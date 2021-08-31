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По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора

По делу об Иловайской трагедии привлечены к уголовной ответственности четверо чиновников Вооруженных сил РФ.

 Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил начальник Департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает Цензор.НЕТ.

Рудь сообщил, что расследование Иловайской трагедии осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора по двум направлениям.

"Первое направление - организация руководством Вооруженных сил Российской Федерации вероломного убийства украинских военнослужащих в районе города Иловайска в августе 2014 года. И второе направление - это, возможно, халатное отношение военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые осуществляли руководство Антитеррористической операцией, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели и ранения военнослужащих", - уточнил Рудь.

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По первому направлению привлечены к уголовной ответственности четверо чиновников Вооруженных сил Российской Федерации, сказал глава департамента.

"Это четверо генерал-полковников российских войск руководящего состава: первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Богдановский; заместитель начальника Генерального штаба сейчас, в то время он был начальником Главного оперативного управления - заместителем начальника Генерального штаба, генерал-полковник Картаполов; начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Мизинцев; начальник Главного штаба - первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Истраков", - детализировал Рудь.

По словам главы департамента, это неполный список.

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"Но это не исчерпывающий круг. Следствие продолжается, мы устанавливаем всех причастных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и к организации, и непосредственно к убийству украинских военнослужащих", - подчеркнул Рудь.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.
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Топ комментарии
+7
та нє, винуваті саме росіяни та їх вождь %уйло. Не треба маніпулювати, війну розпочали вони і якби не це, то не гинули б українці.
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31.08.2021 11:24
+4
А наши руководители все белые и пушистые.
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31.08.2021 11:23
+4
В розвідці і спецслужбах було кремлівської агентури як на собаці блох.
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31.08.2021 11:31
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Четверо - это четыре буквы? одной не хватает для имени главаря виновников - х.у.й.л.о.

вон может интересно будет - антиколорадос про это писал и пишет:
https://defence-line.org/2021/08/sem-let-spustya/
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31.08.2021 11:14 Ответить
а почему не расследуются отказы выполнять законные приказы командования Генштаба Украины подчиненными?
Почему не расследуются случаи самоуправства добробатами, в том числе самовольное оставление позиций Азовом и другими добробатами, что оголило тылы перед угрозой нападения армии РФ?
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31.08.2021 12:23 Ответить
так почитай по ссылке - почему - по качану - ВСУ вообще не имели отношения к самоуправству этих деятелей
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31.08.2021 12:29 Ответить
Думаю,Иловайск - это самый большой мутняк истории Украины. В котором виноваты не только кацапы.Маловероятно,что выжили свидетели обвинения. Если учесть,что даже кучму без посады не могут посадить за Гонгадзе.
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31.08.2021 11:15 Ответить
та нє, винуваті саме росіяни та їх вождь %уйло. Не треба маніпулювати, війну розпочали вони і якби не це, то не гинули б українці.
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31.08.2021 11:24 Ответить
Говоря так,вы отвергаете факт перехода на сторону врага не менее 70 % военного состава в Крыму. Они не виноваты ?Об этом даже Турчинов упомянул. Тоже самое и правительство.Личные выгоды,обещания и т.д. - То же предательство. За спинами украинцев.На деле - раха травит Юща,убивает целый состав польского правительства. - Если они хотя бы мало мальски представляют угрозу для нее. А у тех в рахе бизнес.Который не трогают.
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31.08.2021 11:34 Ответить
при чем Крым до событий в Илловайске?
Тем более что те, кто отказался выполнять приказания из Генштаба - вполне себе живы и даже при Зеле занимали немаленькие должности в Минобороны.
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31.08.2021 12:24 Ответить
я чет подумал - Илон Маск сказал шо мир искусственен - 1 - к миллиарду что нет.
так что "непонятки" как то за тот же "курск" или за "9.11" или тут за Афганистан тоже, то немного логично есть.
типо "кто-то" "питается" определенными эмоциями.
не, ну просто куча же всего такого случилась - шо хоть монетку подкидывай или даже подбрасывай.те По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7253
Жаль Шерлок погиб вместе с тем кто его придумал.....
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31.08.2021 11:27 Ответить
Говнокомандувачу ВС РФ - Хйулу тоже обявили о подозрении или все же хотят посмотреть в его честные глаза?
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31.08.2021 11:21 Ответить
А наши руководители все белые и пушистые.
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31.08.2021 11:23 Ответить
Не було військового досвіду. Ніколи не воювали.
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31.08.2021 11:29 Ответить
По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6030
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31.08.2021 11:43 Ответить
Понятно что это ***** со своими шестерками виноват. Но бездарность наших генералов тоже поражает. Где была разведка, где спецслужбы, неужели они не рассматривали вариант пересечения границы кацапами и образования котла
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31.08.2021 11:27 Ответить
В розвідці і спецслужбах було кремлівської агентури як на собаці блох.
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31.08.2021 11:31 Ответить
що саме цікаве - в керівництві цих служб блохи водились. Що вже говорити, якщо колишні міністри - громадяни касапів; а начгенштабу Замана досі під слідством, ніяк не посадять...
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31.08.2021 11:49 Ответить
Замані варто сказать - "Василева Гута" і його "заклинить"!!! Бо там лісопилка ....з якої він годував увесь Генштаб коли командував бригадою у Гончарівському!!! У справі про Іловайську трагедію до відповідальності притягнуто четверо чиновників збройних сил РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7354
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31.08.2021 12:00 Ответить
разведка доложила, но закрывать тылы уже было нечем. Не было достаточно сил чтобы отбиться. Потому и получился котел.
Если ты думаешь, что в Генштабе сидят идиоты или самоубийцы - ты глубоко ошибаешься. Все тогда работали на победу.
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31.08.2021 12:25 Ответить
Ну так если знали что тылы прикрывать нечем, зачем послали солдат Иловайск брать
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31.08.2021 13:55 Ответить
Не включай дурня, ніхто не очікував такого втручання з боку рашки, до того ж засіло в ВСУ велика кількість тих, хто працював на расію. Добре бути розумним взад. Ви як Зєля, який щоб прикрити свою зраду почав копирсатися в тому, що було в 2010 році і 2014 році, а сам під час військових дій на Донбасі в 14 році розважав сєпарню.
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31.08.2021 16:04 Ответить
Після анексії Криму вже треба було включати мізки і очікувати що може бути напад з боку рашки.
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31.08.2021 17:06 Ответить
Это как, примерно, по собственному скудоумию и преступной халатности отправить роту на минное поле, а потом объявить, что виноват противник, который это поле заминировал. По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 345
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31.08.2021 11:30 Ответить
Якщо в роті є відділення саперів, які мають розмінувати (і раптом недогледіли одну-дві міни) - то таки да, буде винуватий противник.
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31.08.2021 11:46 Ответить
т
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31.08.2021 11:32 Ответить
виноватьі все презедентьі Украиньі. у нас в штабе и в МО бьіли одни паркетньіе и ковровьіе генеральі. звания получали за бабки или по наследству. кто нибудь из них хоть раз бьіл в казармах солдат. если бьі бьіли то не бьіло такой нищетьі в армии
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31.08.2021 11:35 Ответить
генералы начинают с казарм для солдат и курсантов. кстати там все ок, ты просто небыл....
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31.08.2021 12:06 Ответить
и чем полезно в условиях боевых действий, если ты точно знаешь, как правильно и быстро заправить постель, если у тебя нет ни казармы, ни постели?
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31.08.2021 12:26 Ответить
затем же, зачем школьников приучают сидеть за партой. подшиваться, и стирать портянки, тоже дурная затея, пока не начинаешь гнить.
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31.08.2021 13:34 Ответить
В Великой Отечественной войне было пять котлов, только настоящих. А иловайский это и не котёл, а всего-навсего удачная контратака.
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31.08.2021 11:42 Ответить
До суду кацапських міжнародних злочинців - це правильно! Але ще треба наших мерзотників притягнути. Енарали були, бюджет був, дачки будувались, а "армії не було"....
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31.08.2021 11:46 Ответить
Чо за )(у..ню он выпаривает , ты конкретно назови фамилии, С украинской стороны ,кто виноват 😡😡😡 Четыре генерала русни ,это война детка , вопрос почему русню не остановили ещё на границе , и не сделали выводы ,когда они продвигались в глубь Украины . Почему на параде была техника с иголочки ,а В Чапли ,для деблокации котла ,привезли металлом без аккумуляторов , 😡 . Во где собака порылась 😡 Нам до сих пор интересны эти моменты , почему начальство драпало , а солдаты остались , значит кто то что то знал 😡
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31.08.2021 12:04 Ответить
1. Не остановили на границе, т.к. в августе 2014 года Украина не контролировала более 200 км границ с РФ.
2. На параде техники с иголочки было 1-2 и обчелся, погоды в Илловайске она бы не сделала. там были задействованы совсем другие масштабы.
3. Начальство драпало - да, Хомчкам, бывший глава Минобороны при Зеле, мог бы многое об этом рассказать. более того - он отдал приказ на прорыв по коридору с оружием в руках, чем нарушил уговор с Путины дал формальный повод армии РФ расстрелять выходящих из окружения бойцов.
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31.08.2021 12:29 Ответить
Іловайськ: чому потрібен суд?
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
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31.08.2021 12:36 Ответить
"...привлечены к уголовной ответственности четверо чиновников Вооруженных сил РФ..." Шо, так таки й притягнуті і скільки їм дали?
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31.08.2021 19:15 Ответить
 
 