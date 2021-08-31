Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя 73 самолета, 70 бронемашины и систему ПРО для защиты аэропорта Кабула, - генерал Маккензи

Американские военные перед своим уходом из Афганистана привели в негодность самолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.

"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.

Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России) оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

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Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

Сам Дональд Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленного возвращения США всего снаряжения и, на которое истрачено $85 млрд". "Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - заявил экс-президент США.