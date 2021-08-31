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Новости Политика Украины
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Афганистан (478) МИД (2984) эвакуация (849) Николенко (145)

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, в то же время, маршруты возвращения украинских граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", - сказал Николенко.

Он отметил, что по поручению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в частности возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Спикер МИД заверил, что как только появится первая возможность, все украинские граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

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"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - подчеркнул он.

Николенко напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

"Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане", - указал он.

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Єрмак ще не всіх багатих афганців обілетів, тому українські літаки будуть літати за державний кошт і вивозити по одному українцю та по 600 багатих афганців.
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31.08.2021 09:47 Ответить
либо там наших 100500, либо Кулебе проплатили шоб рисковал экипажами и самолетами(если собьют, то скажет: Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5721 Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 4677 Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 4948 Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 1737 (это не я))
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31.08.2021 09:49 Ответить
Та скільку же там може бути українців, недавно ж хвалилися перед усім світом в успіхах по евакуації!
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31.08.2021 09:53 Ответить
и доиграются что папуасы собьют наш самолет просто и беспринцыпно
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31.08.2021 09:53 Ответить
Якою ціною? Франція припинила, британія припинила, США вивели останнього віськового, а у Ермака, що? є звязки з талібами... ну да, він же самий розумний і смий крутий, хай його качка гобне.
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31.08.2021 10:07 Ответить
может гашиш забрать походу надо дерьмаку...
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31.08.2021 11:59 Ответить
Дай-то Бог! Пусть стыдно будет НАТО и Америке. СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!
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31.08.2021 13:23 Ответить
 
 