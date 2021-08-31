В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Предметом разговора президента Зеленского с американским коллегой Джо Байденом будет "Северный поток - 2".
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.
"Проект "Северный поток-2" - это не только угроза Украине, а и единства Европы. По моему мнению, в новейшей истории она столкнулась с тремя серьезными ударами по ее целостности. Первый - это Brexit. Второй - ситуация с пандемией и вакцинацией, когда богатые страны или те, которые имели больший доступ к вакцинам, запрещали экспорт в другие. Третий - "Северный поток-2", - рассказал парламентарий.
По его словам, это политический проект, который направлен на разъединение Европы.
"Я читал декларацию по результатам встречи Байдена и Меркель. Как юрист не вижу там четких гарантий безопасности. Поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно доказывать свою позицию и на встрече с президентом Америки, и в дипломатической и юридической плоскости. Витренко заявил, что они продолжают работать над судебными механизмами противодействия "Северному потоку-2". А я напомню, что у его команды есть успех в судах с "Газпромом", - добавил Маслов.
Нардеп подчеркнул, что комплекс юридических действий не только Украины, но и других европейских стран, которые так же теряют от "Северного потока-2", личная встреча президентов Украины и США и другая дипломатическая плоскость, наконец, дадут тот необходимый результат для обеспечения безопасности и сохранения выгод по транспортировке газа в Европу.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым читайте здесь.
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Будапештский меморандум уже заканчивается, вот подоспел новый "рулон гарантий"
Рашку уже бомбят?
Или вернули нам плутоний?
Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
Почему же Путин даже не помыслит, чтобы влезть в Финляндию? Да банально просто. Запад за Финляндию ***** со всей дури, потому что это его часть. Там закопана огромнейшая куча денег, имущества и спецов запданых корпораций. А в Украине у Запада ничего нет, значит Путин может здесь творить что пожелает.
И кстати не надо недооценивать финнов. Это очень умные и храбрые воины ! Даже в 1939-м они не побоялись огромного совка, всеми вышли на войну и нанесли агрессору огромные потери, не сопоставимые со своими.
А Запад сейчас уже не тот. Уже давно нет таких лидеров как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер. Осталась ********* типа Макарона или маразматика Байдена. И я сомневаюсь, шо НАТО впишется даже если путлер вторгнется в Латвию, например. Штаты быстренько выйдут из этого НАТО, а остальные тихо сольются.