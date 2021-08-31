Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану: "Талибан" призвали не превращать страну в убежище для террористов и соблюдать права меньшинств, женщин и детей
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Совет Безопасности (СБ) ООН требует от радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, позволить афганцам беспрепятственно покидать страну.
Соответствующую резолюцию СБ ООН принял в понедельник, 30 августа. За нее проголосовали 13 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
В тексте резолюции СБ ООН указывает на обещания "Талибана", которые движение дало в конце прошлой недели, что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами. Совет Безопасности "ожидает, что" Талибан "будет придерживаться этого и всех других обязательств", говорится в тексте резолюции.
В резолюции, которая была внесена Великобританией и Францией вместе с США и Ирландией, также содержится требование, что Афганистан не превратится в убежище для террористов. В документе указывается и на необходимости беспрепятственного гуманитарного доступа и соблюдения прав человека, особенно "прав женщин, детей и меньшинств".
По словам дипломатов западных государств, Россия и Китай, обладающие правом вето в Совбезе ООН, во время переговоров в последние дни выразили готовность к компромиссу, что стало определенным прорывом. В последние годы постоянные члены СБ ООН, прежде всего Россия, Китай и США, блокировали совместные решения, направленные на решение крупных глобальных кризисов.
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Удивительно что рашка и Китай её не заблокировали.
У китайцев давняя традиция: все резолюции содержащие выражение "права человека" они голосуют против.
Мабуть щось у лісі здохло.
а вот с паРашей да, с паРашей что-то не то происходит, даже не вякнули ничего поперек.
Не верю, что китайские людоеды-коммунисты заботятся о собственных соотечественниках.
Дорог никаких нет. Я не думаю, что для китайцев там есть какая-то проблема с границей.
Границы там мало. Ну никак не более 40км. Есть перевалы 5+км. Летом через них можно перелезть. Но опять-таки не в современный Китай, который контролирует всё и внутри и на границе.
Интересно, а талибы то знают, что вы там принимаете чудаки .
Клуб дармоїдів та паразитів.
Импотенты призывают соблюдать обещания "Талибана", что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами, требуют, чтобы Афганистан не превратится на убежище для террористов, призывают соблюдать права человека, особенно права женщин, детей и меньшинств.
Але от питання - куди. де чекають на неосвідчених різноробочих без знання мови. хто дасть їм шмат хліба?
Беру на себе сміливість і скажу за всю країну - "шановні авганці , до нас не їдьте, ні будь-яких допомог, ні пенсій, ні робот в нас для вас немає, самим не вистачає".
И другим странам без вашего биомусора будет легче жить.