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Украинским военным разрешено открывать ответный огонь на российские обстрелы, но об этом нужно докладывать в штаб, - Наев. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинские военные могут открывать ответный огонь на российские обстрелы.

 Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Я общался с командующим операцией Объединенных сил генералом [Александром] Павлюком, с командиром оперативно-тактической группировки, непосредственно с командиром бригады. Запрета о том, чтобы открывать ответный огонь, — нет. Командирам оперативно-тактической группировки и командующим операции разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб", — заявил Наев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе, еще двое получили ранения и травмы. За сутки войска РФ 11 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС

Он уточнил, что решение об открытии огня в ответ на обстрелы НВФ принимает командир бригады.
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Топ комментарии
+47
До обстрела докладывать или после?
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31.08.2021 11:39
+36
Відповідати потрібно моментально, а не чекати поки в штабі поп"ють кохвею.
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31.08.2021 11:39
+31
Ответный огонь имеет смысл, если он идет сразу же за обстрелом противника. Моментально. А уж потом об этом нужно сообщить в штаб. если же сначала нужно сообщить... " согласовать".. "утвердить".. Сообщить ОБСЕ и т.д. То тогда это не ответка а только имитация, для поддержания рейтинга власти..
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31.08.2021 11:40
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а зачем сепарам обстреливать всу? понятно зачем всу это делает но сепарам это не логично
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31.08.2021 14:25 Ответить
и обязательно копию с печатью
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31.08.2021 14:28 Ответить
Хотілося б почути думку тих,хто безпосередньо на передовій під обстрілами, але видно їм "закрили рота".
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31.08.2021 14:31 Ответить
Дядькуууу! Війна вже восьмий рік пішов. Йдеш в военкомат і через чотири місяці якщо буде бажання сам дописуй.
Ніхто нікому нічого не може закрити апріорі!
Але вихід з геолокацією в мережу піддає сумніву твоє подальше існування!
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31.08.2021 15:22 Ответить
Ніхто нікому рота не закриває.
Просто є такі моменти про які ні Бутусов не знає, ні безпосередні учасники трепати язиком не будуть.
А всезнаючи тут здебільшого ті, хто ніде не був
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31.08.2021 22:30 Ответить
ворог на нашей земле, мочить его и сартире и за сартиром . наше дело правое, бандеровское
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31.08.2021 14:33 Ответить
и сообщать о количестве использованих снарядов и патронов ?
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31.08.2021 14:48 Ответить
Как так получается, что боевые генералы, попав на высокие должностями становятся сраколизами и лжецами? Видимо в нашей армии это непременное приложение к большим погонам и должностям. Или так офицеров начинают воспитывать еще с военных училищ?
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31.08.2021 14:55 Ответить
В нас реально "бойових" практично нема. Є ті які вважаються "бойовими". Тобто танкі пашлі, давай пехота пашла, пашла, а потом я генерал!
Бойові вже не з нами.
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31.08.2021 15:26 Ответить
Оружейники стараются как можно больше сократить время реакции контрбатарейных систем, чтобы пока снаряд ещё летит, уже летела ответка в вычисленную точку выстрела, но в ВСУ такие системы бесполезны, пока согласуют ответный огонь со штабом, он уже будет бессмысленным, только расход БК.
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31.08.2021 15:18 Ответить
«Бог війни не любить нерішучих». © Евріпід
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31.08.2021 15:33 Ответить
"Командующий обьединнеными силами Наев!"

- "Я общался с командующим операцией Обьединненых сил Павлюком...".
У нас ВСУ теперь состоит из одних "командующих" и их штабов. Одних "Главнокомандующих"- ТРИ штуки! А начальников штабов, адьютантов, начальников управлений штабов..., а реально в линейных частях, не хватает ни офицеров ни тем более сержантского состава, зато штабы ломятся от телефонисток.
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31.08.2021 15:33 Ответить
...чтоб орки успели сменить дислокацию....и написать протокол.... или объяснительную...мол "звуки, принятые вражеской разведкой за взрыв боеприпасов являются акустическим последствием обсира нашего повара..."
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31.08.2021 15:40 Ответить
Такого гавнокомандующего, во всём мире, днём с огнём не сыщешь. Он единственны в Украине, и это самое настоящее предательство, значит тем можно стрелять, убивать, калечить наших воинов, а нашим значит нельзя, а то не дай Бог, ещё ранят, или ещё хуже - убьют нашего врага. Ну что здесь можно сказать, клоун бережёт росийских воинов, а на наших воинов, ему просто наплевать.
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31.08.2021 16:04 Ответить
Вы цели сторон не сравнивайте,одним нужно продолжать конфликт и добиваться своего на чужой территории, а нам нужен мир на своей, на наших условиях,который мы не можем восстановить исходя из расклада сил .Все действия Зеленский обговаривает со всеми западными партнёрами,поэтому есть и санкции, и помощь в том числе военная.Почему нет более серьёзной военной помощи,чтобы не толкнуть путина на непредсказуемые (или предсказуемые) действия.
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01.09.2021 11:16 Ответить
пане Наєв, краще поясніть конкретно:
- чому не було адекватної негайної відповіді, коли 28 серпня артилерія орків безкарно двічі масовано обстріляла Авдіївку???.. понад 60 влучань тільки по самій Авдіївці.
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31.08.2021 16:15 Ответить
"Конкретно" вже написав Бутусов: або була відповідь в той же день, про яку Бутусову не порахували за належне доповісти, або була відповідь на другий день по з'ясованим цілям.
Но скоріш за все Бутусову просто сказали щоб не ліз не в свою справу і написав на другий день про відповідь, яка імовірно була в той же день
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31.08.2021 22:44 Ответить
відповідь мае бути моментальна
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31.08.2021 18:24 Ответить
моментальна - це по горобцях з гармати
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31.08.2021 22:45 Ответить
ну вот, всё прояснилось, зрады нет и не было.
сначала ответили, а потом доложили.
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01.09.2021 04:08 Ответить
вот муфлоны. пока доложишь тебя завалят. этих тупых совковых генералов в шею гнать вместе с главнокомандующим
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01.09.2021 16:29 Ответить
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