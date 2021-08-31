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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) закон (3090) СНБО (4374) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы не отвечают Конституции и являются коррупционными

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы не отвечают Конституции и являются коррупционными

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря СНБО Алексея Данилова уточнить, какие именно из принятых парламентом законов, по его мнению, не отвечают Конституции и могут содержать коррупционные составляющие.

Об этом Разумков заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Действительно звучала позиция (секретаря СНБО Алексея Данилова. - Ред.), но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны не отвечают Конституции, законам, являются коррупционными. Очень часто и от СНБО поступают предложения к тем или иным законам - надеюсь, там нет коррупционной составляющей", - отметил глава парламента.

При этом Разумков напомнил, что предложил Данилову указать с трибуны парламента на конкретных народных депутатов, на которых, по мнению секретаря СНБО, оказывается влияние олигархов.

"Даже если мы гипотетически будем говорить о том, что есть какое-то влияние, то я уже предложил показать, - на кого. Мое предложение по поводу трибуны остается в силе", - добавил спикер Рады.

Ранее Данилов в одном из интервью заявил, что влияние олигархов именно на Верховную Раду на сегодняшний день "есть очень и очень большим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
з приводу олігархів і депутатів - Разумкова підтримую
з приводу корупційного законодавства - правий Данілов, але тільки формально... Бо навіть Данілов не назове корупційним закон, приміром, яким списуються податкові борги олігархам.
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31.08.2021 11:38
+2
На таможне сегодня взятку дали в 100000. Это по чьему закону ?
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31.08.2021 11:37
+2
Практически все, которые были приняты при ЗЕ после 2019 года.
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31.08.2021 11:38
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На таможне сегодня взятку дали в 100000. Это по чьему закону ?
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31.08.2021 11:37 Ответить
а зачем ты дал там взятку? пофантазируй, в какой ситуации ты там должен дать взятку?
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31.08.2021 11:52 Ответить
Ничего не понял )) Это к чему ?
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31.08.2021 11:53 Ответить
на таможне никто давно взяток не дает, для этого нет условий. фуфло про коррупцию на таможней, это лапша на уши быдла, для которого кто то должен быть виноват в его бедах. водители за перегруз на 50 кг дают 200 грн, за справки по С19 - 500.
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31.08.2021 12:02 Ответить
Так на Цензоре новость про это сегодня. Они врут ?
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31.08.2021 12:06 Ответить
про взятки на таможне? )))) не попадалось. это бред!
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31.08.2021 12:10 Ответить
Точно говорю. Поройся.У меня там коммент.
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31.08.2021 12:18 Ответить
Дедуля, пойди опохмелись. Таможня без взяток - все равно что брачная ночь без невесты.
НЕВОЗМОЖНА.
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31.08.2021 12:18 Ответить
Практически все, которые были приняты при ЗЕ после 2019 года.
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31.08.2021 11:38 Ответить
Закон про Державні звкупівлі, від не тільки корупційний, але і антиукраїнський. І наскільки мені відомо був прийнятий не пери ЗЕ. Вгадай при кому.
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31.08.2021 12:32 Ответить
з приводу олігархів і депутатів - Разумкова підтримую
з приводу корупційного законодавства - правий Данілов, але тільки формально... Бо навіть Данілов не назове корупційним закон, приміром, яким списуються податкові борги олігархам.
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31.08.2021 11:38 Ответить
олигархам долги списывают за половину наличкой......естессно мимо бюджета!
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31.08.2021 12:01 Ответить
все запретительные решения СНБО - незаконны. СНБО может рекомендовать принять тот или иной закон, т.к. в Совете сидят законодатели и правители. Вот они по рекомендации СНБО могут принимать нужные стране законы.
А законный закон или нет - решает суд. Конституционный.
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31.08.2021 12:19 Ответить
принудительная установка счетчика с термокомпенсацией за счет владельца ,уроды содрали с Меня 2 000 грн
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31.08.2021 11:38 Ответить
А що там не зрозумілого? Справа по Бурисмі і досі не закрита "за відсутністю", а там ім'я Хантера звучить.
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31.08.2021 13:45 Ответить
Тут есть положительный момент, заставит мобилизоваться и больше расчитывать на себя.
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31.08.2021 11:41 Ответить
Давайте фото с жабой и гадюкой
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31.08.2021 11:41 Ответить
З 2014 року всі прийняті закони не відповідають Конституції...
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31.08.2021 11:48 Ответить
с чего бы, если все они принимаются законно избранными парламентами? с января 14 года законы принимали ТРИ созыва парламента.
и все они - абсолютно легитимны.
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31.08.2021 12:20 Ответить
Индюкович, ты?!
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31.08.2021 12:41 Ответить
Любой закон по-определению регулирует что-либо или кого-либо, а значит несёт в себе коррупционные риски. Может законы следует больше отменять, чем писать новые?
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31.08.2021 11:51 Ответить
зачем вы пишете ахинею?
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31.08.2021 12:20 Ответить
какие законы не отвечают Конституции и являются коррупционными/ Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. При том, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. Приняла вопреки: Статья 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " .Приняла потому ,что: Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль.
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31.08.2021 11:53 Ответить
А младоригу, взагалі відомо, хто ГОЛОВА РНБО? - До чого тут Данілов?
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31.08.2021 12:02 Ответить
Данилов сам рыг, так что не скиглы
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31.08.2021 12:43 Ответить
Сам вопрос есть узурпация влады Разумковым .Это КС решает пора бы у них спросить без запроса они не чего не скажут .Одни невигласы,невежды и клоуны.
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31.08.2021 13:44 Ответить
зеленым придуркам - виднее.....
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31.08.2021 13:53 Ответить
Удятина прийнята стадом зелупи
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31.08.2021 14:29 Ответить
 
 