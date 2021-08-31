Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова Зеленского в комментарии "ТСН".
Первая встреча запланирована в Министерстве энергетики. Дальше - оборонное видомоство.
"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол - в деталях. Надо подождать немного", - сообщил Зеленский.
У жены президента Елены Зеленской в США отдельная программа.
"Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой", — рассказал президент.
Пожалуйста, подождите...
- Піжди синку ....у мене тут таліби....
- Дядьку! піжди не хочу! грошей і зброї хочу!
Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID).
Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
идиот
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Зеленский прибыл в США. У трапа самолета его встречали пол состава украинского посольства и "как бы посол" Маркарова.
наши внутринние энергетические проблемы никого не парят
Зеленський завжди привозить купу договорів на мільярди інвестиції, купу ініціатив. І жодної з них не було втілено у життя.
Так і тут. Зустріч невдала у часі, коли Байдену не до України через події у Афганістані. До того ж, конгресмени і сенатори ще на відпочинку. Поїде пофоткається , відпочине, порозважається за наш рахунок і все. То не Порошенко.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена официально перенесена на 1 сентября.
Рискнем предположить, что этот перенос - не последний. Дело в том, что 31 августа истекает срок отведенный талибами для эвакуации иностранных граждан из Афганистана. После 31 августа Талибан будет каждого иностранца находящегося в стране считать оккупантом. Учитывая то, что американцы и их союзники просто не успевают эвакуировать своих граждан (про афганцев сейчас даже не вспоминаем), очевидно, Байдену придется принимать какие-то крайне болезненные решения. Байдену будет не до Зеленского, это очевидно.
Источники сообщают, что перенос встречи крайне нервирует самого Зеленского, однако он целиком устраивает команду руководителя Офиса президента, Андрея Ермака. Дело в том, что никаких прорывных результатов встреча Байден-Зеленский принести не может, в первую очередь из-за деятельности Ермака. Именно ему Зеленський поручил выстраивать отношения с американской стороной. И именно Ермак не сделал вообще ничего, что бы такие отношения установить. Сотрудничество между Офисом президента Украины и Госдепартаментом США просто не организовано. Все контакты идут исключительно по линии МИДа.
В ОП знают, что Байден выскажет Зеленскому массу претензий - это и коррупция, и вмешательство государства в работу Нацбанка и Нафтогаза, и попытка незаконно поменять руководителя Конституционного суда. Не забываем, Администрация Байдена долго игнорировала Зеленского, телефонный звонок Зеленскому состоялся только из-за российской угрозы весной этого года. Понятно, что Зеленскому в Белом Доме готовят «холодный душ». Что на это готовится отвечать Зеленский?
Ответ - ничего. Он вообще не собирается обсуждать сложные проблемы. Зеленского сейчас готовят, во-первых, очаровывать Байдена и (особенно) американского телезрителя актерским обаянием Зеленского в стиле КВН. В ОП серьезно считают, что это сработает.
Во-вторых, Зеленскому готовят ряд жестких тезисов в стиле «господин президент, почему мы еще не в НАТО?». И намного жестче. Не впервой, Зеленский и Блинкену наговорил такого, что госсекретарь США был в легком шоке. Реакцию руководства США предугадать не сложно - украинцев просто вежливо попросят выйти за двери. Но Зеленского это не волнует, его убеждают, что он выглядит агрессивным и уверенным, не преклоняется перед США, а ставит им условия. А это, мол, понравится людям. Дело в том, что в ходе визита в США Зеленский работать будет не на государство, а на своего избирателя.
Боты гения политтехнологий Миши Подоляка недаром всячески унижают Байдена в своих постах в соцсетях. Особенно - в связи с афганскими событиями. Украинского обывателя подводят к мысли «мы не в НАТО и не в ЕС потому что Запад не хочет нас к себе принимать». Мол, Украина уже отвечает всем их требованиям, но вот подлому Западу Украина нужна не как равноправный партнер, а как государство-лимитроф.
Тезис «если Запад не хочет нас принимать к себе - давайте дружить с Россией» пока не звучит. Но еще 5-6 сеансов такого неприятия со стороны Запада, и этот тезис зазвучит обязательно. Люди из Офиса президента связанные с Москвой, продолжают гнуть линию, которую Москва навязывает со времен Януковича - разрушить отношения Украина-Запад и сблизить Украину с Россией. А поскольку само упоминание о России для Украины сейчас звучит неприемлемо, они реализуют первую часть своего плана - рушат отношения официального Киева с ЕС и США.
Признаем, российское лобби в окружении Зеленского действует впечатляюще ловко. Ненавязчиво. Не спеша. Но крайне результативно.
Печерский холм
кагабэшная крыса? надеюсь следующий перенос поставит точку
tZE inform
@tZEinform
·1 мин
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним. Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация
Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID).
Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
да если бы не Ленка оно б ваще зассало туда ехать...и так дерьмаку пришлось пообещать Динснейленд ))))
у діснейленді, макдоналдсі та голивуді...
1 ч ·
Зеленський вже в США.
Візит перенесений дійсно в чи не на найбільш невдалий час. Афганська криза лише посилилась, в Сенаті та Конгресі неробочий тиждень, Байдену не зовсім до України.
Цікаво, що перенести зустріч з 30 на 31 серпня просив саме Офіс Зеленського. Саме 31 серпня останній день виводу військ з Афганістану, а отже увага буде зосереджена на іншому.
Тому...не очікує від зустрічі Зеленського і Байдена рівним чином нічого. Що можна очікувати, якщо президент країни зробив все щоб нам не допомагали: санкції проти Коломойського та Дубінського так ніхто і не ввів, більше того, показово Зеленський пішов на канал Коломойського/Медведчука 1+1 і купався в теплій ванні Мосейчук. Чи це не демонстрація захисту свого патрона? Однозначно.
Про реформи, знищення системи корпоративного управління, «лягання» перед Китаєм, постійні скандали взагалі мовчу. Все це створює найнегатичнішу атмосферу перед двостороннью зустріччю.
Останньою краплею став недопуск каналу «Прямий» до офіційних заходів Зеленського в Штатах. Американській стороні довелось самій акредитувати опозиційний канал. Ну не повне падіння, скажете ви?
Думаю повне, особливо на фоні намагання остаточно знищити свободу слова в країні видаленням інформації зі ЗМІ про п'яного депутата Трухіна та його ДТП з постраждалими.
От вам і загальне бачення світом України часів Зеленського, який з «нового ліца» став «старим Януковичем»
Все-таки курнул гаденыш. У него уже преставление что он в качестве чорта приехал с визитом к дьяволу... Стопятьсот договоров уже собрался заключать.
https://www.washingtonpost.com/?utm_source=google&utm_medium=acq-intl&utm_campaign=dr-search-evg&utm_content=intl_news_search_global&utm_keyword=washington%20post&campaignid=8867048116&adgroupid=94815991168&adid=418108957860&gclid=EAIaIQobChMI-Nm3wOba8gIVAd5RCh08uQKwEAAYASAAEgKPZvD_BwE
https://www.bbc.com/news
https://www.google.com.ua/search?q=usa+news&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDmquK5dryAhVPPBoKHV-jAG8Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1326&bih=627
1. транзит сжиженного газа из США
2. ликвидация электрогенерации угольными электростанциями
3. участие США в модернизации украинских АЭС и всем, что с этим связано
3. воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать.
4. требование выдачи Коломойского и еще троих типов США. И никаких диспутов.
Чесно, не бачу жодної проблеми, що зустріч між Байденом і Зеленським знову перенесли
Знаєте, чому?
Тому що вперше за багато часу, у мене немає жодних очікувань від зустрічі двох президентів.
Не чекаю від неї жодних реальних результатів.
Від слова взагалі
Чому? Все просто… перед тим, як щось отримати від американців (зброю, гроші, політичний статус) Зеленському потрібно було щось дати Байдену.
Цей алгоритм чітко розуміли Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко.
Саме тому вони завжди їхали у Вашингтон з виконаним домашнім завданням
А цього разу Зеленському немає що везти Байдену.
Домашнє завдання, яке перед нами ставили американці напочатку літа - не виконали
Закон про СБУ - не ухвалений, реальної боротьби з корупцією не почали, реформу корпоративного управління не те що не врятували, а монобільшість її просто добила.
Неформальне прохання американців «привезти голову Коломойського», проти якого в США активно ідуть судові процеси - проігнорували.
Навіть не так - все гірше. Ми не просто нічого з цього не зробили - Зеленський у четвер демонстративно захистив публічно Коломойського виступиши у прайм-тайм на «1+1».
Подібної «демонстративної глухоти» на свої прохання американці не пробачають.
Відповідно якщо вони не отримають нічого від України, то і у відповідь нічого не дадуть…
Максимум, що отримає Украіна - традиційну ритуальну фоточку двох президентів Білому домі.
Все….
Тому, друзі, зрада не у переносі дати.
Зрада в тому, що Білому Дому немає про що з нами говорити і домовлятись.
Вони розуміють, що з нинішньою владою говорити не має жодного сенсу.
Адже команда Зеленського систематично демонстративно не чує і не бачить прохання американців.
Саме тому американці вирішили, що ритуальне фото - це добре, але зараз є сенс починати говорити і домовлятися з тими, хто прийде після Зеленського.
І саме пошуками альтернативи та веденням переговорів з ними, американці активно займаються останні пів-року.
Але це - трошки інша історія.
Віктор Таран
Оно вобще в курсе, что во время диспута заготовленные Ермаком речи с бумажки читать не получится? И заученная за месяц роль типа президента Украины тоже не прокатит.
Надо было проводить все мероприятия
Когда только начинались разговоры о северном потоке
Кто выкинет на ветер такие вложенные деньги
Плюс будущую хорошую -сверхприбыль
Когда говоря госчинуши
Пусть очень очень --думают
Лет двадцать назад пускали слюни мы обойдемся от российского газа
Нам не нужна труба
Вот россия и обошлась без нашей трубы-кушайте что приготовили
При ссср было - единое хозяйство с экономическими связями
Разорвать односьоронне эти связи нельзя
Россия имеет потенциал --она найдет замещение
Мы ЕС не нужны разорвав связи с СНД -- мы оказались в большой дупе
европы и мира /хуже мумбу-юмбу