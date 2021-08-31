Великобритания готова бороться с террористами ИГ в Афганистане, - командующий ВВС

Великобритания готова сыграть роль в составе международной коалиции против группировки ИГ и бороться с террористами, в том числе, в Афганистане.

Об этом заявил в комментарии The Guardian начальник штаба ВВС Британии главный маршал авиации Майкл Вингстон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Афганистан, возможно, одна из самых труднодоступных частей мира, и мы готовы действовать там", - приводит слова Вингстона издание.

Он отметил, что Лондон в рамках борьбы с ИГ может как наносить удары, так и перемещать войска и экипировку в другую страну - "на должном уровне и быстро".

"Если у нас будет возможность внести свой вклад - я не сомневаюсь, что мы будем готовы к тому - это будет везде, где жестокий экстремизм поднимет свою голову, и где будет прямая и опосредованная угроза Соединенному Королевству и нашим союзникам", - добавил он.

В минувший четверг в результате двух взрывов, прогремевших у аэропорта Кабула, погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.

Также в результате взрывов, напоминает The Guardian, погибли трое британцев.

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В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.