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Мэр Чернигова Атрошенко о линейках в школах на 1 сентября: Кто считает, что это безопасно - придурок

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мэр Чернигова Атрошенко о линейках в школах на 1 сентября: Кто считает, что это безопасно - придурок

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал воздержаться от проведения линеек в школах 1 сентября. Он убежден, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе, даже если линейки будут проходить на улице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание ЧEline.

Мэр озвучил такое заявление в ходе утреннего совещания в горсовете.

Он сообщил, что был приказ о рекомендации не проводить линейки. Единственная группа детей, для которых есть возможность проведения звонка, это первоклассники.

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"Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", - сказал Атрошенко.

Кроме того, он допустил возможность отмены всех праздничных мероприятий ко Дню города в Чернигове. Будут ли проводить массовые мероприятия, станет известно 15-17 сентября.
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"Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек!" - даже не знаю, чего в этой фразе больше: мудрости или вежливости.
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31.08.2021 10:10 Ответить
интересно, а что с ними может случиться на свежем воздухе? В Чернигове мэрия призвала школы не проводить линейки 1 сентября: это ухудшит эпидемиологическую ситуацию - Цензор.НЕТ 645
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31.08.2021 10:15 Ответить
Сходи - узнаешь.
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31.08.2021 10:19 Ответить
В себе в ********* будеш збирати своїх недоросів павлік морозов..
В Чернигове мэрия призвала школы не проводить линейки 1 сентября: это ухудшит эпидемиологическую ситуацию - Цензор.НЕТ 3322

Живеш в Україні -вчи мову кацап. В Чернигове мэрия призвала школы не проводить линейки 1 сентября: это ухудшит эпидемиологическую ситуацию - Цензор.НЕТ 62
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31.08.2021 10:25 Ответить
Лінейки? Це взагалі, щось із СиРиСиРи.
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31.08.2021 10:21 Ответить
Личто я считаю, что от линеек нужно отказываться в принципе и переходить на более современный способ поздравить первоклашек и их родителей, пока это для них еще праздник) Для НЕпервоклашек, этот день вообще уже не значимый.
Что касается определения "Тот придурок, который считает, что собрать на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", автором которого является господин Атрошенко, то у меня возник вопрос: Как бы определил умственные способности господин Атрошенко того, кто взял на себя ответственность провести парад в Киеве на празднование 30-летия независимости Украины, или проведения ЛГБТ-парада в Одессе и тому подобное?
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31.08.2021 12:23 Ответить
Линейка совковый атавизм..в то же время в классе они не передадут инфекцию или во время игры в сало в корридоре?
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31.08.2021 12:25 Ответить
 
 