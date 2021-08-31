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Отставки в Кабмине возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Деятельность некоторых министерств вызывает дискуссии, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало.
Об этом сегодня на брифинге заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, пока таких предложений не было. Однако, если заявления в Раду поступят, то их рассмотрят в первую очередь.
"Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.
Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывает дискуссии.
Ближайшая пленарная неделя Рады запланирована на 7-10 сентября.
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показать весь комментарий31.08.2021 11:20 Ответить Мне нравится 0
Ан Мур
показать весь комментарий31.08.2021 11:40 Ответить Мне нравится 0
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