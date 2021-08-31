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Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков

В Израиле для учителей, медиков и работников социальной сферы внедрили новые правила из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии министров по борьбе с коронавируса.

Так, у учителей, медиков и работников социальной сферы будут требовать свидетельство о полном курсе вакцинаци, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тесты каждые 72 часа.

В преддверии учебного года, который начинается в среду, кабинет министров также проголосовал за принятие рекомендации об ослаблении ограничений в так называемых "красных городах" с высоким уровнем инфицирования.

Также читайте: Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

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Топ комментарии
+8
та шо уж там,давайте уже вакцину каждые 72 часа.
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31.08.2021 10:05
+6
Там же вже колективний імунітет. Нє? Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков - Цензор.НЕТ 6852
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31.08.2021 09:55
+6
Вообще назвать этот укол вакциной язык не поворачивается. Судите сами - когда вас прививают от столбняка, дифтерии, коклюша, оспы, ветрянки, чумы, и так далее - вы же не болеете вообще этими болезнями. Как тогда эта вакцина может обзываться вакциной, если после укола вы можете заболеть - но, как вам обещают Ляшки - будете болеть долго, но не сильно смертельно? Это что-то новое в вакцинировании придумано.
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31.08.2021 10:44
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Хорошо, поставлю вопрос по другому:

Так ты можешь заболеть будучи привитым в масочьке или нет? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 5505
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31.08.2021 11:47 Ответить
Снова не понятно - в масочке или нет? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 2889
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31.08.2021 11:48 Ответить
В двух масочках и в двух презервативах, на всякий пожарный Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6453
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31.08.2021 11:48 Ответить
А при чем тут масочки и презервативы? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 4231
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31.08.2021 11:50 Ответить
Так вирус же опасный или нет?
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31.08.2021 11:51 Ответить
И снова не понятно, зачем ты упомянул масочки и презервативы. Зачем? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 2391
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31.08.2021 11:52 Ответить
Своими хи-хи ха-ха ты невелируешь проблему кареновириса. Тролингом превращаешь его в абічyную простуту, а тебя возможно люди читают. Все. расговор окончен, по крайней на этой ветке нафлудили уже прилично и дальше смысла я не вижу
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31.08.2021 11:54 Ответить
Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1531
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31.08.2021 11:55 Ответить
Потому что он тоже болеет, но в легкой форме. Присмотритесь к фото. Легенькую сыпь видите?
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31.08.2021 11:59 Ответить
Так это сифилис
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31.08.2021 19:47 Ответить
Та не в зеркало смотри, дурень Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1536
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31.08.2021 21:18 Ответить
И что - организм не заражается ни оспой, ни чумой ни ветрянкой? Или, всё же, организм приобретает способность эффективно бороться с заражением? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 188
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31.08.2021 10:47 Ответить
Давай, давай про оспу побольше. Ох я красиво как-то Антипа слил, когда он тут про оспу заливал Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1828
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31.08.2021 10:48 Ответить
И? Договаривай! Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 5837
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31.08.2021 10:52 Ответить
Там выше, лично Антип постил ту фотку с двумя мальчуганами: которого попердолило и который пропетлял)
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31.08.2021 11:23 Ответить
И? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6854
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31.08.2021 11:24 Ответить
Что-что. Слился твой Антип
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31.08.2021 11:25 Ответить
И? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 8721 Что сказать-то хотел? Или просто хвастаешься? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 8721
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31.08.2021 11:34 Ответить
да
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31.08.2021 11:41 Ответить
И? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 13
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31.08.2021 11:41 Ответить
что и? И зачем я кормлю тролля ?Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 2656
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31.08.2021 11:43 Ответить
Что сказать-то хотел? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 1985
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31.08.2021 11:45 Ответить
А ты?
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31.08.2021 11:46 Ответить
Ты ж затеял этот диалог. О чем он? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 7291
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31.08.2021 11:47 Ответить
Я утратил нить разговора, уже и не понятно с чего все начиналось Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 733
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31.08.2021 11:49 Ответить
Бывает Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 3563
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31.08.2021 11:49 Ответить
Антиваксеры в детстве много болеют и потом голова у них работает, мягко говоря, так себе. Перейди по ссылке 31.08.2021 10:52 и посмотри кто фоточку постил. Это будет для тебя сюрприз. Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 9821
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31.08.2021 18:22 Ответить
В чем смысл колоть в себя вакцину от вируса корый мутирует быстрее чем изобретаються новые вакцины ? с учетом того что вакцина сама не безопасна .
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31.08.2021 19:49 Ответить
Лично тебе - никакого, даже противопоказано Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 539
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31.08.2021 21:19 Ответить
Заражается - но, не болеет. А здесь заражается - и болеет.
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31.08.2021 11:10 Ответить
И здесь тоже бывает, что заражается и не болеет, и довольно часто. А вакцинация позволяет значительно увеличить шансы на не болеть, или переболеть в лёгкой форме.
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31.08.2021 11:13 Ответить
Так точно - у меня было такое - только кашель одну ночь зимой - без температуры, без потери обоняния и вкуса, без вообще чего либо - и без прививок. Потом летом - когда толпы с Западенщины нахлынули - тепмература одну ночь 37.0 - и как рукой сняло на следующий день, ни соплей, ни кашля, ни потерь. Конечно, все может измениться. В одном иностранном источнике на эту тему прочитал, что люди, которые не болеют герпесом , даже если в семье есть больные - вообще не замечают болезнь ковидом. У меня супруга этим страдает - я никогда. Вот поэтому я очень сомневаюсь в пользе этой прививки.
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31.08.2021 12:32 Ответить
А некоторые просто умирают. И полностью вакцинированных среди умерших от КОВИДа всего 1%.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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31.08.2021 12:35 Ответить
Думаю, что это не поможет. Потому что, как я упоминал, в иностранных журналах по этой теме сказано, что неконтролируемый ответ иммунной системы человека на атаку вируса - когда уничтожаются клетки легких - связан с дефектом генноеода этого человека. А это - не лечится. Поэтому большинство смертей у людей пожилого возраста.
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31.08.2021 12:47 Ответить
Это УЖЕ помогает. Вот еще статистика, где очевидно снижение смертности при вакцинации (нужно развернуть пост, а то не видно всей информации):

Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6943 Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 8443
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31.08.2021 12:50 Ответить
Понятна статистика. Что важно - уровень антител после вакцинации резко падает после некоторого периода, но важен ответ Т клеток, которые более важны в борьбе с болезнью. Что интересно - так называемый перекрестный ответ иммунной системы - это когда Т клетки, получившие информацию от другой вакцины, реагируют на новый вирус. Это касается прививок от туберкулеза, который является бактериальной инфекцией, но Т клетки имеющие память на эту инфекцию быстро реагируют на иные вирусные инфекции - в том числе и на вирус ковида. Поэтому, у людей с прививкой от туберкулеза будет адекватный ответ на инфекцию ковидом.
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31.08.2021 16:50 Ответить
вакцинированные болеют и умирают с такой же вероятностью что и не вакцинированные .
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31.08.2021 19:52 Ответить
Нет.

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5804669
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31.08.2021 19:53 Ответить
Да и к тому же вакцинированные разносят вирус , вызывают его быстрые мутации и являються угрозой для окружающих

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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31.08.2021 20:00 Ответить
Зато полностью вакцинированные от КОВИДа практически не умирают, а антиваксеры - в морге паковать не успевают Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 3349
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31.08.2021 21:16 Ответить
Думаю, что это не поможет. Потому что, как я упоминал, в иностранных журналах по этой теме сказано, что неконтролируемый ответ иммунной системы человека на атаку вируса - когда уничтожаются клетки легких - связан с дефектом генноеода этого человека. А это - не лечится.
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31.08.2021 12:43 Ответить
я правильно понимаю - Израиль скоро исчезен с лица Земли как нация!!!!
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31.08.2021 13:25 Ответить
Ты хоть понимаешь значение слова "нация"? Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 7462
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31.08.2021 21:17 Ответить
куда уж мне - до твоих "высоких" горизонтов.....
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31.08.2021 22:11 Ответить
Та ты б хоть в википедию заглянул Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків - Цензор.НЕТ 6636
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31.08.2021 22:14 Ответить
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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31.08.2021 13:25 Ответить
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