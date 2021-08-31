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Новости Происшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на непредвзятость в расследовании дела о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") и на максимально жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения сопутствующих с этим происшествием фактов.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал (деньги за удаление публикаций об этом ДТП. - Ред.) или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы - люди, и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жесткой", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что лично будет прилагать всех усилий для того, что на правоохранителей не осуществлялось никакого давления в связи с расследованием этого дела.

"Насколько я понимаю, сейчас это дело должны будут забрать ГБР от МВД, из Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно их. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", - уточнил спикер.

Кроме того, он считает, что нардеп Трухин должен сам прокомментировать ситуацию, объяснив, "что на самом деле произошло для того, чтобы мы сейчас не занимались домыслами".

"Это правильно и честно. Я думаю, что так и нужно делать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", - доставил Разумков.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Бачу його новим фронтменом кварталу, не інакше! Гуморист від бога. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 1569
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31.08.2021 12:10
+12
Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6772
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31.08.2021 12:11
+7
Ага, как с моим отцом. Моего отца больше года назад, 30.04.2020 во дворе его дома сбыл сын высокого милицейского начальника. И элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и планомерно ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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31.08.2021 12:24
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Бачу його новим фронтменом кварталу, не інакше! Гуморист від бога. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 1569
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31.08.2021 12:10 Ответить
Разумкова чи Трухельмана? Обидва достойнi...
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31.08.2021 12:30 Ответить
Разумков - младорегіональна гнида не менша за Зєлю.
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31.08.2021 12:32 Ответить
Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6772
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31.08.2021 12:11 Ответить
Должно быть - это правда, но будет ли?
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31.08.2021 12:37 Ответить
Помянем это дело, жемля металлом.
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31.08.2021 12:12 Ответить
Лупатий готує відмазки для найкоротшого якщо Байден йому дорікатиме шо у вас там зелень їзде бухою. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 6805
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31.08.2021 12:14 Ответить
Трухін- смотрящий від Коломойського. Нічого йому не буде.
До речі, Лізанька Баґуцкая теж людину не так давно вбила і відкупилася.
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31.08.2021 12:22 Ответить
А случайно эту сучку, нельзя точно так же убить???
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01.10.2021 17:44 Ответить
Де, коли?
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31.08.2021 12:24 Ответить
Ага, как с моим отцом. Моего отца больше года назад, 30.04.2020 во дворе его дома сбыл сын высокого милицейского начальника. И элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и планомерно ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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31.08.2021 12:24 Ответить
Оце тобі і закон один для всіх,пан розумков. Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым - Цензор.НЕТ 390
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31.08.2021 12:29 Ответить
Яке розслідування? Аварії, тиску на ЗМІ? Хто розслідувати буде?
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31.08.2021 12:31 Ответить
Тільки зовнішнє правління спасе Україну.
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31.08.2021 12:35 Ответить
Разумков розуміє, що говорить? "....цю справу повинні будуть забрати ДБР від МВС, з Національної поліції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим"
Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 500 В ДБР і неупереджене розслідування? Виключено, доведено життям Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 7286
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31.08.2021 12:39 Ответить
Банда похлеще януковича
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31.08.2021 12:40 Ответить
Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 9270
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31.08.2021 12:45 Ответить
То Трухін увійшов у склад делегації що наразі у США чи ні Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим - Цензор.НЕТ 758 І де він знаходится на сьогодні?
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31.08.2021 12:51 Ответить
"Абсолютно не предвзятым и максимально жестким" - это когда у виновников ДТП с 6 (6-ю, Карл!) пострадавшими не берут анализ на алкоголь?
Оно понимает что оно несет? Или кокс мозги разъел не только у главклоуна?
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31.08.2021 12:56 Ответить
Конечно! Как и все предыдущие расследования ДТП с мажорами.
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31.08.2021 13:31 Ответить
поздно! этот "вЯликий политик" уже в штатах - печется о судьбе Украинцев... тех 73 %-в.....
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31.08.2021 14:00 Ответить
Как и все расследования про ЗЕ и СН.

2 года уже, все, что касается Слуг Наркомана, все так честно, прозначно и непредвзято...
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31.08.2021 16:35 Ответить
Пока этот клоун-карлик будет сидеть в своём кресле, ничего хорошего от него не дождёшься. Он всё делает во вред украинскому народу, а для блага своему еврейскому народу, и олигархам!
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01.10.2021 17:56 Ответить
 
 