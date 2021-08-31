Украина с 1 сентября запрещает въезд из Приднестровья автомобилям, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца, - ГПСУ
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С 1 сентября Украина приостанавливает допуск к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Республики Молдова, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова", - сказано в сообщении.
Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств.
Кроме этого, Государственной пограничной службой Украины уточнены все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.
"О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне", - отметили в ГПСУ.
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Скабеева будет сегодня в приподнятом сероводородном настроении..
Але дійсно для нас вона дивна.
Хоча, якщо дивитися з Молдови на Україну, то теж багато дивного можна побачити: існування партій-зрадників, Медведчук не в тюрмі, а в ТКГ по Донбасу і зі своїм бізнесом, зрадники призначаються на вищі посади, усі судді - хабарники, усі прокурвори - злочинці, поліцією Києва керував кілька років сєпар із Горлівки, бєркутасти на службі, Ківа - науковець, видали параші добровольця-інгуша, кримінальні справи проти добровольців, торгівля із країною-окупантом і навіть із Лугандоном, контрабас із Лугандона контролюють сбушники, президенти займаються не державними справами, а шкурняком, і прочая, прочая, прочая...