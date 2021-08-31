Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя 73 самолета, 70 бронемашины и систему ПРО для защиты аэропорта Кабула, - генерал Маккензи
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Американские военные перед своим уходом из Афганистана привели в негодность самолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.
"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.
Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.
"На будущее... террористам "Талибана" (запрещено в России) оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.
Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек.
Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".
Сам Дональд Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленного возвращения США всего снаряжения и, на которое истрачено $85 млрд". "Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - заявил экс-президент США.
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22 000 - Хамви
634 - М1117
155 - МххPRO
166 - M113
42 000 - trucks & SUV
8000 - trucks
ну и остальное по мелочи .....
Что с этим добром сделали?
Или все должен был лично поломать Байден за 30 дней?
скопировали текст с какой то российской помойки======================================================================
Интересно, Счетная палатаСША, в в таблице которой указано количество конкретного вооружения и оборудования, оставленного Талибану (террористам), - это "российская помойка". Ну так же выходит по свинологике наших леваков-бидонофилов!
И ваще, вот все это с точки зрения бидонофилов мелочи какие-то:
22174 армейских внедорожника Humvee,
634 бронетранспортера М1117,
155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой,
169 бронетранспортеров М113,
42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей,
64363 пулемета,
8 тыс. военных грузовиков,
162042 переносные радиостанции,
16035 приборов ночного видения,
358530 автоматов,
126295 пистолетов,
176 пушек.
33 вертолета Ми-17,
33 вертолета "Блэкхок",
43 вертолета MD530,
четыре военно-транспортных самолета С130,
23 самолета "Эмбраер-314",
28 самолетов "Сессна 208",
10 самолетов "Сессна АС-208"
Эти абреки что на Хамви доедут до США угрожать терактами? Эта вся техника может угрожать в их руках только кому?....
Соседям!