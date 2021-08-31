По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора

По делу об Иловайской трагедии привлечены к уголовной ответственности четверо чиновников Вооруженных сил РФ.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил начальник Департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает Цензор.НЕТ.

Рудь сообщил, что расследование Иловайской трагедии осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора по двум направлениям.

"Первое направление - организация руководством Вооруженных сил Российской Федерации вероломного убийства украинских военнослужащих в районе города Иловайска в августе 2014 года. И второе направление - это, возможно, халатное отношение военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые осуществляли руководство Антитеррористической операцией, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели и ранения военнослужащих", - уточнил Рудь.

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По первому направлению привлечены к уголовной ответственности четверо чиновников Вооруженных сил Российской Федерации, сказал глава департамента.

"Это четверо генерал-полковников российских войск руководящего состава: первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Богдановский; заместитель начальника Генерального штаба сейчас, в то время он был начальником Главного оперативного управления - заместителем начальника Генерального штаба, генерал-полковник Картаполов; начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Мизинцев; начальник Главного штаба - первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Истраков", - детализировал Рудь.

По словам главы департамента, это неполный список.

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"Но это не исчерпывающий круг. Следствие продолжается, мы устанавливаем всех причастных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и к организации, и непосредственно к убийству украинских военнослужащих", - подчеркнул Рудь.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.