Ответить
а наш осёл есть в программе Байдена?
или отодвинут на задний план?
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31.08.2021 09:38 Ответить
Байден старый Лис с 50 летним опытом в политике...слил Афган не просто так...капиталисты все давно подсчитали до цента.... Сегодня Байден обратится к американцам в связи с выводом сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 5804обул двоечника КГБиста за 1 доллар....
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31.08.2021 09:40 Ответить
Взув на доллар, потративши трольйон. Бізненсмен.
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31.08.2021 09:53 Ответить
Щось ото дуже відгонить рюзькі біцнезом:купив телевізор,а обмиваючи оний пропив хату
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31.08.2021 12:18 Ответить
Василь...Трильон почав втрачати Буш-молодший у 2001 році....продовжили Обама й Трамп,спочатку навчись думати Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 3844Чувак...
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31.08.2021 09:57 Ответить
Американці будуть задоволені, що цей кошмар нарешті закінчився. Принаймні для їх військових.
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31.08.2021 10:15 Ответить
Так, але там війська потрібно таки утримувати, бо необхідний контроль над нафтовими родовищами.
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31.08.2021 10:24 Ответить
Байден предоставил Конгрессу США новую Доктрину развития США,НАТО и ЕС.Доктрину Конгресс США рассмотрит в октябре на совместном заседании обеих Палат Конгресса США.Что то мне подсказывает ,что доктрину Байдена не примут...Примут Крымскую платформу Зеленского... Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 4278Крым Украина,Донбасс Украина...РАБссия-Украина... Сьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 4278а Путлер-капутСьогодні Байден звернеться до американців у зв'язку з виведенням сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 9957
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31.08.2021 10:22 Ответить
Навіки капут...
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31.08.2021 12:20 Ответить
 
 