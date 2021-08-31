"Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида

В Украине за последние годы значительно увеличилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что уже через каких-то два десятка лет в Украине не будет зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью Парламент.UA рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо - среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия", - рассказал специалист.

По его словам, ежегодно в Украине в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.

"Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет",- резюмировал он.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменится климат Украины через 50 лет.

В частности, при наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

По прогнозам экспертов, высокотемпературные, сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

Зимы в целом также станут несколько теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину периодически будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.