"Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида
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В Украине за последние годы значительно увеличилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что уже через каких-то два десятка лет в Украине не будет зимы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью Парламент.UA рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо - среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия", - рассказал специалист.
По его словам, ежегодно в Украине в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.
"Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет",- резюмировал он.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменится климат Украины через 50 лет.
В частности, при наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим.
По прогнозам экспертов, высокотемпературные, сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.
Зимы в целом также станут несколько теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину периодически будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.
Пожалуйста, подождите...
Шо діти Ахметова і Фірташа робити будуть з тепловими монстрами.?
Можно еще успеть поставить тройные рамы на окна.
Пока не подорожали - раскупаем дубленки и рейтузы.
В минулому році весь травень було +10, в цьому також.
Протріть хто небудь йому оченята. Там багном заляпало все.
И в мае весь месяц +10 - это тоже ненормально для нашего климата, и, как и ненормальные ливни, когда выпадает за 1 день месячная норма осадков, и в сентябре +32 на Херсонщине - это все следствие глобального потепления.
Ничего нормального.
Ну разве что зимой отопление дешевле.
thermo.karelia.ru/weather/w_history.php?town=kie&month=1&year=1983
Опять же сахарный тросник выращивать выгоднее, чем буряки, но потеряется вкус родины.
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Если вообще проживёт 20-25 лет.
Хочешь жить сам - дай жить другим.
показать тебе фотку 31 декабря возле Мариинки - я там НГ отмечал в этом году?
Температура около 10, все черно-серое и тусклые фонари в тумане. Это если коротко.
Літо практично давно в нас зазвичай з травня по вересень. А тепер вже з квітня по жовтень?!
Вот поэтому и нужны были Мачу Пикчу и Сигирия. Жизнь в таких условиях возможна только на вершинах гор и выше облаков. К чему я это веду? А к тому, что денежные мешки, строящие себе бомбоубежища, не имеют ни малейшего понятия о существующих угрозах, и о принципах сохранения жизни при этих угрозах.