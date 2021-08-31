Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на непредвзятость в расследовании дела о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") и на максимально жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения сопутствующих с этим происшествием фактов.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал (деньги за удаление публикаций об этом ДТП. - Ред.) или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы - люди, и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жесткой", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что лично будет прилагать всех усилий для того, что на правоохранителей не осуществлялось никакого давления в связи с расследованием этого дела.

"Насколько я понимаю, сейчас это дело должны будут забрать ГБР от МВД, из Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно их. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", - уточнил спикер.

Кроме того, он считает, что нардеп Трухин должен сам прокомментировать ситуацию, объяснив, "что на самом деле произошло для того, чтобы мы сейчас не занимались домыслами".

"Это правильно и честно. Я думаю, что так и нужно делать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", - доставил Разумков.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.