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Последствия непогоды: с 11:00 до 15:00 в тоннеле на ул. Телиги в Киеве частично ограничат движение для очистки ливнестоков. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Последствия непогоды: с 11:00 до 15:00 в тоннеле на ул. Телиги в Киеве частично ограничат движение для очистки ливнестоков. КАРТА

31 августа с 11:00 до 15:00 в тоннеле на ул. Елены Телиги частично ограничат движение для очистки ливнестоков и дождеприемных систем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"Работы продлятся на ул. О. Телиги (на пересечении с ул. Ю. Ильенко и Щусева). Дорожники будут обследовать насосную станцию, очищать стоки и дождеприемные системы", - сказано в сообщении.

В коммунальной корпорации отмечают, что благодаря таким работам и перенастройке системы насосов значительно улучшилась работа сети водоотведения.

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Последствия непогоды: с 11:00 до 15:00 в тоннеле на ул. Телиги в Киеве частично ограничат движение для очистки ливнестоков 01
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