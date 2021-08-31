Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на китайском языке, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь доступен на китайском языке.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/. На китайском языке в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики", - говорится в сообщении.
Отметим, что официальный сайт Украины уже доступен на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.
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