Мэр Чернигова Атрошенко о линейках в школах на 1 сентября: Кто считает, что это безопасно - придурок
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал воздержаться от проведения линеек в школах 1 сентября. Он убежден, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе, даже если линейки будут проходить на улице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание ЧEline.
Мэр озвучил такое заявление в ходе утреннего совещания в горсовете.
Он сообщил, что был приказ о рекомендации не проводить линейки. Единственная группа детей, для которых есть возможность проведения звонка, это первоклассники.
"Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", - сказал Атрошенко.
Кроме того, он допустил возможность отмены всех праздничных мероприятий ко Дню города в Чернигове. Будут ли проводить массовые мероприятия, станет известно 15-17 сентября.
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Живеш в Україні -вчи мову кацап.
Что касается определения "Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", автором которого является господин Атрошенко, то у меня возник вопрос: Как бы определил умственные способности господин Атрошенко того, кто взял на себя ответственность провести парад в Киеве на празднование 30-летия независимости Украины, или проведения ЛГБТ-парада в Одессе и тому подобное?