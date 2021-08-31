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Новости Политика Украины
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Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на китайском языке, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на китайском языке, - Кулеба

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь доступен на китайском языке.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/. На китайском языке в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальный сайт Украины уже доступен на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.

Читайте: Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба

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Топ комментарии
+1
Всі раді.
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31.08.2021 10:08
+1
Еще радостнее что этот центр экономический все глубже в парашку внедряется, уже сибирьнаш, потом глядишь и мацкванаш.И правильно ,любителей ползучей оккупации надо лечить их же методами.
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31.08.2021 11:00
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Всі раді.
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31.08.2021 10:08 Ответить
Еще радостнее что этот центр экономический все глубже в парашку внедряется, уже сибирьнаш, потом глядишь и мацкванаш.И правильно ,любителей ползучей оккупации надо лечить их же методами.
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31.08.2021 11:00 Ответить
на китайском языке.-Правильно. Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Недалеко время, когда большинство украинцев будут приятного желтоватого цвета.
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31.08.2021 10:23 Ответить
Ваащета официальна чайникавазикань называцца толерасто путунхуй (сакражена птнх), бриты апзывали иго ***** рин, шо тожа нармальна звучит. Не к дабру усё эта. Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1302 Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1302 Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1302
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31.08.2021 10:33 Ответить
Не порносайт /или порно?/, без китайского можно было и обойтись! Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7984
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31.08.2021 10:35 Ответить
сайта нет
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31.08.2021 15:07 Ответить
так и не изменили лого полностью украденное с порн хаб гей.
позорище и диверсия.
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01.09.2021 04:52 Ответить
 
 