РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14691 посетитель онлайн
Новости Происшествия Захват власти в Афганистане
1 404 9
Афганистан (599) Великобритания (4261) теракт (2152) Исламское государство (584)

Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС

Великобритания готова сыграть роль в составе международной коалиции против группировки ИГ и бороться с террористами, в том числе, в Афганистане.

Об этом заявил в комментарии The Guardian начальник штаба ВВС Британии главный маршал авиации Майкл Вингстон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Афганистан, возможно, одна из самых труднодоступных частей мира, и мы готовы действовать там", - приводит слова Вингстона издание.

Он отметил, что Лондон в рамках борьбы с ИГ может как наносить удары, так и перемещать войска и экипировку в другую страну - "на должном уровне и быстро".

"Если у нас будет возможность внести свой вклад - я не сомневаюсь, что мы будем готовы к тому - это будет везде, где жестокий экстремизм поднимет свою голову, и где будет прямая и опосредованная угроза Соединенному Королевству и нашим союзникам", - добавил он.

В минувший четверг в результате двух взрывов, прогремевших у аэропорта Кабула, погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.

Также в результате взрывов, напоминает The Guardian, погибли трое британцев.

Читайте также: Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а вот вы оттуда уберитесь, а вот потом если ИГ будет что то делать в британии - тогда боритесь. Ибо это выглядит как визжит Путин - **** эти наши западные заклятые партнеры ко всем лезут то?
ах да, если не бороцца, то к каждой британке придет зарослый мужик и попросит надеть мешок на голову и закутаться в черную простыню)
показать весь комментарий
31.08.2021 10:37 Ответить
С месяц назал я на цензоре нацарапал такое....а где делся сраный ИГил?ни слуху ни духу Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 7953и тут на тебе.... Быдло Мавзолецное воскресло...
показать весь комментарий
31.08.2021 10:49 Ответить
Лезут ....то.... Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 3806Юра Смит..не пались Штирлиц....
показать весь комментарий
31.08.2021 10:53 Ответить
Опять все по кругу. Сначала Великобритания борется с ИГ в Афганистане, потом происходят терракты на территории Великобритании. А после этого говорят, что террористы это делают потому что у них религия такая. Реальные причинно-следственные связи никак не хотят принять. Пичаль.
показать весь комментарий
31.08.2021 10:54 Ответить
Украинские блогеры и журналисты так не говорят....не ТО....кай Юра... Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 15
показать весь комментарий
31.08.2021 10:55 Ответить
Мавзолейным баранам до Западных спецслужб что Шарапову до капитана Жеглова Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 6065Шерлока Гомса и Доктора Уотсона вам никогда не победить..."ДВОЕЧНИКИ" КГБшные.... Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС - Цензор.НЕТ 6065даже не троечники...
показать весь комментарий
31.08.2021 10:58 Ответить
ясен хрен, что будите бороться... сколько оружия осавили кретины.....
показать весь комментарий
31.08.2021 13:47 Ответить
 
 