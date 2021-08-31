Украинским военным разрешено открывать ответный огонь на российские обстрелы, но об этом нужно докладывать в штаб, - Наев. ВИДЕО
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Украинские военные могут открывать ответный огонь на российские обстрелы.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
"Я общался с командующим операцией Объединенных сил генералом [Александром] Павлюком, с командиром оперативно-тактической группировки, непосредственно с командиром бригады. Запрета о том, чтобы открывать ответный огонь, — нет. Командирам оперативно-тактической группировки и командующим операции разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб", — заявил Наев.
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Он уточнил, что решение об открытии огня в ответ на обстрелы НВФ принимает командир бригады.
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Ніхто нікому нічого не може закрити апріорі!
Але вихід з геолокацією в мережу піддає сумніву твоє подальше існування!
Просто є такі моменти про які ні Бутусов не знає, ні безпосередні учасники трепати язиком не будуть.
А всезнаючи тут здебільшого ті, хто ніде не був
Бойові вже не з нами.
- "Я общался с командующим операцией Обьединненых сил Павлюком...".
У нас ВСУ теперь состоит из одних "командующих" и их штабов. Одних "Главнокомандующих"- ТРИ штуки! А начальников штабов, адьютантов, начальников управлений штабов..., а реально в линейных частях, не хватает ни офицеров ни тем более сержантского состава, зато штабы ломятся от телефонисток.
- чому не було адекватної негайної відповіді, коли 28 серпня артилерія орків безкарно двічі масовано обстріляла Авдіївку???.. понад 60 влучань тільки по самій Авдіївці.
Но скоріш за все Бутусову просто сказали щоб не ліз не в свою справу і написав на другий день про відповідь, яка імовірно була в той же день
сначала ответили, а потом доложили.