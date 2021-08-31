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Новости Политика Украины
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Отставки в Кабмине возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Деятельность некоторых министерств вызывает дискуссии, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отставки в Кабмине возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Деятельность некоторых министерств вызывает дискуссии, - Разумков

Отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, пока таких предложений не было. Однако, если заявления в Раду поступят, то их рассмотрят в первую очередь.

"Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывает дискуссии.

Ближайшая пленарная неделя Рады запланирована на 7-10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К ряду министров есть претензии и у Рады, и у профильных комитетов, - Разумков

Автор: Ірина Дашківська
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Як кацавароточник отримає пенделей в Штатах, так і будуть відставки.
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31.08.2021 11:20 Ответить
взагалі то потрібні не стільки зміни команд в Кабміні, як дострокові перевибори, в т.ч. Верховної ради.
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31.08.2021 11:40 Ответить
 
 