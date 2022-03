Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова Зеленского в комментарии "ТСН".

Первая встреча запланирована в Министерстве энергетики. Дальше - оборонное видомоство.

"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол - в деталях. Надо подождать немного", - сообщил Зеленский.

У жены президента Елены Зеленской в США отдельная программа.

"Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой", — рассказал президент.