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Новости Политика Украины
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В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В декларации Меркель-Байдена по

Предметом разговора президента Зеленского с американским коллегой Джо Байденом будет "Северный поток - 2".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.

"Проект "Северный поток-2" - это не только угроза Украине, а и единства Европы. По моему мнению, в новейшей истории она столкнулась с тремя серьезными ударами по ее целостности. Первый - это Brexit. Второй - ситуация с пандемией и вакцинацией, когда богатые страны или те, которые имели больший доступ к вакцинам, запрещали экспорт в другие. Третий - "Северный поток-2", - рассказал парламентарий.

По его словам, это политический проект, который направлен на разъединение Европы.

"Я читал декларацию по результатам встречи Байдена и Меркель. Как юрист не вижу там четких гарантий безопасности. Поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно доказывать свою позицию и на встрече с президентом Америки, и в дипломатической и юридической плоскости. Витренко заявил, что они продолжают работать над судебными механизмами противодействия "Северному потоку-2". А я напомню, что у его команды есть успех в судах с "Газпромом", - добавил Маслов.

Нардеп подчеркнул, что комплекс юридических действий не только Украины, но и других европейских стран, которые так же теряют от "Северного потока-2", личная встреча президентов Украины и США и другая дипломатическая плоскость, наконец, дадут тот необходимый результат для обеспечения безопасности и сохранения выгод по транспортировке газа в Европу.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым читайте здесь.

Также читайте: Украина чувствует пассивность внешней политики Байдена, - Financial Times

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Какие там ещё гарантии? Ещё Будапештский меморандум вспомните. Чёс языком ни о чём-вот единственная гарантия от Запада.
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31.08.2021 12:12
+4
Тому що, нарколига усе просрав. Воно всі сили поклало на боротьбу с Порохом, добровольцями, патріотами, волонтерами, а газові діла йому побоку, ними у нього займається беня. Це недолуге сидить і думає, що політикою нехай займаються політики, газом газовики, спортом спортсмени, а воно найвеличніший напойліон відосіки пилять і на параді скупі сльози пускати. І тому Меркель з Байденом порішали всі діла так як їм потрібно, а тупе інфальтивне уйоПіще буде нити чому ми не в НАТО і Євросоюзі
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31.08.2021 12:23
+3
Декларации, меморандумы, заверения - это все фуфло. Запад будет защищать Украину только если сюда будут вложены большие деньги западных корпораций. Сотни миллиардов долларов. Вот тогда они будут защищать свои заводы, земли, налаженные цепочки бизнес-процессов, квалифицированный персонал.
Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
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31.08.2021 12:24
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Какие там ещё гарантии? Ещё Будапештский меморандум вспомните. Чёс языком ни о чём-вот единственная гарантия от Запада.
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31.08.2021 12:12 Ответить
Єдина гарантія незламний козацький дух!! Правда і ППО , яке прикриватиме не 9% цілей, а трішки більше не завадило б.
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31.08.2021 12:31 Ответить
А кто это такой Маслов??
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31.08.2021 12:32 Ответить
вопрос уже закрыт, вам же сказали, поздно всра...ись! дебилы сконцентрировались в сегодняшней власти, их самых ярких собрали со всех концов страны. может это и хорошо. в будущем, спросишь, в какой партии был? Януковича-люстрация. Заленкского- кастрация, что бы не размножались.
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31.08.2021 12:15 Ответить
Это та же самая ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, что и "будапештский меморандум"! Гарантии могут быть только в том случае, если Украина будет иметь РЕАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ /в случаи не выполнения тех или иных договоренностей/, иначе любая бумажка -это ЛАЖА!
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31.08.2021 12:16 Ответить
Гарантий никаких нет, зато есть бумага для туалетных нужд.
Будапештский меморандум уже заканчивается, вот подоспел новый "рулон гарантий"
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31.08.2021 12:21 Ответить
"Декларація" синонімічно це "побалакали і розійшлися". Які там в принципі можуть бути хоч якісь гарантії??
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31.08.2021 12:21 Ответить
Были Будапештские договоренности.
Рашку уже бомбят?
Или вернули нам плутоний?
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31.08.2021 12:22 Ответить
Помогают тем кто сам что то делает, тем кто защищается от агрессора, борется за свою Землю. А об тех кто отводит войска и нехотя отстреливается по команде из Киева, вытирают ноги. Терпилы и попрошайки никому не интересны.
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31.08.2021 12:22 Ответить
Тому що, нарколига усе просрав. Воно всі сили поклало на боротьбу с Порохом, добровольцями, патріотами, волонтерами, а газові діла йому побоку, ними у нього займається беня. Це недолуге сидить і думає, що політикою нехай займаються політики, газом газовики, спортом спортсмени, а воно найвеличніший напойліон відосіки пилять і на параді скупі сльози пускати. І тому Меркель з Байденом порішали всі діла так як їм потрібно, а тупе інфальтивне уйоПіще буде нити чому ми не в НАТО і Євросоюзі
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31.08.2021 12:23 Ответить
Декларации, меморандумы, заверения - это все фуфло. Запад будет защищать Украину только если сюда будут вложены большие деньги западных корпораций. Сотни миллиардов долларов. Вот тогда они будут защищать свои заводы, земли, налаженные цепочки бизнес-процессов, квалифицированный персонал.
Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
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31.08.2021 12:24 Ответить
Кстати, вот вам почва для раздумий. В Финляндии живет всего 5 миллионов человек. Она граничит с Рашкой, не член НАТО, официально никто ее не защищает. Там куча умнейших людей, которых можно загнать в шараги и заставить работать на Рашку, делать оружие, создавать технологии, возрождать промышленность Рашки.
Почему же Путин даже не помыслит, чтобы влезть в Финляндию? Да банально просто. Запад за Финляндию ***** со всей дури, потому что это его часть. Там закопана огромнейшая куча денег, имущества и спецов запданых корпораций. А в Украине у Запада ничего нет, значит Путин может здесь творить что пожелает.
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31.08.2021 12:33 Ответить
так ведь Финляндию даже сам путлер считает частью Запада. А вот Украину он считает частью рашки. Да даже в самой Украине весьма немалая доля жителей так считают. А в Финляндии таких нет. Вот в этом разница !

И кстати не надо недооценивать финнов. Это очень умные и храбрые воины ! Даже в 1939-м они не побоялись огромного совка, всеми вышли на войну и нанесли агрессору огромные потери, не сопоставимые со своими.

А Запад сейчас уже не тот. Уже давно нет таких лидеров как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер. Осталась ********* типа Макарона или маразматика Байдена. И я сомневаюсь, шо НАТО впишется даже если путлер вторгнется в Латвию, например. Штаты быстренько выйдут из этого НАТО, а остальные тихо сольются.
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31.08.2021 13:30 Ответить
яка несподіванка...
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31.08.2021 12:27 Ответить
Це хіба Бувають такі партнери як франція і германія вони партнери х.уйла допомогли йому побудувати газогон і для чого щоб нам напакостить і всі ці так звані партнери добродєтєлі брали в уьому участь та немає у них ніяких ціностей крім бабла і подвійних стандартів тьфу на них і на х.уйла також
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31.08.2021 12:34 Ответить
Ну как же нет гарантий...!? Гарантии всегда есть, и гаранты упомянуты... На бумаге... Но, чернила сохнут быстро... А в меморандуме подписанном в Будапеште, а в 1938 г. в Мюнхене, - Мюнхенское соглашение с Гитлером... - «Я привёз вам мир» - вернувшись в Лондон, Чемберлен, сторонник политики умиротворения агрессора, предъявил публике на аэродроме подписанное соглашение - уже в следующем году стало ясно, что политика умиротворения не принесла Европе мира: началась Вторая мировая война. Но, тогда, когда Мюнхен, и даже тогда, когда Будапешт вселенского масштаба коррупция еще не накрыла всю Европу своим мертвым саваном... Теперь "Сатана там правит бал, там правит бал, На земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он царит над всей вселенной, Тот кумир - телец златой. В умилении сердечном прославляя истукан, Люди разных каст и стран Пляшут в круге бесконечном, Окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал,
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31.08.2021 12:42 Ответить
А мали б бути? У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов - Цензор.НЕТ 4755
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31.08.2021 12:58 Ответить
Ну как говорится,скупой платит дважды.Когда Украине предлагали отдать трубу в консорциум с модернизацией,наши кормящиеся с трубы не захотели делиться.Вот теперь пожинаем результат У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов - Цензор.НЕТ 8504
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31.08.2021 13:29 Ответить
вот это то самое состояние, которое на простом языке означает одно - "КИДОК".....
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31.08.2021 14:01 Ответить
 
 