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Украина с 1 сентября запрещает въезд из Приднестровья автомобилям, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина с 1 сентября запрещает въезд из Приднестровья автомобилям, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца, - ГПСУ

С 1 сентября Украина приостанавливает допуск к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Республики Молдова, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет

Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств.

Кроме этого, Государственной пограничной службой Украины уточнены все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.

Также читайте: Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года

"О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне", - отметили в ГПСУ.
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Топ комментарии
+20
здравствуй блокада, геноцид русканомерных ватомобилей и неприкрытая русофобия..
Скабеева будет сегодня в приподнятом сероводородном настроении..
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31.08.2021 11:50
+15
о це добре!!!!
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31.08.2021 11:50
+11
Класс ! Это оценят в Молдове и Западе. Семь лет то чего дулись ???
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31.08.2021 11:50
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здравствуй блокада, геноцид русканомерных ватомобилей и неприкрытая русофобия..
Скабеева будет сегодня в приподнятом сероводородном настроении..
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31.08.2021 11:50 Ответить
о це добре!!!!
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31.08.2021 11:50 Ответить
Класс ! Это оценят в Молдове и Западе. Семь лет то чего дулись ???
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31.08.2021 11:50 Ответить
Зеля превращается в злого клоуна для кацапов ))
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31.08.2021 11:52 Ответить
Це оцінять тільки на мозькві. ФСБешним шпигунам прийдеться їхати у розвідку на рашиських номерах.
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31.08.2021 12:14 Ответить
Что в Молдове оценят? В аэропорту Кишинёва сотни авто с приднестровскими номерами. Военная русня с семьями прилетает на службу в Тирасполь и едет в отпуск. Разве что не в форме. По всей Молдове шастают с приднестровскими номерами....))) А Вы..оценят!!! Молдова кормит ..поит..снабжает топливом всё Приднестровье... в том числе и сидящую там русню.
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31.08.2021 12:38 Ответить
Думаю, що тепер і Молдова повинна буде обмежити рух авто із неправильними номерними знаками.
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31.08.2021 12:40 Ответить
..ну Санду то просила отсрочить введение этих правил!! И это странно. В Грузии абхазских номеров днём с огнём не встретишь... Странно..но у нас тоже...даунбассовских.... Хотя от ублюдков всё можно ожидать..(там же наши люди)... Позиция Молдовы в отношении Приднестровья крайне странная. Русня ротирует свои войска через аэропорт Кишинёва... принимая военные самолёты. Сама поставляет продовольствие..топливо... Приднестровцы свободно передвигаются по Молдове. Получается..что Молдову это устраивает? Закройте аэропорт... Никаких ротаций... Никакого продовольствия... и что... Русня пойдёт войной? Или там НАШИ ЛЮДИ!!??)))))
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31.08.2021 12:56 Ответить
А може, якщо мати усі дані, які має Молдова, то така позиція і не буде здаватися дивною.
Але дійсно для нас вона дивна.
Хоча, якщо дивитися з Молдови на Україну, то теж багато дивного можна побачити: існування партій-зрадників, Медведчук не в тюрмі, а в ТКГ по Донбасу і зі своїм бізнесом, зрадники призначаються на вищі посади, усі судді - хабарники, усі прокурвори - злочинці, поліцією Києва керував кілька років сєпар із Горлівки, бєркутасти на службі, Ківа - науковець, видали параші добровольця-інгуша, кримінальні справи проти добровольців, торгівля із країною-окупантом і навіть із Лугандоном, контрабас із Лугандона контролюють сбушники, президенти займаються не державними справами, а шкурняком, і прочая, прочая, прочая...
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31.08.2021 19:19 Ответить
..ну і повернемося до теми....))) .. і не будемо дивуватися..як що на дорогах України забігають авто з номерами даунбасії... І нічого дивного у позиції Молдови..
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01.09.2021 03:47 Ответить
Да неважно. Санду вроде укоряла раньше за это. Для нее это и есть дружественный шаг.
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31.08.2021 12:52 Ответить
ну ничего нового!!! От нас не отличаются!! Мы тоже требуем экономических и политических санкций к рашке... торгуя... имея в стране откровенно пророссийскую шайку ЖоппоБлока.. всяких Мураевых..кив..мертвечуков.... Скоро заглянем в глаза пушилину... прольём слезу по нашим людям.... Всё как и в Молдове!!!
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31.08.2021 13:02 Ответить
опять "всю вот эту русофобию затевают"
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31.08.2021 11:53 Ответить
Еще бы расшифровали как выглядят "согласованные" ( с кем?) и "нейтральные" номера.
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31.08.2021 11:53 Ответить
с Молдовой согласовали несколько дней назад. Санду вроде даже просила перенести на 1 января...
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31.08.2021 12:15 Ответить
Ага, кремлевская раковая опухоль на территории Молдовы уже побежала рисовать согласованные/нейтральные номера.
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31.08.2021 12:07 Ответить
больше всего удивляет, что до сих пор можно было с приднестровскими номерами ездить. это все равно как с Лугандонскими.
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31.08.2021 12:14 Ответить
Давно пора
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31.08.2021 12:16 Ответить
Открылась новая кормушка!
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31.08.2021 12:34 Ответить
Давити гнійника, поки не лусне.
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31.08.2021 12:38 Ответить
Эта информация не раскрывает всей картины. Проживающим в Приднестровье не нужно получать молдавские номера на авто, им даже не нужно выезжать на подконтрольную Молдове территорию. На территории, подконтрольной Приднестровью, работают пункты выдачи "нейтральных" номеров. Работают при поддержке ОБСЕ. Нейтральные номера ПМР лишены флага и буквенного упоминания о Молдове (MD), но и символики непризнанной территории тоже не имеют. Это такой компромисс: Молдова разрешила Приднестровью номера без своей государственной символики, но приднестровцы свою символику с номеров тоже убирают. Ну и плюс этого компромисса: при выдаче нейтральных номеров автомобилям устраивают дополнительную проверку по базам угона, на перебитые номера и так далее. Но ... проверка и выдача номеров проводится на подконтрольной ПМР территории.
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31.08.2021 13:39 Ответить
В Одессе их полно!!!!!
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31.08.2021 13:58 Ответить
Приехали, мацкалы приднестровские Україна з 1 вересня забороняє в'їзд з Придністров'я автомобілів, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9081
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31.08.2021 14:54 Ответить
 
 