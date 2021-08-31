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Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Израиле для учителей, медиков и работников социальной сферы внедрили новые правила из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.
Соответствующее решение приняли на заседании комиссии министров по борьбе с коронавируса.
Так, у учителей, медиков и работников социальной сферы будут требовать свидетельство о полном курсе вакцинаци, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тесты каждые 72 часа.
В преддверии учебного года, который начинается в среду, кабинет министров также проголосовал за принятие рекомендации об ослаблении ограничений в так называемых "красных городах" с высоким уровнем инфицирования.
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Так ты можешь заболеть будучи привитым в масочьке или нет?
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5804669
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.