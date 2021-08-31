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Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя 73 самолета, 70 бронемашины и систему ПРО для защиты аэропорта Кабула, - генерал Маккензи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя 73 самолета, 70 бронемашины и систему ПРО для защиты аэропорта Кабула, - генерал Маккензи

Американские военные перед своим уходом из Афганистана привели в негодность самолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.

"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.

Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России) оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

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Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

Сам Дональд Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленного возвращения США всего снаряжения и, на которое истрачено $85 млрд". "Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - заявил экс-президент США.

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Топ комментарии
+16
"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России)" - з якої пори ми для Цензора стали росією?
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31.08.2021 10:05
+15
скопировали текст с какой то российской помойки
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31.08.2021 10:06
+13
То есть бежали из Афганистана?! Неужели 73 самолёта нельзя было вернуть домой?
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31.08.2021 10:00
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Ну бронемашины ладно. А самолеты-то своим ходом увести не могли шоле?
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31.08.2021 11:40 Ответить
Гады, могли бы подарить технику Украине /дней за десять до полноговыхода/, уж как-нибудь нашли возможность забрать сами /благо у Украины есть транспортные самолеты/!
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31.08.2021 11:44 Ответить
Ух ты!, а:
22 000 - Хамви
634 - М1117
155 - МххPRO
166 - M113
42 000 - trucks & SUV
8000 - trucks
ну и остальное по мелочи .....
Что с этим добром сделали?
Или все должен был лично поломать Байден за 30 дней?
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31.08.2021 11:46 Ответить
Вибухівки було мало? 100гр С4 між двигуном і коробкою вистачило б для одного транспортного засобу. 4 тони з головою на весь транспорт і авіацію.
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31.08.2021 13:11 Ответить
Т.е. Цензор перепостил с кацапского сайта высер сына лузера Трампа.
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31.08.2021 11:48 Ответить
Мудаки - могли вместо масла залить во все машинки силикат натрия Na2O(SiO2)n или калия K2O(SiO2)n и покрутить два часа » движок и и все остальное убивается НАМЕРТВО и бесповоротно!
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31.08.2021 11:50 Ответить
... там за неделю ВСЮ технику угробить можно было - даже стрелковое можно было угробить загнав в стволы дюймовые гвозди
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31.08.2021 11:53 Ответить
... так что вопрос - нафига?
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31.08.2021 11:54 Ответить
На металобрухт
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31.08.2021 12:02 Ответить
Andru Volum
скопировали текст с какой то российской помойки======================================================================
Интересно, Счетная палатаСША, в в таблице которой указано количество конкретного вооружения и оборудования, оставленного Талибану (террористам), - это "российская помойка". Ну так же выходит по свинологике наших леваков-бидонофилов!

И ваще, вот все это с точки зрения бидонофилов мелочи какие-то:
22174 армейских внедорожника Humvee,

634 бронетранспортера М1117,

155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой,
169 бронетранспортеров М113,

42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей,

64363 пулемета,

8 тыс. военных грузовиков,

162042 переносные радиостанции,

16035 приборов ночного видения,

358530 автоматов,

126295 пистолетов,

176 пушек.
33 вертолета Ми-17,

33 вертолета "Блэкхок",

43 вертолета MD530,

четыре военно-транспортных самолета С130,

23 самолета "Эмбраер-314",

28 самолетов "Сессна 208",

10 самолетов "Сессна АС-208"
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31.08.2021 12:36 Ответить
ИДИОТЫ!!!! Лучше б вы все это УКРАИНЕ передали!!!!!
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31.08.2021 13:26 Ответить
Как вы их вывели из строя!??? Ключ зажигания утащили... кретины!!!!
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31.08.2021 13:33 Ответить
спасибо байдену - он спонсировал террористов на 20 лет вперед!!!!!
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31.08.2021 13:36 Ответить
Да ладно...
Эти абреки что на Хамви доедут до США угрожать терактами? Эта вся техника может угрожать в их руках только кому?....
Соседям!
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31.08.2021 14:46 Ответить
отвечу - за 3-5 месяцев расейские и китайские инструкторы их всему обучат.... жди
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31.08.2021 14:49 Ответить
"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России) оставлено Источник: https://censor.net/ru/n3285432 - копіпаста з якогось сайту РФії...?
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31.08.2021 22:36 Ответить
Цирк уехал, а клоуны остались
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02.09.2021 22:32 Ответить
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